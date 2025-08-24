iPhone 17 vs iPhone 17 Air: 5 बड़े अंतर जो आपका फैसला बदल देंगे!

iPhone 17 vs iPhone 17 Air: हर साल की तरह इस बार भी iPhone लवर्स आईफोन के नई सीरीज के लॉन्च का बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे हैं.. सबके मन में यह सवाल है कि कब iPhone 17 सीरीज लॉन्ट होगी और इसकी कीमत क्या होगी.रिपोर्ट्स और लीक्स से यह पता चला है कि ऐप्पल इस बार 4 नए आईफोन पेश करेगी. नई लाइनअप में आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल होंगे.ऐप्पल इस बार आईफोन लाइनअप से प्लस मॉडल को हटाकर उसकी जगह आईफोन 17 एयर लॉन्च करने की तैयारी में है. यह कंपनी का अब तक का सबसे पतला आईफोन होगा. इसकी कीमत प्लस मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो सकती है. इस फोन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि आपके लिए iPhone 17 या iPhone 17 Air कौन ज्यादा बेस्ट होगा.

हर बार की इस बार भी iPhone के बेस मॉडल को ज्यादा खरीदना पसंद करेगी. तो iPhone 17 ही वह फोन होगा जिसे ज्यादातर लोग पसंद करेंगे. उम्मीद है कि iPhone 17 और iPhone 17 Air दोनों में 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा. हालांकि, iPhone 17 की बैटरी iPhone 17 Air से बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है. वहीं iPhone 17 Air हल्का और पतला होगा लेकिन इसकी बैटरी iPhone 17 की तुलना में कुछ कम हो सकती है.

डिजाइन में होगा अंतर

वहीं बात करें इन दोनों फोन में होने वाले बड़े अंतर की तो दोनों फोन के डिजाइन में बड़ा अंतर होगा. iPhone 17 दिखने में iPhone 16 जैसा ही रहेगा, सिर्फ़ साइज में थोड़ा बदलाव और 6.3 इंच का डिस्प्ले हो सकता है. वहीं, iPhone 17 Air बहुत पतला और हल्का आने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी मोटाई 6 मिमी से भी कम हो सकती है. अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जो बेहद पोर्टेबल और स्लिम हो, तो iPhone 17 Air आपके लिए सबसे बेस्ट है.

कैमरे में भी हो सकता है अंतर

iPhone 17 और iPhone 17 Air के कैमरे में भी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. iPhone 17 में डुअल कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है, जिसमें Apple इन-सेंसर ज़ूमिंग के साथ 2x शॉट्स और 0.5x अल्ट्रा-वाइड लेंस दे सकता है. वहीं, iPhone 17 Air में केवल एक कैमरा हो सकता है, जिसमें इन-सेंसर ज़ूमिंग तो होगी, लेकिन अल्ट्रा-वाइड लेंस नहीं मिलेगा. अगर आपको अल्ट्रा-वाइड शॉट्स चाहिए, तो iPhone 17 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा.

परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं

परफॉर्मेंस की बात करें तो iPhone 17 और iPhone 17 Air में ज्यादा फर्क नहीं होगा. दोनों में Apple की नई A19 चिप होने की उम्मीद है, जो TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बनी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें A19 Pro चिप नहीं होगी जो सिर्फ iPhone 17 Pro मॉडल में मिलेगी. साथ ही दोनों फोनों में Apple के स्मार्ट फीचर्स के लिए 12GB रैम होने की संभावना है.

कीमत भी जान लीजिए

भारत में iPhone 17 सीरीज की शुरुआती कीमत लगभग 79,900 रुपये से शुरू हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ₹89,900 से शुरू हो सकता है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. वहीं अनुमान है कि iPhone 17 Air लगभग 94,900 रुपये की कीमत पर बाजार में उतारा जा सकता है.

इस खबर में दी गई सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और लीक पर आधारित है. iPhone 17 सीरीज से जुड़े असली फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की पुष्टि Apple द्वारा आधिकारिक लॉन्च के बाद ही होगी.

