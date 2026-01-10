iPhone 17 पर साल की सबसे बड़ी छूट! इस दिन से शुरू हो रही सेल, यहां देखें खास ऑफर

Flipkart Republic Day Sale: अगर आप नए साल में आईफोन 17 खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए खास होने वाली है. थोड़ा इंतजार करने पर आप Apple के इस लेटेस्ट iPhone 17 को फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाली रिपब्लिक डे सेल से हजारों की बचत के साथ खरीद सकते हैं. ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट पर यह सेल 17 जनवरी से शुरू होने जा रही है. सेल में आपको डिस्काउंट ऑफर के बाद iPhone 17 बेहद कम कीमत में मिल सकता है. आइए जानते हैं आप कैसे इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं?

कहां मिलेगा डिस्काउंट ऑफर?

फ्लिपकार्ट पर 17 जनवरी से शुरू होने वाली रिपब्लिक डे सेल से आप यह फोन कम कीमत में खरीद सकते हैं. कंपनी इसका टीजर जारी कर दिया है. सेल में iPhone 17 आपको 74,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध होगा. हालांकि इस फोन की कीमत 82,999 रुपये हैं. ऐसे में सेल से iPhone 17 की खरीद पर आप पूरे 8,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. अभी सेल में मिलने वाले बैंक ऑफर और बाकी डिस्काउंट की डिटेल्स सामने नहीं आई हैं.

iPhone 17 के फीचर्स

Apple iPhone 17 में आपको 6.3 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्पले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट सकता है. फोन में आपको एल्युमिनियम और ग्लास फिनिंग मिल जाती है. इस फोन में ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप दी गई हैं, जो iOS 26 पर रन करती है. कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 48MP का फ्यूजन मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल रहा है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 18MP का सेंटर स्टेज लेंस वाला फ्रांट कैमरा दिया गया है. इसमें आपको 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- बैन की धमकी के बाद X का बड़ा फैसला! अब Grok पर फ्री में नहीं कर पाएंगे इमेज एडिट

Galaxy S24 Ultra 5G पर भी मिल रहा डिस्काउंट

अभी फ्लिपकार्ट पर आपको Galaxy S24 Ultra 5G फोन पर हैवी डिस्काउंट मिल रहा है. 1,44,999 रुपये कीमत में लॉन्च इस फोन को यहां से अभी आप छूट के बाद मात्र 86,500 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं. इस कीमत में आप इस फोन के 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को खरीद सकते हैं. Titanium Yellow कलर का यह फोन कई खास फीचर्स से लैस हैं. इसमें आपको 6.8 इंच का Quad HD+ डिस्प्ले मिल रहा है. यह फोन Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट प्रोसेसर के साथ आता है. फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल में आपको 200MP का मेन सेंसर के साथ ही 50MP पेरिस्कोप, 10MP टेलीफोटो और 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस दे रही है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है.

यह भी पढ़ें:- आ गया दुनिया का पहला शू-क्लीनिंग रोबोट! अब बिना सर्फ-साबुन चमक उठेंगे गंदे जूते