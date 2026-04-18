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Hindi NewsटेकiPhone 17e First Impression: सस्ता आईफोन या छोटा धमाका? बॉक्स खोलते ही मिला बड़ा सरप्राइज!

iPhone 17e First Impression: सस्ता आईफोन या छोटा धमाका? बॉक्स खोलते ही मिला बड़ा सरप्राइज!

Apple iPhone 17e को खरीदना का सही च्वाइज है? फोन में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं? iPhone 17 के आस-पास खड़ा होता है या नहीं? फोन को खरीदने से पहले आपके मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे. आइए जानते हैं हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन में...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:50 AM IST
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iPhone 17e लॉन्च हो चुका है, जो कम कीमत में आपको बिल्कुल 'प्रो' वाली फीलिंग देने के लिए आया है.
iPhone 17e लॉन्च हो चुका है, जो कम कीमत में आपको बिल्कुल 'प्रो' वाली फीलिंग देने के लिए आया है.

iPhone 17e Unboxing: Apple iPhone 17e लॉन्च हो चुका है, जो कम कीमत में आपको बिल्कुल 'प्रो' वाली फीलिंग देने के लिए आया है. इसमें वही पावरफुल A19 चिप है जो iPhone 17 सीरीज को चलाती है, यानी गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग, परफॉरमेंस एकदम रॉकेट जैसी मिलेगी. इसका 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले अब नई एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन एकदम साफ दिखती है. आइए पहली नजर में फोन कैसा है...

 

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बॉक्स में क्या मिलता है?

नया Apple iPhone 17e एक सिंपल लेकिन प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आता है. बॉक्स में आपको फोन के साथ USB Type-C to Type-C केबल और SIM ejector pin मिलती है. Apple अब भी एक्सेसरीज को मिनिमल रख रहा है, जो इसकी नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें- iPhone 17e Unboxing: स्लिम डिजाइन और धाकड़ कैमरा, इतनी कम कीमत में 'प्रो' वाली फीलिंग?

डिस्प्ले और डिजाइन: वही लुक, लेकिन बेहतर मजबूती

iPhone 17e में 6.1-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस ऑफर करता है. खास बात ये है कि इसमें Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन मिलती है, जो पिछले वर्जन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसमें एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी गई है, जिससे धूप में स्क्रीन देखना आसान हो जाता है. डिजाइन की बात करें तो ये काफी हद तक Apple iPhone 16e जैसा ही लगता है. फ्लैट एजेस, मैट फिनिश और एल्युमिनियम बॉडी इसे प्रीमियम फील देती है. हालांकि, इसमें iPhone 17 सीरीज के बाकी मॉडल्स की तरह कैमरा कंट्रोल बटन नहीं मिलता.

परफॉर्मेंस: नया A19 चिप बना रहा है इसे फास्ट

इस फोन का सबसे बड़ा अपग्रेड इसका नया A19 चिपसेट है. ये 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है और पहले के A18 से काफी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट है. इसके साथ Apple का नया C1X मॉडेम दिया गया है, जो पुराने मॉडेम से लगभग दोगुनी स्पीड देता है और कम पावर कंज्यूम करता है. डेली यूज, गेमिंग और मल्टीटास्किंग में ये फोन काफी स्मूद एक्सपीरियंस देता है.

कैमरा: सिंगल लेकिन दमदार

iPhone 17e में 48MP का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, जो Optical Image Stabilization के साथ आता है. इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, HDR 5, Deep Fusion और Cinematic Mode जैसे फीचर्स मिलते हैं. फ्रंट में 12MP TrueDepth कैमरा है, जो Dolby Vision HDR के साथ 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए ये सेटअप काफी अच्छा है.

बैटरी और अन्य फीचर्स

फोन में 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक का दावा किया गया है, जो इस सेगमेंट में अच्छा माना जा सकता है. इसका वजन 170 ग्राम है, जिससे ये हाथ में हल्का और बैलेंस्ड लगता है. सबसे बड़ा अपडेट है MagSafe सपोर्ट, जो पहले इस सीरीज में नहीं था. इसके अलावा IP68 वॉटर रेसिस्टेंस भी मिलता है, जिससे फोन पानी और धूल से सुरक्षित रहता है.

कीमत और उपलब्धता

Apple iPhone 17e की शुरुआती कीमत ₹64,900 रखी गई है, जो 256GB वेरिएंट के लिए है. दिलचस्प बात ये है कि ये Apple iPhone 16e से सस्ता लॉन्च हुआ है, जिसकी कीमत ₹69,900 थी. ये फोन Apple India के ऑनलाइन स्टोर, अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है.

फर्स्ट इम्प्रेशन: लेना चाहिए या नहीं?

पहली नजर में iPhone 17e एक स्मार्ट अपग्रेड लगता है. इसमें बेहतर परफॉर्मेंस, MagSafe सपोर्ट और ज्यादा स्टोरेज बेस वेरिएंट में मिलता है. हालांकि, डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं है और कैमरा सेटअप भी सिंगल ही है. अगर आप एक बैलेंस्ड iPhone चाहते हैं जो ज्यादा महंगा न हो, तो ये आपके लिए एक मजबूत ऑप्शन बन सकता है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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