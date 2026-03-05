दिखने में 'जुड़वां' लेकिन अंदर से है अलग, खरीदने से पहले iPhone 17e और 16e के बीच का ये फर्क जरूर जान लीजिए

iPhone 17e vs iPhone 16e: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Apple ने ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ भारत में भी अपना नया स्मार्टफोन iPhone 17e लॉन्च कर दिया है. यह नया मॉडल पिछले साल के iPhone 16e का अपग्रेड है. नए आईफोन के लॉन्चिंग के बाद अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या हर साल आने वाला नया आईफोन वाकई नया होता है? पहली नजर में तो हाल ही में लॉन्च हुआ iPhone 17e और बीते साल लॉन्च हुआ 16e बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हुड के नीचे कुछ बड़े बदलाव कंपनी ने किए हैं जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकते हैं. आइए जानते हैं नया iPhone 17e पुराने iPhone 16e से कितना अलग है और इसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं.

पहले जानिए कीमत

बात करें भारत में iPhone 17e की शुरुआती कीमत की तो इसे ₹64,900 रखी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते साल आए iPhone 16e को ₹59,900 में लॉन्च किया गया था. यानी नए मॉडल के लिए आपको ₹5,000 ज्यादा खर्च करने होंगे. इसके साथ ही iPhone 17e आते ही Apple ने iPhone 16e को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है.

डिस्प्ले

iPhone 17e और iPhone 16e के डिस्पले की बात करें तो दोनों फोन में आपको 6.1-इंच की OLED सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. बात करें iPhone 17e में हुए बदलाव की तो इसकी सिक्योरिटी में हुआ है. जहां iPhone 16e में पुराना सिरेमिक शील्ड था वहीं iPhone 17e में कंपनी ने Ceramic Shield 2 का इस्तेमाल किया है जो इसे पहले से ज्यादा टिकाऊ और मजबूत बनाता है.

परफॉर्मेंस और स्टोरेज में बड़ा बदलाव

प्रोसेसर

iPhone 17e में लेटेस्ट A19 Bionic चिपसेट दिया गया है वहीं iPhone 16e में A18 चिपसेट दिया गया था.

कनेक्टिविटी

iPhone 17e में दमदार नेटवर्क के लिए C1x मॉडेम और N1 चिप मिलती है जो कनेक्टिविटी को और स्मूथ बनाती है.

स्टोरेज

सबसे बड़ा फायदा स्टोरेज को लेकर होने वाला है. iPhone 17e अब सीधे 256GB बेस वेरिएंट से शुरू होता है वहीं पुराने मॉडल यानी iPhone 16e में सिर्फ 128GB मिलता था.

कैमरा

बात करें कैमरा के सेटअप में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है. दोनों फोन 48MP फ्यूजन रियर कैमरा और 12MP सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं. लेकिन iPhone 17e में सेल्फी के लिए डेप्थ कंट्रोल मिलता है. दोनों ही डिवाइस AI फीचर्स के साथ आते हैं.

अगर आपको ज्यादा स्टोरेज लेटेस्ट A19 प्रोसेसर के साथ बेहतरीन नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए तो iPhone 17e आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. डिजाइन-कैमरा में बड़े बदलाव न होने के बाद भी बेस स्टोरेज का दोगुना होना इसकी बढ़ी हुई कीमत को सही ठहराता है.

