तबाही मचाने आ रहा एक कैमरे वाला सबसे सस्ता iPhone 17! सामने आ गई कॉन्सेप्ट Image, देखकर झूम उठेंगे फैन्स

एक नई लीक में बताया गया है कि Apple अपने अगले बजट मॉडल iPhone 17e में बड़ा बदलाव करने वाला है. यह फोन 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है. सबसे अहम बात यह है कि iPhone 17e अब पुराने भारी नॉच को छोड़कर Dynamic Island डिजाइन अपनाएगा. रिपोर्ट में जारी की गई कॉन्सेप्ट इमेज से दिखता है कि फोन का लुक काफी हद तक iPhone 17 के सिंगल-कैमरा वर्जन जैसा होगा. यह Apple की पूरी लाइनअप में डिजाइन को एक जैसा बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

डिस्प्ले में क्या बदलाव होंगे

हालांकि Dynamic Island जरूर जोड़ा जा रहा है, लेकिन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में बड़ा सुधार होने की उम्मीद नहीं है. फोन में अब भी 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 60Hz रिफ्रेश रेट ही मिलेगा. इसका मतलब यह है कि Apple इस मॉडल को प्रीमियम iPhone 17 से अलग रखकर बजट-फ्रेंडली बनाए रखना चाहता है.

परफॉर्मेंस में अगली जनरेशन की ताकत

iPhone 17e में A19 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे भविष्य के लिए पावरफुल डिवाइस बनाएगा. हालांकि स्टैंडर्ड iPhone 17 से अलग दिखाने के लिए इसमें कम GPU कोर दिए जा सकते हैं. Apple का फोकस उन यूजर्स पर है जो अभी भी iPhone 11 या उससे पुराने मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं. iOS की स्मूद परफॉर्मेंस और नए हार्डवेयर की वजह से यह फोन कई वर्षों तक बिना परेशानी के चल सकेगा.

कैमरा: बड़ा अपग्रेड खासकर सेल्फी में

एक पुराने रिपोर्ट में दावा किया गया था कि iPhone 17e में फ्रंट कैमरा में बड़ा बदलाव होगा. नया 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें Center Stage जैसी एडवांस फीचर भी मिल सकता है. पीछे की तरफ फोन में एक ही कैमरा होगा, जो 48 मेगापिक्सल वाइड सेंसर हो सकता है. यह उन यूजर्स के लिए काफी है जो साधारण लेकिन हाई-क्वालिटी फोटो चाहते हैं.

कनेक्टिविटी: Apple के नए मॉडेम और वायरलेस चिप का इस्तेमाल

iPhone 17e में Apple का नया C1 मॉडेम और N1 वायरलेस चिप मिलने की उम्मीद है. यह दोनों तकनीकें डेटा स्पीड को बढ़ाने और बैटरी की खपत को कम करने के लिए बनाई गई हैं. अगर यह लीक सही सिद्ध होते हैं, तो iPhone 17e Apple की बजट सीरीज और फ्लैगशिप मॉडल्स के बीच के अंतर को कम कर देगा.

लॉन्च और मार्केटिंग का इशारा

Apple iPhone 17e को एक ऐसे मॉडल के रूप में पेश करना चाहता है जो कीमत में किफायती हो लेकिन डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा अपग्रेड दे. Dynamic Island का आना, नई चिप, बेहतर कैमरा और सुधरी हुई कनेक्टिविटी इसे और भी पॉपुलर बना सकते हैं.