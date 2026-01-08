2026 आते ही Apple ने मचाई सनसनी, ला रहा अब तक का सबसे सस्ता iPhone! मिलेगी ये खास चीज

Apple फैंस के लिए एक बड़ी और एक्साइटिंग खबर सामने आई है. आने वाली iPhone 17 सीरीज को लेकर चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं, लेकिन अब iPhone 17e को लेकर एक नया और अहम लीक सामने आया है. चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर आई जानकारी के मुताबिक, iPhone 17e जल्द ही mass production यानी बड़े स्तर पर प्रोडक्शन में जा सकता है. माना जा रहा है कि यह Apple का एक “लो-कॉस्ट फ्लैगशिप” मॉडल होगा, जो कम कीमत में प्रीमियम iPhone जैसा अनुभव देगा.

Dynamic Island के साथ होगा बड़ा डिजाइन बदलाव

लीक के मुताबिक, iPhone 17e में Apple का पॉपुलर Dynamic Island फीचर देखने को मिल सकता है. इसका मतलब यह है कि Apple अब सस्ते iPhone मॉडल्स में भी पुराने notch डिजाइन को हटाने की तैयारी में है. iPhone 16e में जहां अब तक पुराना नॉच डिजाइन देखा गया था, वहीं iPhone 17e में मॉडर्न और प्रीमियम लुक देने के लिए Dynamic Island दिया जा सकता है. इससे बजट iPhone यूजर्स को भी फ्लैगशिप जैसा फील मिलेगा.

CES 2026 के बाद शुरू होगा प्रोडक्शन?

Weibo पर Smart Pikachu नाम के टिप्स्टर ने दावा किया है कि Apple, CES 2026 के खत्म होते ही iPhone 17e का mass production शुरू कर देगा. CES 2026 का आयोजन लास वेगास में हो रहा है और यह 9 जनवरी 2026 को खत्म होगा. पहले ऐसी अफवाहें थीं कि iPhone 17e को मई 2026 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अगर जनवरी में ही प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो यह फोन 2026 के पहले छह महीनों में ही लॉन्च हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 17 फैमिली का सबसे सस्ता मॉडल

iPhone 17e को iPhone 17 सीरीज का सबसे किफायती मॉडल माना जा रहा है. Apple इस फोन को ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन कर रहा है जो लेटेस्ट iPhone चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत नहीं चुकाना चाहते. डिजाइन और परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन iPhone 17 के काफी करीब हो सकता है, लेकिन कुछ फीचर्स में हल्का फर्क देखने को मिल सकता है.

डिस्प्ले में मिलेगा नया “Slim Island” लुक

लीक के मुताबिक, iPhone 17e में 6.1-इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो इसके पिछले मॉडल के बराबर ही होगा. हालांकि इस बार स्क्रीन पर “slim island” डिजाइन देखने को मिलेगा, जो Dynamic Island की पुष्टि करता है. डिजाइन बदलने के बावजूद डिस्प्ले का refresh rate 60Hz ही रहने की उम्मीद है, यानी यहां Apple ज्यादा अपग्रेड नहीं देगा.

A19 चिप से मिलेगी दमदार परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 17e काफी मजबूत हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फोन में A19 चिपसेट दिया जाएगा, जो स्टैंडर्ड iPhone 17 में भी इस्तेमाल होगा. हालांकि मॉडल्स के बीच फर्क दिखाने के लिए Apple इसमें A19 का थोड़ा underclocked वर्जन दे सकता है. इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस थोड़ी कम होगी, लेकिन डेली यूज और गेमिंग के लिए यह चिप काफी पावरफुल रहेगी.

सिंगल कैमरा, लेकिन 48MP का दम

कैमरा सेटअप की बात करें तो iPhone 17e में पीछे की तरफ 48MP का सिंगल कैमरा दिया जा सकता है. सेल्फी और FaceTime कॉल्स के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है. हालांकि इसमें मल्टीपल कैमरा सेटअप नहीं होगा, लेकिन Apple का कैमरा प्रोसेसिंग इसे अच्छी फोटो क्वालिटी देने में मदद करेगी.

मिड-रेंज मार्केट में मचाएगा हलचल

Dynamic Island जैसे प्रीमियम डिजाइन और A-सीरीज चिप के साथ Apple, iPhone 17e को मिड-रेंज सेगमेंट में मौजूद “flagship killer” स्मार्टफोन्स के सामने उतार सकता है. यह फोन Apple के बजट iPhone कैटेगरी में अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन अपग्रेड माना जा रहा है. अगर कीमत सही रखी गई, तो iPhone 17e उन यूजर्स के लिए बड़ा ऑप्शन बन सकता है जो Android से iPhone की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं.