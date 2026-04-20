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Hindi NewsटेकiPhone 17e Review: सबसे किफायती आईफोन में फ्लैगशिप वाले फीचर्स, परफॉरमेंस में प्रो को भी दे रहा टक्कर

iPhone 17e Review: सबसे किफायती आईफोन में फ्लैगशिप वाले फीचर्स, परफॉरमेंस में 'प्रो' को भी दे रहा टक्कर

iPhone 17e review in Hindi: iPhone 17e में Apple ने लेटेस्ट A19 चिप और 256GB बेस स्टोरेज देकर इसे काफी पावरफुल बना दिया है, लेकिन पुराना डिजाइन और 60Hz डिस्प्ले कुछ यूजर्स को खटक सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:55 AM IST
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iPhone 17e का डिजाइन काफी हद तक पुराने iPhone 14 जैसा लगता है.
iPhone 17e का डिजाइन काफी हद तक पुराने iPhone 14 जैसा लगता है.

iPhone 17e Apple का नया 'बजट' iPhone है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह सस्ता या कमजोर फोन है. कंपनी ने इस बार जरूरी फीचर्स पर फोकस किया है और गैर-जरूरी चीजों को हटाया है. भारत में इसकी कीमत ऑफर्स के साथ करीब ₹60,000 के आसपास आती है, जो इसे उन यूजर्स के लिए आकर्षक बनाती है जो iPhone लेना चाहते हैं लेकिन Pro मॉडल्स पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते.

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डिजाइन: पुराना लुक, लेकिन प्रैक्टिकल

iPhone 17e का डिजाइन काफी हद तक पुराने iPhone 14 जैसा लगता है. सामने से देखने पर यह थोड़ा पुराना जरूर लगता है, क्योंकि इसमें नया Dynamic Island नहीं मिलता. हालांकि, बिल्ड क्वालिटी अभी भी प्रीमियम है और हाथ में पकड़ने पर यह मजबूत और भरोसेमंद लगता है. Apple ने यहां कोई एक्स्ट्रा चमक-दमक नहीं दी, लेकिन सादगी में ही इसकी पहचान बनी रहती है.

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डिस्प्ले: अच्छा है, लेकिन 60Hz खटकता है

फोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो कलर और ब्राइटनेस के मामले में अच्छा है. वीडियो देखने और सोशल मीडिया यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती. लेकिन 60Hz रिफ्रेश रेट आज के समय में थोड़ा कम लगता है, खासकर जब इस प्राइस रेंज में 120Hz आम हो चुका है. स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान हल्की-फुल्की लैग फील हो सकती है.

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परफॉर्मेंस: असली ताकत यहीं है

iPhone 17e की सबसे बड़ी ताकत इसका नया A19 प्रोसेसर है. यह चिप बेहद पावरफुल है और रोजमर्रा के काम से लेकर हेवी गेमिंग तक सब कुछ आसानी से संभाल लेती है. मल्टीटास्किंग, AI ऐप्स, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग- हर काम स्मूद चलता है. दिनभर भारी इस्तेमाल के बाद भी फोन स्लो नहीं पड़ता, हालांकि कभी-कभी छोटे-मोटे jitters देखने को मिलते हैं.

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कैमरा: अच्छा, लेकिन सीमित

फोन में सिंगल 48MP कैमरा मिलता है. फोटो क्वालिटी अच्छी है, खासकर कलर और लो-लाइट में. पोर्ट्रेट मोड इस बार बेहतर किया गया है और नेचुरल ब्लर देता है. लेकिन अल्ट्रा-वाइड लेंस की कमी साफ महसूस होती है. जूम और वाइड शॉट्स के लिए ऑप्शन सीमित हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग में Dolby Vision HDR और 4K 60fps सपोर्ट मिलता है, जो काफी शानदार है.

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बैटरी: पूरे दिन का साथ

iPhone 17e की बैटरी आराम से एक दिन निकाल देती है, चाहे आप हैवी यूजर ही क्यों न हों. MagSafe सपोर्ट का जुड़ना एक बड़ा प्लस है, जिससे वायरलेस चार्जिंग और एक्सेसरीज का इस्तेमाल आसान हो जाता है.

सॉफ्टवेयर: iOS का स्मूद एक्सपीरियंस

फोन में iOS का लेटेस्ट वर्जन मिलता है, जो स्मूद और क्लीन एक्सपीरियंस देता है. Apple का इकोसिस्टम और लंबे समय तक मिलने वाले अपडेट्स इसे और बेहतर बनाते हैं. अगर आप iPhone पहली बार ले रहे हैं, तो यह एक्सपीरियंस आपको काफी पसंद आएगा.

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क्या यह सभी के लिए सही iPhone है?

iPhone 17e उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो पुराने iPhone से अपग्रेड कर रहे हैं या पहली बार iPhone लेना चाहते हैं. लेकिन अगर आप लेटेस्ट डिजाइन और ज्यादा कैमरा फीचर्स चाहते हैं, तो आपको iPhone 16 या 17 की तरफ जाना पड़ सकता है- हालांकि उनकी कीमत काफी ज्यादा है.

फाइनल वर्डिक्ट

iPhone 17e एक बैलेंस्ड फोन है. इसमें शानदार परफॉर्मेंस, अच्छा कैमरा और मजबूत बैटरी मिलती है, लेकिन कुछ जगहों पर समझौते भी हैं. अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप एक भरोसेमंद iPhone चाहते हैं, तो यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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