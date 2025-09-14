iPhone 17 लॉन्च होते ही iPhone 18 की बड़ी लीक! नया डिजाइन, छोटा Dynamic Island, जानें क्या-क्या डिटेल्स आईं सामने
Advertisement
trendingNow12922371
Hindi Newsटेक

iPhone 17 लॉन्च होते ही iPhone 18 की बड़ी लीक! नया डिजाइन, छोटा Dynamic Island, जानें क्या-क्या डिटेल्स आईं सामने

Apple ने पिछले ही दिनों iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है. वहीं, इसके तुरंत बाद ही अब iPhone 18 को लेकर चर्चा भी तेज हो गई हैं. चलिए जानते हैं क्या-क्या डिटेल्स आईं सामने.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 लॉन्च होते ही iPhone 18 की बड़ी लीक! नया डिजाइन, छोटा Dynamic Island, जानें क्या-क्या डिटेल्स आईं सामने

Apple ने 9 सितंबर को अपनी iPhone 17 सीरीज पेश की. अभी इसे पूरा एक सप्ताह भी नहीं बीता कि कंपनी की अगली सीरीज iPhone 18 को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 लाइनअप में स्टैंडर्ड, Pro और Pro Max मॉडल शामिल होंगे, जिसमें पहले से छोटा डायनेमिक आईलैंड देखने को मिलेगा, जिससे डिस्प्ले ज्यादा क्लीन और आकर्षक नजर आएगा. हालांकि, इस बार भी स्क्रीन में Face ID की सुविधा नहीं दी जा रही है, यानी फ्रंट कैमरा अब भी नजर आएगा और पूरी तरह से फुल-स्क्रीन एक्सपीरियंस का इंतजार जारी रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

iPhoneapple

Trending news

ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
;