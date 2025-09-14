iPhone 17 लॉन्च होते ही iPhone 18 की बड़ी लीक! नया डिजाइन, छोटा Dynamic Island, जानें क्या-क्या डिटेल्स आईं सामने

Apple ने 9 सितंबर को अपनी iPhone 17 सीरीज पेश की. अभी इसे पूरा एक सप्ताह भी नहीं बीता कि कंपनी की अगली सीरीज iPhone 18 को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 लाइनअप में स्टैंडर्ड, Pro और Pro Max मॉडल शामिल होंगे, जिसमें पहले से छोटा डायनेमिक आईलैंड देखने को मिलेगा, जिससे डिस्प्ले ज्यादा क्लीन और आकर्षक नजर आएगा. हालांकि, इस बार भी स्क्रीन में Face ID की सुविधा नहीं दी जा रही है, यानी फ्रंट कैमरा अब भी नजर आएगा और पूरी तरह से फुल-स्क्रीन एक्सपीरियंस का इंतजार जारी रहेगा.

