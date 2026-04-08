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Hindi NewsटेकTim Cook ने चली ऐसी चाल... iPhone 18 खरीदने वालों की हुई मौज! कीमत जानकर फैन्स बोले- थैंक्यू टिम कुक

Tim Cook ने चली ऐसी चाल... iPhone 18 खरीदने वालों की हुई मौज! कीमत जानकर फैन्स बोले- थैंक्यू टिम कुक

दुनिया भर में मोबाइल चिप्स और मेमोरी की बढ़ती कीमतों के बावजूद, एप्पल iPhone 18 सीरीज के दाम नहीं बढ़ाने की योजना बना रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एप्पल अपने भारी-भरकम बजट का इस्तेमाल कर खुद बढ़ी हुई लागत को झेलेगा ताकि ग्राहकों को किफायती कीमत पर लेटेस्ट आईफोन मिल सके और मार्केट शेयर बढ़ाया जा सके.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 08, 2026, 09:13 AM IST
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Apple एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जिससे ग्राहकों पर कीमत बढ़ने का असर कम से कम पड़े.
Apple एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जिससे ग्राहकों पर कीमत बढ़ने का असर कम से कम पड़े.

ग्लोबल मार्केट में कंपोनेंट्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, खासकर मेमोरी चिप्स की. ऐसे में उम्मीद थी कि आने वाली iPhone 18 सीरीज महंगी हो सकती है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जिससे ग्राहकों पर कीमत बढ़ने का असर कम से कम पड़े. कंपनी अपनी मजबूत फाइनेंशियल पोजिशन का इस्तेमाल करके खुद लागत बढ़ने का बोझ उठाने की तैयारी में है.

बढ़ती DRAM कीमतों के बीच Apple का बड़ा दांव

AI बूम की वजह से मोबाइल DRAM यानी मेमोरी की मांग तेजी से बढ़ रही है. इससे सप्लाई चेन पर दबाव है और कीमतें भी ऊपर जा रही हैं. ऐसे में Apple reportedly बड़ी मात्रा में मेमोरी चिप्स पहले ही खरीद रहा है, वो भी ज्यादा कीमत देकर. इसका मकसद है कि भविष्य में सप्लाई की कमी न हो और साथ ही प्रतियोगी कंपनियों के लिए चिप्स की उपलब्धता सीमित हो जाए.

एनालिस्ट क्या कह रहे हैं?

प्रसिद्ध एनालिस्ट Ming-Chi Kuo के अनुसार, Apple फिलहाल बढ़ती मेमोरी लागत को खुद absorb करने की योजना बना रहा है, ताकि iPhone 18 की कीमत न बढ़ानी पड़े. उन्होंने यह भी बताया कि अब iPhone की मेमोरी की कीमत हर क्वार्टर में तय होती है और 2026 की दूसरी तिमाही में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है.

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कुओ का मानना है कि Apple के पास मार्केट में इतना पावर है कि वह बाकी कंपनियों से पहले बड़े डील्स लॉक कर सकता है. इससे जहां दूसरी कंपनियों को चिप्स मिलने में दिक्कत हो सकती है, वहीं Apple आसानी से अपनी जरूरत पूरी कर लेता है. हालांकि इससे कंपनी के शॉर्ट टर्म मुनाफे पर असर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में Apple सर्विसेस से इसकी भरपाई कर सकता है.

iPhone 18 की कीमत पर क्या होगा असर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple की कोशिश होगी कि iPhone 18 की शुरुआती कीमत को स्थिर रखा जाए. यानी एंट्री-लेवल मॉडल की कीमत वही रह सकती है, जो पिछले मॉडल की थी. यह स्ट्रैटेजी मार्केटिंग के लिहाज से भी फायदेमंद है, क्योंकि ग्राहक कीमत बढ़ने से बच जाते हैं और प्रोडक्ट ज्यादा आकर्षक लगता है.

इंडस्ट्री पर दिख रहा असर

मेमोरी की बढ़ती कीमतों का असर पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर दिखने लगा है. MediaTek और Qualcomm जैसी कंपनियों ने अपने 4nm चिप शिपमेंट में कमी की है. वहीं Samsung ने भी कुछ प्रीमियम Galaxy स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ाई है, हालांकि यह सीधे तौर पर मेमोरी प्राइस से जुड़ा नहीं बताया गया है.

Apple की लॉन्ग टर्म गेम प्लान

Apple के CEO Tim Cook पहले भी मेमोरी की कीमतों और चिप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र कर चुके हैं. लेकिन अब कंपनी इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है. Apple अपनी मजबूत कैश पोजिशन का इस्तेमाल कर बड़ी मात्रा में कंपोनेंट्स खरीद रहा है, ताकि लागत को कंट्रोल में रखा जा सके.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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