iPhone 18 Pro को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! लीक हुई बैटरी डिटेल्स, दुखी हो सकते हैं फैन्स

iPhone 18 Pro की बैटरी डिटेल्स लॉन्च से पहले ही लीक हो गई हैं. Apple इस बार अपने यूजर्स को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है क्योंकि बैटरी में कोई बड़ा अपग्रेड नहीं मिलने वाला है. जानिए भारत और अन्य देशों के मॉडल्स में क्या अंतर होगा और क्यों फैंस इस खबर से निराश हैं.
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अगर आप भी Apple के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन यानी iPhone 18 Pro का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है. स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचाने वाला Apple इस बार बैटरी के मामले में कुछ ऐसा करने जा रहा है, जिससे यूजर्स का दिल टूट सकता है. सोशल मीडिया पर मशहूर टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने iPhone 18 Pro की बैटरी कैपेसिटी का खुलासा कर दिया है और यह आंकड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. इस लीक के बाद से ही टेक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है और लोग Apple की इस रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं.
मशहूर चीनी लीकस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने दावा किया है कि Apple अपनी आने वाली iPhone 18 Pro सीरीज में कोई बहुत बड़ा बैटरी अपग्रेड नहीं देने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक Apple इस बार भी पुरानी रणनीति पर काम कर रहा है. कंपनी iPhone 18 Pro को दो अलग-अलग बैटरी वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारने की टेस्टिंग कर रही है. इसका मतलब यह हुआ कि हर देश के ग्राहकों को एक जैसी बैटरी लाइफ नहीं मिलने वाली है.
लीक हुई जानकारी के अनुसार जिन देशों में अभी भी फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां बैटरी साइज छोटा होगा. भारत और चीन जैसे देशों में फिजिकल सिम वेरिएंट बेचा जाता है. इन मॉडल्स में केवल 4,056 mAh की बैटरी दी जा सकती है. यह साइज आज के समय के एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले बहुत ही कम है, जो ग्राहकों को काफी निराश कर सकता है.
दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों में जहां केवल eSIM का इस्तेमाल होता है, वहां का नजारा थोड़ा अलग होगा. सिम ट्रे न होने की वजह से फोन के अंदर जो खाली जगह बचेगी, उसका इस्तेमाल Apple बैटरी बढ़ाने के लिए करेगा. अमेरिकी मार्केट के लिए iPhone 18 Pro में 4,288 mAh की बैटरी दी जा सकती है. हालांकि यह भी पिछले मॉडल के मुकाबले कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है.
अगर हम पिछले साल के iPhone 17 Pro से इसकी तुलना करें, तो यह अपग्रेड नाममात्र का है. eSIM वाले मॉडल में केवल 36 mAh का मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है. वहीं फिजिकल सिम वाले वेरिएंट में सिर्फ 68 mAh की बढ़ोतरी की गई है. इतने महंगे और प्रीमियम फोन में इतना छोटा बदलाव देखकर दुनिया भर के Apple फैंस सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.
हालांकि इस पूरी रिपोर्ट में एक राहत की बात भी छिपी हुई है. iPhone 18 Pro में Apple की अगली जनरेशन की A20 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा. यह प्रोसेसर TSMC की सबसे एडवांस 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर तैयार हो रहा है. यह नई चिप काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट होगी, जिससे बैटरी की खपत कम होगी. यानी छोटी बैटरी होने के बावजूद प्रोसेसर की ताकत से फोन का बैकअप सुधर सकता है.
बात सिर्फ बैटरी तक ही सीमित नहीं है. लीक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नई 2nm चिपसेट, अपग्रेडेड कैमरा सेटअप और नए कंपोनेंट्स की वजह से इस फोन को बनाने की लागत बहुत बढ़ गई है. ऐसे में Apple इस बढ़े हुए खर्च का बोझ ग्राहकों की जेब पर डाल सकता है. यानी आपको कम बैटरी अपग्रेड के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.
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