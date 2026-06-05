iPhone 18 Pro की बैटरी लीक ने बढ़ाई फैन्स की टेंशन, पर इन 3 खुफिया फीचर्स को जानकर आप भी कहेंगे- वाह Apple मजा आ गया

हाल ही में टेक वर्ल्ड में iPhone 18 Pro की बैटरी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो नए आईफोन में बैटरी की क्षमता में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलने वाला है. कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्लिम डिजाइन को बनाए रखने के लिए Apple शायद बैटरी साइज से थोड़ा समझौता कर रहा है. यह खबर उन लोगों के लिए जरूर थोड़ी निराशाजनक है जो लंबे बैकअप की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन Apple हमेशा से ही अपनी कमियों को बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन से सुधारने के लिए जाना जाता है.

पहला अपग्रेड: 2nm प्रोसेसर का जादू

बैटरी भले ही छोटी हो, लेकिन इस बार iPhone 18 Pro में मिलने वाला प्रोसेसर सब कुछ बदल देगा. चर्चा है कि Apple इसमें अगली पीढ़ी की चिपसेट तकनीक का इस्तेमाल करेगा जो 2 नैनोमीटर (2nm) आर्किटेक्चर पर आधारित हो सकती है. यह नया प्रोसेसर पहले के मुकाबले बहुत कम पावर कंज्यूम करता है. इसका सीधा मतलब यह है कि छोटी बैटरी होने के बावजूद आपका फोन ज्यादा बैकअप देगा और गर्म भी नहीं होगा. यह तकनीक बैटरी मैनेजमेंट को एक नए लेवल पर ले जाएगी.

दूसरा अपग्रेड: नेक्स्ट-जेन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी

आईफोन की स्क्रीन सबसे ज्यादा बैटरी खाती है, लेकिन इस बार डिस्प्ले में बड़ा सुधार होने जा रहा है. iPhone 18 Pro में एक नई तरह की लो-पावर LTPO डिस्प्ले पैनल तकनीक देखने को मिल सकती है. यह स्क्रीन जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट को बेहद स्मार्टली मैनेज करेगी. जब आप फोन पर कोई स्टैटिक चीज देख रहे होंगे, तो पावर की खपत लगभग शून्य हो जाएगी. इस स्मार्ट डिस्प्ले की वजह से यूजर्स को बैटरी की कमी का अहसास बिल्कुल नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा अपग्रेड: पेरिस्कोप कैमरा और नए सेंसर्स

बैटरी के अलावा Apple का पूरा फोकस इस बार कैमरा और एआई (AI) फीचर्स पर होने वाला है. लीक के अनुसार, आईफोन 18 प्रो में एक नया अपग्रेड इमेज सेंसर और बेहतर पेरिस्कोप लेंस दिया जाएगा. यह कैमरा सेटअप कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें खींचने में सक्षम होगा. इसके साथ ही फोन में नए और एडवांस सेंसर लगाए जा रहे हैं जो फोन के स्पेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेंगे. इसी स्पेस एडजस्टमेंट के कारण बैटरी के साइज में थोड़ा बदलाव दिख रहा है.