iPhone 18 Pro के डिजाइन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! स्क्रीन के अंदर मिलेगी ये खास चीज, कैमरा भी...

Apple के आने वाले iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर नई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जो इस सीरीज में बड़े डिजाइन और टेक्नोलॉजी बदलाव की ओर इशारा करती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है. खास बात यह है कि इसी इवेंट में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकती है. अब तक iPhone 18 Pro मॉडल्स को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट में कैमरा और डिस्प्ले से जुड़े कई अहम बदलावों का खुलासा हुआ है.

स्क्रीन के नीचे Face ID और बदला हुआ फ्रंट डिजाइन

The Information की लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 Pro सीरीज में फ्रंट डिजाइन पूरी तरह बदल सकता है. इस बार Apple फ्रंट कैमरा को स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट कर सकता है. वहीं, Face ID सिस्टम को डिस्प्ले के नीचे छुपाया जा सकता है. यह मौजूदा iPhones से काफी अलग होगा, जिनमें फ्रंट कैमरा और Face ID सेंटर में दिखाई देते हैं. अगर यह बदलाव होता है, तो iPhone 18 Pro में ज्यादा क्लीन और लगभग फुल-स्क्रीन डिजाइन देखने को मिल सकता है.

इन-डिस्प्ले Face ID के लिए नई टेक्नोलॉजी

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Apple, iPhone 18 Pro सीरीज के लिए इन-डिस्प्ले Face ID सेंसर की टेक्नोलॉजी कनाडा की कंपनी OTI Lumionics से ले सकता है. यह कंपनी खास तौर पर ऐसे मैटेरियल्स बनाती है, जो डिस्प्ले के नीचे सेंसर लगाने में मदद करते हैं. इससे Apple को बिना नॉच या पिल-शेप कटआउट के Face ID देने में आसानी हो सकती है, जो iPhone डिजाइन के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

कैमरा में मिल सकता है मैकेनिकल अपर्चर

कैमरा सेक्शन में भी iPhone 18 Pro सीरीज में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को इंटरनली V63 और V64 कोडनेम दिया गया है. इनमें से किसी एक रियर कैमरा में मैकेनिकल अपर्चर मिलने की संभावना है. यह फीचर अब तक किसी भी iPhone में नहीं दिया गया है. मैकेनिकल अपर्चर की मदद से यूजर फिजिकली कंट्रोल कर सकेगा कि कैमरा लेंस में कितनी रोशनी अंदर जाए, जिससे अलग-अलग लाइट कंडीशन में बेहतर फोटोग्राफी संभव होगी.

Camera Control बटन में भी बदलाव संभव

iPhone 18 Pro सीरीज में Camera Control बटन को भी नया रूप दिया जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो Apple इस बटन से टच सेंसिटिविटी और हैप्टिक फीडबैक हटा सकता है. इसके बजाय यह बटन सिर्फ प्रेशर-बेस्ड इनपुट पर काम करेगा. इसका मतलब यह है कि कैमरा कंट्रोल पहले से ज्यादा सटीक और प्रोफेशनल अनुभव दे सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं.

नई LTPO+ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी

इन सभी बदलावों के साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में नई LTPO+ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलने की भी उम्मीद है. यह डिस्प्ले ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी और कम पावर खपत करेगी. इसका सीधा फायदा स्मूद स्क्रॉलिंग, बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस और लंबी बैटरी लाइफ के रूप में देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर, iPhone 18 Pro सीरीज Apple के लिए डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों के मामले में एक नया अध्याय साबित हो सकती है.