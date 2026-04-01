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Hindi NewsटेकiPhone 18 Pro के डिजाइन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! क्या बदल जाएगा लुक? जानिए क्या पता चला

iPhone 18 Pro के डिजाइन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! क्या बदल जाएगा लुक? जानिए क्या पता चला

कंपनी इस साल सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश करेगी. नए लीक के मुताबिक, इन फोन्स का डिजाइन अब लगभग फाइनल हो चुका है और खास बदलाव डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 01, 2026, 06:37 AM IST
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iPhone 18 Pro के डिजाइन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! क्या बदल जाएगा लुक? जानिए क्या पता चला

Apple के अगले iPhone लॉन्च को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. उम्मीद है कि कंपनी इस साल सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश करेगी. नए लीक के मुताबिक, इन फोन्स का डिजाइन अब लगभग फाइनल हो चुका है और खास बदलाव डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है. ताजा जानकारी बताती है कि इस बार iPhone का लुक थोड़ा अलग और ज्यादा क्लीन हो सकता है.

डिस्प्ले में क्या होगा नया बदलाव?

लीक के अनुसार, iPhone 18 Pro सीरीज में मौजूदा मॉडल्स जैसा ही बेजल (किनारे) रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव Dynamic Island में होगा. इसे पहले से छोटा किया जा सकता है, जिससे स्क्रीन ज्यादा क्लीन और मॉडर्न लगेगी. प्रसिद्ध टिप्स्टर Ice Universe ने दावा किया है कि iPhone 18 सीरीज में बेजल साइज लगभग iPhone 17 जैसा ही रहेगा, लेकिन बीच में जो Dynamic Island है, उसका साइज कम कर दिया जाएगा.

Dynamic Island क्या होता है?

Dynamic Island दरअसल स्क्रीन के ऊपर मौजूद कट-आउट को स्मार्ट तरीके से छुपाने का तरीका है. इसी कट-आउट में फ्रंट कैमरा और Face ID सेंसर होते हैं. Apple ने इसे सिर्फ एक कट-आउट न बनाकर एक इंटरैक्टिव फीचर में बदल दिया है. यह फीचर आपको बैकग्राउंड में चल रही ऐप्स की जानकारी दिखाता है, जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा हो तो उसका कंट्रोल या कॉल का स्टेटस. छोटे Dynamic Island का मतलब है कि यूजर्स को ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा.

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छोटा Dynamic Island कैसे होगा संभव?

अगर Apple Dynamic Island को छोटा करना चाहता है, तो उसे स्क्रीन के नीचे मौजूद हार्डवेयर (जैसे कैमरा और Face ID) को भी छोटा या बेहतर तरीके से फिट करना होगा. हो सकता है कि कंपनी कुछ सेंसर को स्क्रीन के नीचे शिफ्ट कर दे, जिससे ऊपर का कट-आउट और छोटा हो जाए. इसका फायदा यह होगा कि स्क्रीन ज्यादा इमर्सिव लगेगी और कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस बेहतर होगा.

iPhone 18e और Fold पर क्या असर पड़ेगा?

इस लीक से जुड़ी कुछ बातें अभी भी साफ नहीं हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो iPhone 18 का बेस मॉडल 2027 में आ सकता है, उसमें भी यह नया छोटा Dynamic Island मिल सकता है. लेकिन सस्ते वर्जन iPhone 18e में शायद यह बदलाव तुरंत न आए. वहीं, लंबे समय से चर्चा में चल रहे Apple के फोल्डेबल फोन, यानी iPhone Fold में यह नया डिजाइन मिलेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है.

नए लीक में कैसा दिखा डिजाइन?

हाल ही में एक और लीक सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि iPhone 18 का डिस्प्ले कैसा दिखेगा. X (Twitter) पर “Early Apple” नाम के अकाउंट ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें स्क्रीन पर एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है. बताया जा रहा है कि यह सर्कल Face ID सेंसर हो सकता है, जिसे अब स्क्रीन के नीचे फिट किया गया है. अगर ऐसा है, तो Dynamic Island काफी छोटा हो जाएगा और स्क्रीन का लुक और भी प्रीमियम लगेगा.

क्या ये लीक सच है?

ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही दिशा में कई लीक आना इस बात का संकेत जरूर देता है कि Apple कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह सही मान लेना अभी जल्दबाजी होगी. फिलहाल, इन लीक से इतना जरूर साफ है कि Apple अपने अगले iPhone में डिजाइन को और ज्यादा मिनिमल और फ्यूचरिस्टिक बनाने की तैयारी में है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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