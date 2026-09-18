Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /पत्नी को iPhone 18 Pro गिफ्ट करने की ऐसी सनक, बेचा घर का सोना, बोला-आज पैसा है, कल हो न हो

पत्नी को iPhone 18 Pro गिफ्ट करने की ऐसी सनक, बेचा घर का सोना, बोला-'आज पैसा है, कल हो न हो'

नया iPhone 18 Pro की सेल भारत में शुरू होते ही एप्पल स्टोर्स के बाहर खरीदारों का लंबी लाइन लग गई. नोएडा के मॉल में किसी ने पत्नी की जिद पूरी करने के लिए सोना बेच दिया, तो कोई मंगेतर के लिए पंजाब से पहुंच गया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 18, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:24 PM IST
पत्नी को iPhone 18 Pro गिफ्ट करने की ऐसी सनक, बेचा घर का सोना, बोला-'आज पैसा है, कल हो न हो'

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
युवराज का एक सीक्रेट मैसेज, अभिषेक को बना दिया रिकॉर्डधारी, शतक के बाद खोला राज
2
3
4
5