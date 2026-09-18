पत्नी को iPhone 18 Pro गिफ्ट करने की ऐसी सनक, बेचा घर का सोना, बोला-'आज पैसा है, कल हो न हो'

हर साल सितंबर का महीना स्मार्टफोन लवर्स के लिए बहुत खास होता है, और इस बार भी हालात जुदा नहीं हैं. भारत में iPhone 18 Pro की ब्रिकी शुरू हो चुकी है. लॉन्चिंग के पहले दिन से ही देश के एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी-लंबी कतारें और लोगों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में स्थित Apple Store के बाहर भी सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग iPhone 18 Pro खरीदने के लिए पहुंचे.
मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली के एक शख्स ने बाया कि वह अपनी पत्नी के लिए iPhone 18 Pro खरीदने आया था. उसकी पत्नी ने Burgundy कलर का iPhone 18 Pro लेने के लिए कहा है. खास बात यह है कि इस फोन को खरीदने के लिए उस शख्स ने अपना सोना तक बेच दिया.
उसने बताया कि उसकी पत्नी पहले iPhone यूज नहीं की थी और वह उसे नया फोन गिफ्ट करना चाहता था. जब उससे पूछा गया कि उसने iPhone 18 Pro खरीदने का फैसला क्यों किया, तो उसने कहा कि पहले उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अभी पैसे हैं. भविष्य में पैसे होंगे या नहीं, यह बाद की बात है. इसी वजह से उसने अभी अपनी पत्नी के लिए यह फोन खरीदने का फैसला किया.
उस शख्स ने साफ तौर पर बताया कि iPhone 18 Pro खरीदने के लिए उसने सोना बेचा है. उसका कहना था कि सोना बेच के ही तो ये (आईफोन) लेने आया हूं.
iPhone 18 Pro को लेकर लोगों में सिर्फ खुद के लिए फोन खरीदने का ही क्रेज नहीं दिखा. पंजाब के गुरदिता सिंह भी अपने दोस्त के साथ नोएडा पहुंचे थे. वह अपनी प्रेमिका के लिए iPhone 18 Pro खरीदने आए थे. दोनों सुबह करीब 6 बजे से Apple Store के बाहर इंतजार कर रहे थे.
गुरदिता सिंह के मुताबिक वह जल्द ही शादी करने वाले हैं और अपनी प्रेमिका को iPhone 18 Pro गिफ्ट करना चाहते हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने लिए iPhone 18 Pro Max भी खरीदने की बात कही. दोनों फोन के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए. फोन खरीदने के बाद उन्हें सुबह 11 बजे की ट्रेन से वापस पंजाब जाना था.
नोएडा के Apple Store पर एक महिला अपने पति के साथ दो iPhone 18 Pro खरीदने पहुंची थी. जब उनसे iPhone 18 Pro की कीमत पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कीमत बढ़ी है, लेकिन जो लोग iPhone लेना चाहते हैं, वे ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार हैं.
इस कपल की प्लानिंग आगे iPhone Duo खरीदने की भी है. महिला ने बताया कि उनका एक दोस्त Hong Kong में है और वह अक्टूबर में भारत लौटते समय उनके लिए iPhone Duo लेकर आएगा. वहीं हरियाणा से नोएडा पहुंचे विशाल ने भी iPhone की बढ़ती कीमतों पर अपनी बात कही. उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में कीमत और बढ़ती है तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी. कीमत को लेकर उन्होंने कहा कि, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे.
Apple Store के बाहर iPhone 18 Pro खरीदने वालों में छात्र, कारोबारी और नौकरीपेशा लोग भी शामिल थे. कुछ लोगों ने नया iPhone खरीदने के लिए ऑफिस से छुट्टी तक ली थी. बिक्री शुरू होने से काफी पहले लोग स्टोर के बाहर पहुंच गए थे.