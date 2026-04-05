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Hindi NewsटेकiPhone 18 Pro को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! क्या नहीं मिलेगी ये चीज? जानकर फूट-फूटकर रोने लगेंगे फैन्स

iPhone 18 Pro को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! क्या नहीं मिलेगी ये चीज? जानकर फूट-फूटकर रोने लगेंगे फैन्स

Apple अपने iPhone 18 Pro सीरीज से अपना सिग्नेचर 'ब्लैक' कलर हटा सकता है, जिससे फैंस को लगातार दूसरे साल इस क्लासिक शेड की कमी खलेगी. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अब 'Cosmic Orange' जैसे नए और वाइब्रेंट कलर्स पर ज्यादा फोकस कर रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:10 AM IST
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Apple अपने iPhone 18 Pro सीरीज से अपना सिग्नेचर 'ब्लैक' कलर हटा सकता है.
Apple अपने iPhone 18 Pro सीरीज से अपना सिग्नेचर 'ब्लैक' कलर हटा सकता है.

Apple अपने iPhones के डिजाइन और कलर ऑप्शन को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है. अब नए लीक्स के मुताबिक iPhone 18 Pro में कंपनी एक बड़ा बदलाव करने जा रही है. कहा जा रहा है कि इस बार भी Pro मॉडल में ब्लैक कलर नहीं मिलेगा. अगर ऐसा होता है, तो यह लगातार दूसरा साल होगा जब Apple अपने Pro iPhones में ब्लैक शेड को शामिल नहीं करेगा.

पहले भी नहीं था ब्लैक ऑप्शन

अगर हाल के मॉडल्स की बात करें, तो iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में Deep Blue, Silver और Cosmic Orange जैसे रंग देखने को मिले थे. इनमें ब्लैक कलर शामिल नहीं था. इससे पहले iPhone 16 Pro और iPhone 15 Pro में Black Titanium ऑप्शन मिलता था, जबकि iPhone 14 Pro में Space Black जैसा डार्क शेड मौजूद था. यानी ब्लैक कलर लंबे समय से iPhone का एक सिग्नेचर हिस्सा रहा है.

नए लीक्स में क्या दावा

यह नई जानकारी चीन के Weibo प्लेटफॉर्म पर एक टिप्स्टर Instant Digital की तरफ से सामने आई है. लीक के मुताबिक Apple ने iPhone 18 Pro के लिए ब्लैक वर्जन को फिर से शामिल नहीं करने का फैसला लिया है. हालांकि “कैंसिल” शब्द थोड़ा भ्रमित करने वाला है, क्योंकि अगर कोई कलर पहले से लॉन्च ही नहीं हुआ, तो उसे कैंसिल कहना सही नहीं लगता. लेकिन इसका सीधा मतलब यही है कि इस साल भी Pro मॉडल में ब्लैक कलर नहीं मिलेगा.

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क्यों हटाया जा रहा है ब्लैक कलर

ब्लैक कलर iPhone की पहचान का हिस्सा रहा है और कई यूजर्स इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में इसे लगातार दो साल तक हटाना थोड़ा चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है. एक वजह यह हो सकती है कि Apple के नए रंग, खासकर Cosmic Orange, को यूजर्स ने काफी पसंद किया है. इससे कंपनी को यह संकेत मिला होगा कि नए और यूनिक कलर ऑप्शन भी बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

बाकी मॉडल्स में मिलेगा ब्लैक

अगर आप ब्लैक iPhone खरीदना चाहते हैं, तो अभी भी ऑप्शन खत्म नहीं हुए हैं. iPhone 17, iPhone 17e और iPhone Air जैसे मॉडल्स में ब्लैक या स्पेस ब्लैक कलर उपलब्ध है. यानी Apple ने पूरी तरह से ब्लैक कलर को हटाया नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ Pro लाइनअप से दूर रखा है.

क्या है Apple की नई स्ट्रेटेजी

लगातार दो साल तक Pro मॉडल में ब्लैक कलर न देना यह संकेत हो सकता है कि Apple कुछ नया और बड़ा प्लान कर रहा है. कंपनी शायद यूजर्स को अलग और प्रीमियम फील देने के लिए नए कलर्स पर ज्यादा फोकस कर रही है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Apple फिर से ब्लैक कलर को वापस लाता है या पूरी तरह से नई कलर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ता है. फिलहाल इतना तय है कि iPhone 18 Pro का यह बदलाव यूजर्स के बीच चर्चा का बड़ा विषय बनने वाला है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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