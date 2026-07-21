/iPhone 18 Pro का इंतजार करने वालों को झटका! हो सकते हैं ये 3 बड़े बदलाव, गुस्से से लाल हुए फैन्स

एप्पल प्रेमी हर साल नए आईफोन का बेसब्री से इंतजार करते हैं. कंपनी हमेशा अपने प्रीमियम Pro मॉडल्स को स्लिम, स्लीक और हल्का बनाने की कोशिश करती रही है. लेकिन इस बार की खबरें कुछ अलग ही इशारा कर रही हैं. लेटेस्ट लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाला iPhone 18 Pro सीरीज अपने पिछले मॉडल्स से काफी अलग दिखने वाला है. दावा किया जा रहा है कि एप्पल इस फोन में 3 ऐसे बड़े डिजाइन बदलाव करने जा रहा है, जो कई यूजर्स को पसंद नहीं आएंगे. अगर आप भी नया Pro मॉडल खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इन बदलावों के बारे में पहले ही जान लेना बहुत जरूरी है.
iPhone 18 Pro को लेकर जो सबसे बड़ी अफवाह सामने आ रही है, वह इसकी मोटाई को लेकर है. टेक लीक्स का दावा है कि iPhone 18 Pro और Pro Max दोनों ही अपने पिछले iPhone 17 Pro मॉडल्स के मुकाबले लगभग 2mm ज्यादा मोटे हो सकते हैं. अगर यह लीक सही साबित होता है, तो फोन की कुल मोटाई 10.75mm के करीब पहुंच जाएगी. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि फोन का बॉडी फ्रेम 8.75mm ही रहेगा, लेकिन एप्पल इस बार कैमरे के बंप (Camera Bump) का साइज बढ़ा सकता है. वजह चाहे जो भी हो, स्लिम फोन पसंद करने वालों के लिए यह एक निराशाजनक खबर हो सकती है.
सिर्फ मोटाई ही नहीं, नया Pro मॉडल हाथ में पकड़ने पर ज्यादा भारी भी महसूस होने वाला है. जाने-माने टिपस्टर्स के अनुसार, iPhone 18 Pro Max का वजन लगभग 240 ग्राम तक जा सकता है. तुलना के लिए बताएं तो पिछला iPhone 17 Pro Max 233 ग्राम का था. भले ही छोटा iPhone 18 Pro साइज में छोटा हो, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसका वजन भी अपने पुराने मॉडल से ज्यादा ही होगा. कैमरे के बड़े सेंसर या फिर ज्यादा पावरफुल बैटरी देने के चक्कर में फोन का वजन बढ़ाना यूजर्स के लिए एक हाथ से इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल बना सकता है.
आईफोन फैंस के लिए सबसे बड़ा झटका इसके रंगों को लेकर लग सकता है. शुरुआती लीक्स में कहा गया था कि फोन ब्लैक, डार्क चेरी, लाइट ब्लू और सिल्वर वेरिएंट में आएगा. लेकिन अब नई रिपोर्ट्स का दावा है कि कंपनी ब्लैक (या डार्क ग्रे) कलर ऑप्शन को पूरी तरह हटा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह लगातार दूसरा साल होगा जब एप्पल के Pro सीरीज से क्लासिक ब्लैक कलर नदारद रहेगा. जो लोग हमेशा से सोबर और पारंपारिक ब्लैक फिनिश पसंद करते आए हैं, उनके लिए यह फैसला काफी निराशाजनक हो सकता है.
बेशक ये तीनों बदलाव पहली नज़र में यूजर्स को निराश कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एप्पल की कोई बड़ी प्लानिंग हो सकती है. फोन की मोटाई और वजन बढ़ने का सीधा मतलब यह हो सकता है कि एप्पल इसमें ज्यादा क्षमता वाली बड़ी बैटरी देने जा रहा है. इसके अलावा बड़े कैमरा बंप का मतलब बेहतर जूम और रात में बेहतरीन फोटो खींचने वाले नए सेंसर्स हो सकते हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक इन लीक्स पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. फोन के असली लुक और फीचर्स का खुलासा इसके ऑफिशियल लॉन्च इवेंट में ही हो पाएगा.