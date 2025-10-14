Advertisement
trendingNow12960634
Hindi Newsटेक

iPhone 18 को लेकर हुआ इतना बड़ा खुलासा! सुनकर झूम उठेंगे फैन्स, क्या बदल जाएगी स्क्रीन?

Apple इस बार अपने 2026 फ्लैगशिप में डिजाइन और हार्डवेयर दोनों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. कहा जा रहा है कि कंपनी इस फोन के साथ अपने लॉन्ग-टर्म iPhone रोडमैप की दिशा तय कर रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 18 को लेकर हुआ इतना बड़ा खुलासा! सुनकर झूम उठेंगे फैन्स, क्या बदल जाएगी स्क्रीन?

Apple का नया iPhone 18 Pro लॉन्च होने में अभी लगभग एक साल बाकी है, लेकिन चीन के कुछ सोर्सेज से इसके शुरुआती लीक्स (leaks) सामने आने लगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस बार अपने 2026 फ्लैगशिप में डिजाइन और हार्डवेयर दोनों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. कहा जा रहा है कि कंपनी इस फोन के साथ अपने लॉन्ग-टर्म iPhone रोडमैप की दिशा तय कर रही है.

छोटा Dynamic Island और फुल स्क्रीन की ओर कदम
सबसे चर्चित बदलाव होगा छोटा Dynamic Island. यह वही फीचर है जिसने iPhone में पुराने नॉच (notch) को रिप्लेस किया था. अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में इसका साइज थोड़ा और कम किया जाएगा. यह कदम Apple के उस विजन का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें भविष्य में पूरी तरह एज-टू-एज डिस्प्ले (edge-to-edge display) वाला iPhone लाया जाएगा. हालांकि, Under-screen Face ID अभी इस सीरीज में नहीं आएगा. यह फीचर शायद iPhone 19 Pro या उसके बाद वाले मॉडल में देखने को मिलेगा.

भरोसेमंद लीक लेकिन सावधानी जरूरी
यह लीक चीन के Weibo अकाउंट ‘Instant Digital’ से आया है, जो पहले भी Apple प्रोडक्ट्स की सही जानकारी दे चुका है. इसी अकाउंट ने iPhone 14 के येलो कलर वेरिएंट और Apple Watch Ultra 2 के टाइटेनियम मेटल लूप के बारे में सही भविष्यवाणी की थी. हालांकि, हर लीक 100% सही नहीं होता, इसलिए इन खबरों को थोड़ी सावधानी के साथ लेना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरा डिजाइन और लुक में बदलाव
एक और सोर्स Digital Chat Station के अनुसार, iPhone 18 Pro का कैमरा लुक लगभग iPhone 17 Pro जैसा रहेगा. इसमें त्रिकोण (triangular) कैमरा सेटअप होगा जो हल्के से ऊंचे प्लैटफॉर्म (plateau) पर फिट होगा.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बार Ceramic Shield बैक पैनल का लुक थोड़ा फ्रॉस्टेड या सेमी-ट्रांसपेरेंट हो सकता है, जिससे फोन को नया प्रीमियम ग्लास जैसा डिजाइन मिलेगा. डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 18 Pro में 6.3 इंच, और iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन मिलेगी, यानी Apple अपनी मौजूदा साइज ट्रेंड को जारी रखेगा.

कैमरा में नया Variable Aperture फीचर
सबसे बड़ा अपग्रेड कैमरा में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, 48MP Fusion कैमरा अब Variable Aperture के साथ आ सकता है. इसका मतलब यूजर अब कैमरा का Aperture manually बदल पाएंगे, जिससे वे लाइट कंट्रोल और डेप्थ ऑफ फील्ड पर बेहतर एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे. अभी तक iPhone Pro मॉडल्स में fixed f/1.78 aperture दिया गया है. अगर नया सिस्टम आता है, तो यह फीचर iPhone को प्रोफेशनल कैमरा लेवल के और करीब ले जाएगा.

A20 Pro चिप और C2 मॉडेम से पावरफुल परफॉर्मेंस
Apple इस बार नए A20 Pro चिपसेट का इस्तेमाल करेगा जो TSMC की 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना होगा. यह अब तक की सबसे पावरफुल और एफिशिएंट चिप होगी. इसके साथ Apple का खुद का C2 मॉडेम भी जोड़ा जाएगा, जो खासकर mmWave 5G नेटवर्क के लिए तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी देगा.

एक और दिलचस्प बदलाव हो सकता है Camera Control Button में, जो अब प्रेशर सेंसिटिव होगा. इससे फोटो और वीडियो शूट करते समय यूजर को बेहतर टैक्टाइल फील और कंट्रोल मिलेगा.

भविष्य की ओर बढ़ता Apple
अगर ये सभी लीक सच साबित होते हैं, तो iPhone 18 Pro Apple के अब तक के सबसे बड़े “Pro” अपग्रेड्स में से एक होगा. इसमें बेहतर डिजाइन, एडवांस कैमरा फीचर्स और नेक्स्ट-जेन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी.

कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि Apple धीरे-धीरे अपने ऑल-ग्लास iPhone विजन की ओर कदम बढ़ा रहा है — एक ऐसा iPhone जो भविष्य का चेहरा बनेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 18iPhone 18 Pro design

Trending news

भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे