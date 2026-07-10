/iPhone 17 Pro Max को भूल जाइए! Apple के नए फोन में आ रही बाहुबली बैटरी, लेकिन मिलेगा बड़ा झटका

स्मार्टफोन की दुनिया में Apple के iPhones को उनके प्रीमियम लुक और स्लिम डिजाइन के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आप एक ऐसे आईफोन की कल्पना कर सकते हैं जो आपके हाथों को थका दे? जी हां, सोशल मीडिया और टेक गलियारों में iPhone 18 Pro Max को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. खबर है कि Apple अपने नए फ्लैगशिप फोन में अब तक की सबसे बड़ी और दमदार बैटरी देने जा रहा है जो 5,000 mAh के आंकड़े को पार कर जाएगी. लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ा 'कैच' भी जुड़ा हुआ है, जिसे जानने के बाद कई Apple फैंस सोच में पड़ गए हैं.
चाइनीज टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, iPhone 18 Pro Max में इस बार बैटरी के मामले में बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलने वाला है. रिपोर्ट की मानें तो इसके अलग-अलग मॉडल्स में अलग-अलग बैटरी क्षमता होगी. अमेरिका में बिकने वाले सिर्फ eSIM मॉडल में 5,567 mAh की विशाल बैटरी दी जा सकती है. वहीं भारत समेत अन्य देशों में बिकने वाले फिजिकल सिम ट्रे वाले मॉडल में 5,391 mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. यह iPhone 17 Pro Max के मुकाबले बहुत बड़ा जम्प है.
सिर्फ बड़े वेरिएंट में ही नहीं, बल्कि छोटे साइज वाले iPhone 18 Pro की बैटरी को भी बड़ा किया जा रहा है. लीक के अनुसार iPhone 18 Pro के eSIM मॉडल में 4,288 mAh और फिजिकल सिम वाले मॉडल में 4,056 mAh की बैटरी दी जा सकती है. इसका मतलब यह है कि इस बार दोनों ही प्रो मॉडल्स का बैटरी बैकअप पहले के सभी आईफोन्स से कहीं ज्यादा शानदार होने वाला है.
इस धांसू बैटरी के बदले यूजर्स को फोन के वजन और मोटाई से समझौता करना पड़ेगा. मशहूर टिप्स्टर आइस यूनिवर्स के मुताबिक, बड़ी बैटरी को फिट करने के चक्कर में iPhone 18 Pro Max काफी मोटा और भारी हो जाएगा. इस फोन की थिकनेस 9 मिमी (9mm) तक जा सकती है, जबकि इसका वजन लगभग 240 ग्राम होने की उम्मीद है. यह वजन इसे आईफोन के इतिहास का सबसे भारी फोन बना देगा, जो काफी हद तक पुराने iPhone 13 Pro Max और 14 Pro Max की याद दिलाएगा.
फोन के मोटे होने की वजह सिर्फ बड़ी बैटरी ही नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple इस बार फोन को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए इसमें एक खास 'स्टील वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम' (Steel Vapour Chamber Cooling System) का इस्तेमाल कर सकता है. यह कूलिंग सिस्टम फोन के परफॉर्मेंस को तो बूस्ट करेगा, लेकिन यह काफी जगह घेरता है और वजन भी बढ़ाता है. इसके अलावा फोन के बैक साइड में मिलने वाला कैमरा बम्प भी पहले से बड़ा हो सकता है.
सीधी बात यह है कि अगर आपको अपने फोन में शानदार बैटरी लाइफ और बिना हैंग होने वाला तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको भारी फोन उठाने की आदत डालनी होगी. एक हाथ से फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए iPhone 18 Pro Max थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है. अब देखना यह होगा कि जब यह सीरीज मार्केट में आएगी, तो लोग इसके भारी वजन को स्वीकार करते हैं या फिर स्लिम डिजाइन को मिस करेंगे.