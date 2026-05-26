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Hindi NewsटेकiPhone 18 Pro Max की भारत में कितनी होगी कीमत! होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, लीक में हुआ खुलासा

iPhone 18 Pro Max की भारत में कितनी होगी कीमत! होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, लीक में हुआ खुलासा

iPhone 18 Pro Max को सितंबर 2026 में लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लॉन्च इवेंट में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन भी पेश कर सकती है, जिसे लीक रिपोर्ट्स में iPhone Fold या iPhone Ultra के नाम से बताया जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 26, 2026, 06:46 AM IST
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iPhone 18 Pro Max को सितंबर 2026 में लॉन्च कर सकता है.
iPhone 18 Pro Max को सितंबर 2026 में लॉन्च कर सकता है.

Apple अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को सितंबर 2026 में लॉन्च कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लॉन्च इवेंट में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन भी पेश कर सकती है, जिसे लीक रिपोर्ट्स में iPhone Fold या iPhone Ultra के नाम से बताया जा रहा है. हालांकि Apple ने अभी तक इन डिवाइसों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

भारत में कितनी हो सकती है कीमत?

वर्तमान में iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत भारत में 1,49,900 रुपये है, जबकि iPhone 17 Pro को 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. इसी कीमत रणनीति को देखते हुए माना जा रहा है कि iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत लगभग 1,34,900 रुपये हो सकती है. वहीं iPhone 18 Pro Max की कीमत करीब 1,49,900 रुपये रहने की उम्मीद है. हालांकि अंतिम कीमत लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी.

मिल सकता है नया और ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर

लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro सीरीज में Apple का नया A20 चिपसेट देखने को मिल सकता है. बताया जा रहा है कि यह प्रोसेसर TSMC की एडवांस 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. इससे फोन की परफॉर्मेंस, बैटरी एफिशिएंसी और AI आधारित फीचर्स में पहले से बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है. गेमिंग, मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल उपयोग के दौरान भी यह चिप बेहतर अनुभव दे सकती है.

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डिजाइन में होंगे छोटे लेकिन अहम बदलाव

हाल ही में इंटरनेट पर सामने आए डमी यूनिट्स से संकेत मिले हैं कि iPhone 18 Pro सीरीज का डिजाइन काफी हद तक पिछले मॉडल जैसा ही रह सकता है. हालांकि कैमरा मॉड्यूल थोड़ा मोटा और बड़ा दिखाई दे सकता है. इसके अलावा Dynamic Island को पहले की तुलना में अधिक पतला बनाया जा सकता है, जिससे स्क्रीन का उपयोगी क्षेत्र और बढ़ सकता है. रिपोर्ट्स में बेहतर बैटरी लाइफ और Apple के नए जेनरेशन मॉडेम का भी जिक्र किया गया है.

नए कलर ऑप्शन कर सकते हैं आकर्षित

Apple इस बार अपने प्रीमियम स्मार्टफोन को नए रंगों में पेश कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी Dark Cherry, Blue, Dark Grey और Silver जैसे चार नए कलर विकल्पों की टेस्टिंग कर रही है. अगर ये कलर लॉन्च होते हैं तो यूजर्स को पहले के मुकाबले अधिक प्रीमियम और फ्रेश लुक देखने को मिल सकता है.

कैमरा में हो सकता है बड़ा अपग्रेड

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में ट्रिपल 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा सिस्टम मिलने की उम्मीद है. सबसे बड़ा बदलाव मुख्य कैमरा सेंसर में Variable Aperture फीचर के रूप में देखने को मिल सकता है. यह तकनीक यूजर्स को कैमरे में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को मैनुअली नियंत्रित करने की सुविधा दे सकती है. इससे अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में बेहतर फोटो और अधिक प्रोफेशनल फोटोग्राफी अनुभव मिल सकता है.

कब हो सकता है लॉन्च?

Apple आमतौर पर हर साल सितंबर में अपनी नई iPhone सीरीज लॉन्च करता है. इसी परंपरा को देखते हुए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को सितंबर 2026 के आसपास पेश किए जाने की उम्मीद है. लॉन्च के बाद ये स्मार्टफोन भारत समेत कई वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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