iPhone 17 की कामयाबी के बाद iPhone 18 Pro Max में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव! लीक से मची खलबली

Apple के अगले iPhone को लेकर बाजार में चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में आई एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी सितंबर में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट का कहना है कि इस बार फोन का लुक ज्यादा नहीं बदलेगा और डिजाइन काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा. वजह यह बताई जा रही है कि iPhone 17 सीरीज पहले ही काफी सफल रही है, इसलिए Apple बड़े बदलाव करने के मूड में नहीं है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बदलाव नहीं होगा. कुछ छोटे लेकिन काम के विजुअल और हार्डवेयर अपग्रेड जरूर देखने को मिल सकते हैं.

Weibo लीक से खुली Apple की प्लानिंग

यह जानकारी Weibo के एक टिप्स्टर Fixed Focus Digital से सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, iPhone 17 की जबरदस्त बिक्री से Apple काफी खुश है. इसलिए कंपनी iPhone 18 सीरीज में बड़ा डिजाइन ओवरहॉल करने के बजाय परफॉर्मेंस और इंटरनल अपग्रेड पर फोकस करेगी. यानी बाहर से फोन लगभग वैसा ही दिख सकता है, लेकिन अंदर काफी कुछ नया हो सकता है.

नया A20 और A20 Pro प्रोसेसर होगा सबसे बड़ा अपग्रेड

लीक में बताया गया है कि iPhone 18 सीरीज में Apple का नया A20 और A20 Pro प्रोसेसर मिल सकता है. यही इस बार का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. नए चिपसेट से बेहतर स्पीड, स्मूद परफॉर्मेंस और कम बैटरी खपत की उम्मीद है. गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग जैसे काम पहले से ज्यादा तेज हो सकते हैं. यानी डिजाइन भले ही पुराना लगे, लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंस यूजर्स को बड़ा अपग्रेड दे सकती है.

कैमरा में मिल सकता है बड़ा बदलाव

Apple हर साल कैमरा टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान देता है और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 18 Pro में पहली बार variable aperture वाला मेन कैमरा मिल सकता है. इसका मतलब है कि कैमरा जरूरत के हिसाब से अपर्चर का साइज बदल सकेगा. इससे दो बड़े फायदे होंगे – ज्यादा या कम रोशनी को कंट्रोल करना और फोटो में बेहतर डेप्थ ऑफ फील्ड पाना. आसान शब्दों में कहें तो दिन हो या रात, हर कंडीशन में बेहतर फोटो क्लिक की जा सकेगी.

नया टेलीफोटो कैमरा भी हो सकता है शामिल

लीक में यह भी कहा गया है कि Pro और Pro Max मॉडल में नया टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है. इसका अपर्चर बड़ा होगा, जिससे ज्यादा लाइट सेंसर तक पहुंचेगी. इससे लो-लाइट फोटोग्राफी बेहतर होगी और फोटो में नॉइज कम दिखेगा. जूम फोटो और पोर्ट्रेट शॉट्स पहले से ज्यादा क्लियर और शार्प आ सकते हैं.

Apple हर साल डिजाइन क्यों नहीं बदलता

अगर आप सोच रहे हैं कि Apple हर साल बड़ा डिजाइन बदलाव क्यों नहीं करता, तो इसकी भी वजह है. कंपनी आमतौर पर एक डिजाइन को दो-तीन साल तक इस्तेमाल करती है और बीच-बीच में छोटे बदलाव करती है. पहले भी ऐसा देखा गया है कि नए नंबर वाले मॉडल में बड़े बदलाव आते हैं, जबकि अगले मॉडल में अंदरूनी सुधार ज्यादा होते हैं. इसलिए iPhone 18 सीरीज में फोकस लुक से ज्यादा परफॉर्मेंस पर हो सकता है.

क्या हटेगा टू-टोन डिजाइन और मिलेंगे नए कलर

कुछ अफवाहें यह भी कह रही हैं कि iPhone 17 Pro में आया टू-टोन बैक डिजाइन हटाया जा सकता है. हालांकि यह पूरी तरह पक्का नहीं है. अगर एल्युमिनियम और ग्लास का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो हल्का कलर डिफरेंस दिखना स्वाभाविक है. लेकिन एक चीज लगभग तय मानी जा रही है कि नए मॉडल में फ्रेश और नए कलर ऑप्शन जरूर मिलेंगे. आने वाले समय में Apple और भी डिटेल्स सामने ला सकता है, जिनका यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है.