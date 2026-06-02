iPhone 18 Pro Max Launch Date In India: भारत में कब लॉन्च होगा आईफोन 18 प्रो मैक्स? कितनी होगी कीमत? लीक हुईं ये चीजें

प्रीमियम टेक की दुनिया में जब भी एप्पल कंपनी के नए स्मार्टफोन की बात होती है, तो लोगों की उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच जाती है. हालांकि एप्पल की नई सीरीज को आने में अभी कुछ महीनों का समय बाकी है, लेकिन टेक जगत के लीक्स ने अभी से हलचल मचा दी है. इस बार सबसे ज्यादा चर्चा एप्पल के सबसे महंगे और प्रीमियम वेरिएंट यानी iPhone 18 Pro Max की हो रही है. इकनॉमिक टाइम्स की लेटेस्ट लीक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल इस साल न सिर्फ अपने फीचर्स में बल्कि फोन लॉन्च करने की अपनी पुरानी रणनीति में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है. भारत में इसकी अनुमानित कीमत से लेकर इसके एडवांस कैमरे तक, सब कुछ सामने आ चुका है.

क्या होगी भारत में अनुमानित कीमत

एप्पल के प्रो मैक्स मॉडल हमेशा से ही अपनी प्रीमियम कीमत के लिए जाने जाते हैं. लीक्स के अनुसार, नए iPhone 18 Pro Max की भारत में शुरुआती कीमत लगभग 1,49,900 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि इस बार नए और महंगे कंपोनेंट्स के इस्तेमाल की वजह से कंपनी पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ाने का दबाव है. लेकिन माना जा रहा है कि एप्पल भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए कीमतों में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं करेगा. वहीं इसके छोटे भाई iPhone 18 Pro की कीमत करीब 1,34,900 रुपये से शुरू हो सकती है.

कैमरे में मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड

इस बार iPhone 18 Pro Max का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका रियर कैमरा सेटअप होने वाला है. विख्यात विश्लेषक मिंग-ची कुओ के अनुसार, इस फोन में पहली बार एक 'वेरिएबल अपर्चर' कैमरा सिस्टम देखने को मिल सकता है. यह तकनीक आमतौर पर महंगे प्रोफेशनल डीएसएलआर कैमरों में पाई जाती है. इसकी मदद से यूजर लेंस के अंदर आने वाली रोशनी को खुद मैन्युअली कंट्रोल कर सकेंगे. जिससे लो-लाइट यानी रात के समय की फोटोग्राफी और शानदार वीडियो रिकॉर्डिंग का अनुभव एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा.

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सुपरफास्ट प्रोसेसर और नई स्क्रीन

परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन का कोई मुकाबला नहीं होने वाला है. लीक रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone 18 Pro Max में एप्पल की अगली पीढ़ी का A20 प्रो चिपसेट दिया जाएगा. यह चिप ताइवान की मशहूर कंपनी TSMC के सबसे एडवांस 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बनाई जा रही है. इसका सीधा मतलब यह है कि यह फोन पुराने मॉडल्स के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा तेज होगा और करीब 30 प्रतिशत बिजली की बचत करेगा. इसके साथ ही फोन में लगभग 35 प्रतिशत छोटा डायनेमिक आइलैंड (Dynamic Island) देखने को मिलेगा, जिससे स्क्रीन पर काम करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी.

लॉन्चिंग की तारीख और एप्पल की नई चाल

आमतौर पर एप्पल सितंबर के महीने में अपने सभी मॉडल्स को एक साथ लॉन्च करता है. लेकिन इस बार लीक्स इशारा कर रहे हैं कि एप्पल अपनी रणनीति बदल सकता है. कंपनी सितंबर 2026 में सिर्फ अपने प्रीमियम मॉडल्स यानी iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और अपने पहले फोल्डेबल आईफोन (iPhone Ultra) को ही बाजार में उतारेगी. जबकि जो बेस मॉडल हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone 18e, उन्हें अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

नया डार्क चेरी कलर और दमदार बैटरी

डिजाइन की बात करें तो इस बार आईफोन लवर्स को एक बेहद खूबसूरत 'डार्क चेरी' कलर ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो गहरे वाइन-रेड और पर्पल शेड का मिश्रण होगा. इसके अलावा लाइट ब्लू, डार्क ग्रे और सिल्वर कलर भी आ सकते हैं. बैटरी के मामले में भी यह फोन एक बीस्ट होने वाला है. इसमें 5,100mAh से लेकर 5,200mAh तक की बड़ी और दमदार बैटरी दी जा सकती है, जो 2nm प्रोसेसर के साथ मिलकर आसानी से दो दिन का बैटरी बैकअप देने में सक्षम होगी.