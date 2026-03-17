iPhone 18 Pro Max की कितनी होगी कीमत? सस्ता होगा या महंगा? Apple देगा अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज

Apple के नए iPhones को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में iPhone 17e की बिक्री शुरू होने के बाद अब लोगों का ध्यान आने वाले iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की कीमत पर है. नई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है. कहा जा रहा है कि Apple इस बार अपने प्रीमियम iPhones की कीमत में बढ़ोतरी नहीं करेगा, जबकि बाजार में कंपोनेंट्स की कीमत लगातार बढ़ रही है.

एनालिस्ट का दावा: कीमत रह सकती है स्थिर

मशहूर टेक एनालिस्ट Ming-Chi Kuo ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि Apple अपने नए iPhones की कीमत को स्थिर रख सकता है. उन्होंने बताया कि मेमोरी और चिप जैसे जरूरी पार्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद Apple इन बढ़ी हुई लागत को सीधे ग्राहकों पर डालने के बजाय खुद वहन कर सकता है. उनके अनुसार Apple की रणनीति यह है कि वह लागत को कंट्रोल करके ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल करे. इससे कंपनी की सर्विस बिजनेस ग्रोथ को भी फायदा मिलेगा.

Pro मॉडल पहले लॉन्च होने की उम्मीद

रिपोर्ट्स के अनुसार Apple इस साल के दूसरे हिस्से में सबसे पहले iPhone 18 Pro और Pro Max लॉन्च कर सकता है. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 को अगले साल लॉन्च किया जा सकता है, संभवतः iPhone 18e के साथ. इसका मतलब है कि फिलहाल फोकस Apple के प्रीमियम मॉडल्स पर ही रहेगा. अगर कीमत नहीं बढ़ती है तो यह खरीदारों के लिए बड़ी राहत होगी.

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मौजूदा कीमत से तुलना

अभी iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,099 डॉलर और iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,199 डॉलर से शुरू होती है. अगर Apple इन कीमतों को बरकरार रखता है, तो यह ऐसे समय में बड़ी बात होगी जब अन्य कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ा रही हैं. उदाहरण के तौर पर Samsung Galaxy S26 सीरीज की कीमत हाल ही में बढ़ाई गई है और माना जा रहा है कि अन्य ब्रांड्स भी ऐसा कर सकते हैं.

दूसरी रिपोर्ट्स भी दे रही हैं संकेत

एक अन्य एनालिस्ट Jeff Pu ने भी दावा किया है कि iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत पिछले मॉडल के बराबर ही रह सकती है. रिपोर्ट के अनुसार Apple “cost management” यानी लागत को बेहतर तरीके से मैनेज करके कीमत को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए कंपनी मेमोरी चिप सप्लायर्स जैसे Samsung और SK Hynix के साथ बेहतर डील करने की कोशिश कर रही है. साथ ही कैमरा और डिस्प्ले जैसे अन्य कंपोनेंट्स की लागत भी कम करने पर काम चल रहा है.

बढ़ती लागत के बावजूद कैसे संभव है यह रणनीति

मौजूदा समय में DRAM और NAND जैसे मेमोरी चिप्स की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. इसका कारण AI सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग है, जिससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है. ऐसे में Apple का कीमत स्थिर रखना एक अलग रणनीति मानी जा रही है. कंपनी संभवतः अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा कम करके ज्यादा यूजर्स को आकर्षित करना चाहती है.

क्या आएगा फोल्डेबल iPhone?

रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि Apple अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी पेश कर सकता है, जिसे फिलहाल iPhone Fold कहा जा रहा है. हालांकि इसकी कीमत को लेकर साफ जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह काफी महंगा होगा. फिलहाल Apple का सबसे महंगा iPhone 2TB स्टोरेज वाला Pro Max मॉडल है, जिसकी कीमत करीब 1,999 डॉलर तक जाती है. अनुमान है कि फोल्डेबल iPhone की शुरुआती कीमत भी इसी के आसपास हो सकती है.