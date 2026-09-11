/₹26316 दो और iPhone 18 Pro आपका! साथ मिलेगा ₹7000 तक का डिस्काउंट, मौका छूटा तो हो जाएगा Out Of Stock

अगर आप भी Apple के फैन हैं और लेटेस्ट iPhone 18 Pro का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. 12 सितंबर की शाम 5:30 बजे से इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू हो रही है. खास बात यह है कि आपको एक बार में पूरे ₹1,64,900 खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप हर महीने सिर्फ ₹26,316 की आसान किश्त देकर इस प्रीमियम फोन को अपने घर ला सकते हैं. इसके अलावा कंपनी तगड़ा डिस्काउंट भी दे रही है.
Apple ने अपने सबसे प्रीमियम फोन iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग डिटेल्स शेयर कर दी हैं. इस फोन की शुरुआती कीमत ₹1,64,900 रखी गई है. अगर आप इसे सबसे पहले खरीदना चाहते हैं, तो 12 सितंबर को शाम 5:30 बजे से इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो जाएंगे. वहीं 18 सितंबर से यह फोन सभी यूजर्स के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा. कंपनी को उम्मीद है कि इस फोन की भारी डिमांड रहने वाली है, इसलिए अगर मौका छूटा तो यह फोन आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है.
अगर आपका बजट एक बार में पूरा कैश देने का नहीं है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है. Apple अपने ग्राहकों को 6 महीने तक की No Cost EMI का ऑप्शन दे रहा है. इसका मतलब है कि आप हर महीने ₹26,316 की आसान किश्त देकर iPhone 18 Pro को अपना बना सकते हैं. इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा UPI, RuPay, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे सभी पेमेंट ऑप्शन भी ग्राहकों के लिए मौजूद हैं.
iPhone 18 Pro खरीदने पर आपको सिर्फ EMI ही नहीं, बल्कि सीधा कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है. अगर आपके पास ICICI Bank, Axis Bank या फिर American Express का एलिजिबल कार्ड है, तो आपको ₹7000 का Instant Cashback मिलेगा. इस डिस्काउंट के बाद आपके फोन की कीमत और भी कम हो जाती है.
अगर आपके पास पहले से कोई पुराना आईफोन या एंड्रॉइड फोन है, तो आप Apple Trade In ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. पुराने फोन की कंडीशन के हिसाब से आपको ₹81,500 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है. यह पूरी प्रोसेस आप घर बैठे ऑनलाइन ही पूरी कर सकते हैं. पुराने फोन का पैसा सीधे आपके नए iPhone 18 Pro की कीमत में से माइनस कर दिया जाएगा.
नया iPhone 18 Pro खरीदने पर Apple आपको कुछ स्पेशल सरप्राइज भी दे रहा है. आपको 3 महीने के लिए Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा. इसके अलावा अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो आप चेकआउट के समय GST Invoicing का फायदा भी ले सकते हैं, जिससे आपको टैक्स क्लेम करने में काफी मदद मिलेगी.
फीचर्स की बात करें तो iPhone 18 Pro में 15.9 cm (6.3 इंच) का शानदार डिस्प्ले दिया गया है. यह फोन durable aluminium डिजाइन के साथ आता है और चार बहुत ही सुंदर कलर्स में उपलब्ध है.
परफॉरमेंस के मामले में यह फोन एक नया रिकॉर्ड बनाता है. इसमें नया A20 Pro चिप लगा है, जो next-generation vapour chamber कूलिंग सिस्टम के साथ आता है. भारी गेमिंग या फिर हैवी वीडियो एडिटिंग के दौरान भी फोन गर्म नहीं होगा. इसमें Dual 16-core Neural Engine दिया गया है जो AI प्रोसेसिंग को सुपरफास्ट बनाता है.
कैमरा लवर्स के लिए iPhone 18 Pro में 48MP Fusion Main camera दिया गया है, जो variable aperture के साथ आता है. इससे कम रोशनी में भी बहुत क्लियर और डिटेल फोटोग्राफी होती है. पोर्ट्रेट शॉट्स में आपको शानदार depth of field देखने को मिलेगी.
इसके साथ ही फोन में नए Siri AI का सपोर्ट दिया गया है. यह AI असिस्टेंट पहले से ज्यादा पर्सनल और पावरफुल हो चुका है. यह आपके डेली टास्क को चुटकियों में संभाल सकता है. इस सीरीज में Apple ने अब तक की सबसे लंबी बैटरी लाइफ देने का वादा भी किया है.