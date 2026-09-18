/दूध-ब्रेड की तरह ऑर्डर करो iPhone 18 Pro! ₹7,000 की छूट के साथ 10 मिनट में पहुंचेगा आपके घर पर, फटाफट जानिए कैसे

अगर आप भी नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं और स्टोर के बाहर लंबी लाइन में लगने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो आपके लिए एक गजब की खुशखबरी है. अब आपको अपना पसंदीदा iPhone खरीदने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जैसे आप चाय-नाश्ता या राशन 10 मिनट में मंगवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अब एप्पल का नया iPhone 18 Pro और AirPods 5 भी आपके घर के दरवाजे पर सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा. जी हां, Quick Commerce प्लेटफार्म Zepto ने Apple के साथ हाथ मिलाया है और कल सुबह से यह सर्विस शुरू हो रही है.
एप्पल ने हाल ही में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को भारत समेत पूरी दुनिया में पेश किया था. अब टेक लवर्स के लिए एक और बड़ा सरप्राइज सामने आया है. क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Zepto अब आपके घर तक नया आईफोन सिर्फ 10 मिनट में पहुंचाने जा रहा है.
कल यानी सुबह 8 बजे से Zepto ऐप पर iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और नए AirPods 5 ऑर्डर के लिए लाइव हो जाएंगे. अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो अब आपको डिलीवरी के लिए दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
अगर आप सोच रहे हैं कि यह सुविधा कहां मिलेगी, तो कंपनी ने शुरुआत में भारत के बड़े मेट्रो शहरों को टारगेट किया है. दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में रहने वाले यूजर्स इस क्विक डिलीवरी का फायदा उठा सकेंगे. इन शहरों के लोग घर बैठे Zepto ऐप खोलकर पलक झपकते ही अपने हाथ में नया आईफोन पा सकते हैं.
महंगे आईफोन पर अगर डिस्काउंट मिल जाए, तो मजा दोगुना हो जाता है. Zepto से खरीदारी करने पर यूजर्स को भारी छूट भी मिल रही है. अगर आप iPhone 18 Pro या iPhone 18 Pro Max खरीदते हैं, तो चुनिंदा बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर आपको ₹7,000 का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिलेगा.
इसके अलावा, अगर आप सिर्फ नया AirPods 5 ऑर्डर करते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹1,500 का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा. एप्पल ने इस धमाकेदार ऑफर के लिए भारत के तीन बड़े बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है:
Axis Bank
ICICI Bank
SBI (State Bank of India)
अगर आपके पास एक बार में पूरा पैसा देने का बजट नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है. आप इन कार्ड्स पर नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी चुन सकते हैं और आसान किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं.
एप्पल ने इस बार Pro मॉडल्स में जबरदस्त फीचर्स दिए हैं. अगर प्राइस की बात करें तो iPhone 18 Pro चार स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है:
256GB वेरिएंट: ₹1,64,900
512GB वेरिएंट: ₹1,89,900
1TB वेरिएंट: ₹2,39,900
2TB वेरिएंट: ₹3,14,900
जिन लोगों को बड़ी स्क्रीन और भारी-भरकम बैटरी लाइफ पसंद है, उनके लिए iPhone 18 Pro Max बेस्ट ऑप्शन है. इसकी भारत में प्राइस लिस्ट कुछ इस तरह है:
256GB बेस वेरिएंट: ₹1,79,900
512GB वेरिएंट: ₹2,04,900
1TB वेरिएंट: ₹2,54,900
2TB टॉप मॉडल: ₹3,29,900
साउंड और म्यूजिक लवर्स के लिए Apple ने AirPods 5 भी लॉन्च किया है. यह दो अलग-अलग मॉडल्स में आ रहा है:
स्टैंडर्ड मॉडल: ₹14,900
वायरलेस चार्जिंग केस वाला मॉडल: ₹17,900
अगर आपके शहर में Zepto की 10 मिनट डिलीवरी सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एप्पल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी इन डिवाइसेस के प्री-ऑर्डर ले रहा है. वहां आपके पास दो ऑप्शन होंगे. आप चाहें तो पास के एप्पल स्टोर से इन-स्टोर पिकअप चुन सकते हैं या फिर नॉर्मल होम डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं.
आजकल की जनरेशन को हर चीज तुरंत चाहिए होती है. जब खाना, कपड़े और राशन मिनटों में घर आ सकते हैं, तो गैजेट्स के लिए हफ्तों का इंतजार क्यों करना. Zepto का यह कदम भारत के क्विक कॉमर्स मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है. अब टेक लवर्स को अपना स्टेटस सिंबल फोन पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
अगर आप भी iPhone 18 Pro सीरीज या AirPods 5 खरीदने का मन बना चुके हैं, तो कल सुबह 8 बजे अपना Zepto ऐप तैयार रखें, अपना बैंक कार्ड हाथ में रखें और ₹7,000 तक की बचत के साथ 10 मिनट में अपने सपनों का फोन घर मंगवाएं.