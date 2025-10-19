iPhone 18 Pro में बदल जाएगा कैमरे का खेल; Apple करने जा रहा है बड़ा 'कमाल'! मिलने लगेंगी DSLR जैसी इमेज

iPhone 18 Pro Camera Upgrade: अगर आप भी स्मार्टफोन्स के दीवाने हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी Apple ने सितंबर महीने में ही अपनी iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है, जिसे यूजर्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अभी iPhone 17 मॉडल्स बाजार में अपनी जगह बना ही रहे हैं कि अगली पीढ़ी के iPhone को लेकर खबरें सामने आने लगी हैं.

इंटरनेट पर लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली सीरीज iPhone 18 के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में एक बड़ा कैमरा अपग्रेड देखने को मिल सकता है. लीक रिपोर्ट्स के अनुसार यह अपग्रेड iPhone 18 Pro मॉडल्स को कैमरा के मामले में सभी फ्लैगशिप्स में टॉप पर ला सकता है और यह अगले साल लॉन्च होने वाले Samsung Galaxy S26 Ultra 5G से भी मुकाबला करेगा.

क्या होगा iPhone 18 Pro का बड़ा कैमरा अपग्रेड?

ETnews की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने कथित तौर पर iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए वेरिएबल अपर्चर (Variable Aperture) का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है. उम्मीद है कि ये मॉडल्स अगले साल यानी सितंबर 2026 तक लॉन्च हो सकते हैं.

कैमरे में यह नई सुविधा यूजर्स को अपर्चर सेटिंग्स में बदलाव करके सेंसर में जाने वाली लाइट की मात्रा को एडजस्ट करने की अनुमति देगी. यह टेकनिक iPhones के लिए पहली बार होगी और अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो यह एक बड़ा अपग्रेड होगा. . इस तकनीक से कैमरा अलग-अलग लाइट कंडीशंस में अपने आप अपर्चर बदल सकता है जिससे तस्वीरों की डिटेल और ब्राइटनेस दोनों बेहतर होंगी.

मिलने लगेंगी DSLR जैसी इमेज

यह वही फीचर है जो हाल ही में Xiaomi और Vivo जैसे फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिला है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब Apple भी इस एडवांस टेकनिक को लाने की तैयारी में है. यह फीचर खासतौर पर लो-लाइट फोटोग्राफी और डेप्थ इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है. रिपोर्ट्स का कहना है कि इस नई कैमरा टेक्नोलॉजी को बनाने में LG Innotech और Foxconn जैसी कंपनियां Apple की सहायता करेंगी. इन नई टेक्नोलॉजी की सहायता से आईफोन में DSLR जैसी इमेज आने लगेगी.

iPhone 17 Pro मॉडल्स में नहीं मिला ये फीचर

पहले उम्मीद थी कि वेरिएबल अपर्चर iPhone 17 Pro मॉडल्स में आएगा लेकिन अब योजनाओं में बदलाव किया गया है. हालांकि लॉन्च के समय तक इसमें कई बदलाव हो सकते हैं इसलिए पुष्टि के लिए अभी सितंबर 2026 तक इंतजार करना होगा.

कैमरा कंट्रोल बटन में भी हो सकता है बदलाव

कैमरा अपग्रेड के अलावा iPhone 18 Pro में एक और बदलाव की अफवाह है. बताया जा रहा है कि इसमें कैमरा कंट्रोल बटन को रीडिजाइन किया जा सकता है. इसमें स्वाइप जेस्चर की जगह प्रेशर-सेंसिटिव इनपुट दिए जाएंगे जिससे यूजर एक्सपीरियंस और भी बेहतर और सटीक हो सकेगा.

