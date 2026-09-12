/आज से बुक होगा iPhone 18 सीरीज: शाम 5:30 बजे खुलेगी प्री-ऑर्डर विंडो, ये ट्रिक अपनाई तो नहीं होगी स्टॉक खत्म होने की टेंशन!

टेक लवर्स को जिस दिन का इंतजार होता है, आखिरकार वो आज आ ही गया! ऐप्पल के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को खरीदने का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कंपनी भारत में इन दोनों फोन की प्री-बुकिंग आज यानी 12 सितंबर से शुरू करने जा रही है. कस्टमर्स Apple Store Online और Apple Store ऐप के जरिए शाम 5:30 बजे से फोन की प्री-बुकिंग कर सकेंगे. वहीं, फोन की सेल 18 सितंबर से शुरू होगी. भारत के कस्टमर्स के लिए अच्छी बात यह है कि भारत उन देशों में शामिल है जहां Apple नए iPhone को शुरुआती चरण में उपलब्ध करा रहा है. ऐसे में भारत में Apple Store और ऑफिशियल रिटेल स्टोर पर फोन की सेल ग्लोबल लॉन्च टाइमलाइन के साथ ही शुरू होगी.
Reliance Digital ने भी iPhone 18 Pro सीरीज की प्री-बुकिंग की जानकारी दे दी है. नया आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स खरीदने वाले कस्टमर्स 12 सितंबर की शाम से ऑनलाइन और Reliance Digital के स्टोर पर फोन बुक कर सकेंगे. 18 सितंबर को सुबह 8 बजे से फोन की सेल और स्टोर डिलीवरी शुरू हो जाएगी.
कस्टमर्स ऐप्पल के आफिशियल स्टोर से भी फोन खरीद सकते हैं. मुंबई के Apple BKC और दिल्ली के Apple Saket जैसे स्टोर पर 18 सितंबर की सुबह 8 बजे से प्री-बुक किए गए फोन की डिलीवरी और खरीदारी शुरू हो जाएगी. लॉन्च के दौरान ग्राहकों को बैंक कैशबैक, ट्रेड इन बोनस और नो कॉस्ट EMI जैसे ऑफर भी मिल सकते हैं.
भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है. यह कीमत 256GB मॉडल की है. इसके 512GB मॉडल की कीमत 1,89,900 रुपये, 1TB मॉडल की कीमत 2,39,900 रुपये और 2TB मॉडल की कीमत 3,14,900 रुपये है.
वहीं, iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये तय की गई है. इसका 512GB मॉडल 2,04,900 रुपये, 1TB मॉडल 2,54,900 रुपये और 2TB मॉडल 3,29,900 रुपये में आता है. दोनों फोन 4 कलर ऑप्शन्स Black, Silver, Glacier और Burgundy कलर में खरीद सकेंगे.
सबसे पहले अपने आईफोन या आईपैड पर Apple Store App खोलें या ब्राउजर में Apple की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
बुकिंग शुरू होने से पहले ऐप में Get Ready का विकल्प मिलता है. इसमें आप अपना मनपसंद मॉडल, कलर, स्टोरेज और पेमेंट का तरीका पहले से ही सेव कर लें.
स्टोर पर जाकर iPhone 18 Pro या iPhone 18 Pro Max सेलेक्ट करें. साथ ही अपनी पसंद का कलर और स्टोरेज वेरिएंट सेलेक्ट करें.
अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन सेलेक्ट करें. फोन का IMEI या सीरियल नंबर डालकर उसकी अनुमानित कीमत पहले ही चेक कर लें जिससे समय खराब न हो.
बुकिंग शुरू होते ही बुक नॉव पर क्लिक करें. चेकआउट के समय मॉडल या कलर बदलने की गलती न करें, नहीं तो स्टॉक खत्म हो सकता है. जो डिटेल्स पहले से सेव की हैं, उनके साथ सीधे पेमेंट पूरा करें.
प्री-ऑर्डर शुरू होने से कुछ समय पहले ऐपल स्टोर ऐप में Get Ready का ऑप्शन मिलता है. इसकी सहायता से आप अपना पसंदीदा मॉडल, कलर, स्टोरेज, कैरियर और पेमेंट का तरीका पहले ही सेव कर सकते हैं. प्री-ऑर्डर शुरू होते ही आप सिर्फ एक टैप में फोन बुक कर सकेंगे.
ऐप्पल अकाउंट में जाकर चेक कर लें कि आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड एक्सपायर तो नहीं हुआ है. इसके साथ ही, बिलिंग और शिपिंग एड्रेस को भी पहले से सही कर लें.
अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसका अनुमानित कीमत पहले ही चेक कर लें. इससे चेकआउट के समय वक्त समय बचेगा. अच्छी बात यह है कि पुराने फोन को ऐपल को भेजने की 14 से 15 दिन की समयसीमा नया आईफोन मिलने के बाद शुरू होती है, पहले नहीं.
प्री-ऑर्डर लाइव होने से कुछ मिनट पहले ऐपल स्टोर ऐप को अपडेट करके खोल लें. इसके साथ ही, अपने दूसरे डिवाइस पर ब्राउजर में ऐपल की वेबसाइट भी खुली रखें, क्योंकि कई बार ऐप से पहले वेबसाइट काम करना शुरू कर देती है.
चेकआउट के समय मॉडल या कलर बदलने से बचें. ऐसा करने से सिस्टम फिर से इन्वेंट्री चेक करता है और तब तक स्टॉक खत्म हो सकता है. जो सेव किया है, सीधे पेमेंट तक जाएं.
अगर संभव हो, तो होम डिलीवरी की बजाय स्टोर से पिकअप का ऑप्शन सेलेक्ट करें. इसकी इन्वेंट्री अलग होती है और डिलीवरी लेट होने का झंझट भी नहीं रहता.
अगर प्री-ऑर्डर में चूक जाएं, तो लॉन्च की सुबह स्टोर पर जाकर मिलने वाले स्टॉक का ऑप्शन भी रखें. इसके लिए ऐप्पल के ऑनलाइन स्टॉक चेकर की सहायता लें, जो लगातार अपडेट होता रहता है.
आईफोन के नए फोन्स की कीमत अलग-अलग देशों में भी अलग-अलग है. अमेरिका में iPhone 18 Pro सबसे सस्ता मिल रहा है. भारत में जहां इसका बेस मॉडल 1,64,900 रुपये का है, वहीं अमेरिका में इसकी कीमत भारतीय कीमत में लगभग 1,23,346 रुपये है. जापान में यही मॉडल करीब 1,24,090 रुपये, सऊदी अरब में करीब 1,25,874 रुपये और UAE में करीब 1,26,900 रुपये का है. सिंगापुर में इसकी कीमत करीब 1,31,295 रुपये के बराबर है. iPhone 18 Pro Max के मामले में भी अमेरिका सबसे सस्ता मार्केट है. वहां इसकी कीमत करीब 1,33,634 रुपये के बराबर है. इसके बाद सऊदी अरब, UAE, सिंगापुर और कनाडा का नंबर आता है. बता दें कि, अलग अलग देशों में टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और करेंसी रेट की वजह से कीमतों में अंतर हो सकता है.
iPhone 18 Pro में Apple का नया A20 Pro चिपसेट कंपनी की तरफ से दिया गया है. ऐप्पल ने परफॉर्मेंस को बेहतर रखने के लिए इसमें नया और बड़ा वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया है. इससे गेमिंग और लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने के दौरान फोन के तापमान को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी.
iPhone 18 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें ProMotion टेक्नोलॉजी और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक बताई गई है. वहीं, iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है.
कैमरा की बात करें तो दोनों मॉडल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48MP का मुख्य कैमरा, 48MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 48MP टेलीफोटो कैमरा शामिल है. पहली बार मेन कैमरे में वेरिएबल अपर्चर का फीचर दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 18MP का नया FaceTime कैमरा मिलता है.
वहीं iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में इस बार परफॉर्मेंस के साथ कूलिंग और कैमरा पर खास ध्यान दिया गया है. दोनों फोन A20 Pro चिप पर चलते हैं और iOS 27 के साथ आते हैं. इनमें Liquid Glass डिजाइन और Apple Intelligence के कई फीचर भी दिए गए हैं. दोनों फोन में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दिया गया है. साथ ही नए वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम की हेल्प से ज्यादा गर्म होने वाली एक्टिविटी के दौरान फोन की परफॉर्मेंस को बनाए रखने की कोशिश की गई है.