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आज से बुक होगा iPhone 18 सीरीज: शाम 5:30 बजे खुलेगी प्री-ऑर्डर विंडो, ये ट्रिक अपनाई तो नहीं होगी स्टॉक खत्म होने की टेंशन!

अगर आप भी iPhone 18 सीरीज खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है! ऐप्पल के सबसे पावरफुल स्मार्टफोन्स iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की प्री-बुकिंग आज शाम 5:30 बजे से भारत में शुरू होने जा रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 12, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:33 AM IST
आज से बुक होगा iPhone 18 सीरीज: शाम 5:30 बजे खुलेगी प्री-ऑर्डर विंडो, ये ट्रिक अपनाई तो नहीं होगी स्टॉक खत्म होने की टेंशन!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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