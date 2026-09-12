/आज से बुक होगा iPhone 18 सीरीज: शाम 5:30 बजे खुलेगी प्री-ऑर्डर विंडो, ये ट्रिक अपनाई तो नहीं होगी स्टॉक खत्म होने की टेंशन!

आईफोन के नए फोन्स की कीमत अलग-अलग देशों में भी अलग-अलग है. अमेरिका में iPhone 18 Pro सबसे सस्ता मिल रहा है. भारत में जहां इसका बेस मॉडल 1,64,900 रुपये का है, वहीं अमेरिका में इसकी कीमत भारतीय कीमत में लगभग 1,23,346 रुपये है. जापान में यही मॉडल करीब 1,24,090 रुपये, सऊदी अरब में करीब 1,25,874 रुपये और UAE में करीब 1,26,900 रुपये का है. सिंगापुर में इसकी कीमत करीब 1,31,295 रुपये के बराबर है. iPhone 18 Pro Max के मामले में भी अमेरिका सबसे सस्ता मार्केट है. वहां इसकी कीमत करीब 1,33,634 रुपये के बराबर है. इसके बाद सऊदी अरब, UAE, सिंगापुर और कनाडा का नंबर आता है. बता दें कि, अलग अलग देशों में टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और करेंसी रेट की वजह से कीमतों में अंतर हो सकता है.