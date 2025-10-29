कमाल की टेक्नोलॉजी आ रही है! iPhone 20 में नहीं होंगे एक भी फिजिकल बटन, बदल जाएगा आपका फोन चलाने का अंदाज

iPhone 20: दिग्गज टेक कंपनी Apple हर साल अपने नए iPhone के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा देता है. लेकिन अब जो आने वाला है वह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. iPhone 20 को लेकर जो लीक और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उनके अनुसार यह मॉडल यूजर्स का पूरा एक्सपीरियंस ही बदलने का काम करेगा. फिजिकल बटन पूरी तरह गायब हो सकते हैं और उनकी जगह लेगी एडवांस हैप्टिक और टच पर काम करने वाली टेक्निक. यानी फोन का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा स्मूद, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा.

ऐप्पल अपने अगले जेनरेशन के डिवाइसों में हार्डवेयर डिजाइन को लेकर बदलाव कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट अनुसार साल 2027 में iPhone अपनी 20वीं सालगिरह मनाएगा और इस मौके पर कंपनी iPhone 19 सीरीज की जगह iPhone 20 सीरीज लॉन्च कर सकती है. सबसे खास बात यह होगी कि इस सीरीज़ के मॉडल्स में फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलेंगे. सिर्फ iPhone ही नहीं बल्कि आने वाले iPad और Apple Watch में भी बटन नहीं रहेंगे. लीक रिपोर्ट्स का दावा है कि कंपनी इन बटनों की जगह एडवांस टच और हैप्टिक फीडबैक टेक्निक का इस्तेमाल करने पर सोच रही है जिससे यूजर्स को पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा.

आईफोन 20 में मिल सकती है ये Buttons

लीक हो रही रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 20 सीरीज में ऐप्पल पूरी तरह नए Solid-State Haptic Buttons ला सकता है. चीनी सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस तकनीक की टेस्टिंग भी कर ली है और अब इसके मास प्रोडक्शन की तैयारी जोरों पर चल रही है. आईफोन में इस बदलाव के बाद iPhone 20 में पावर, वॉल्यूम, एक्शन और कैमरा कंट्रोल जैसे सभी फिजिकल बटन नहीं होंगे. उनकी जगह ऐसे सॉलिड-स्टेट बटन होंगे जो दबाने पर फिजिकली मूव नहीं करेंगे लेकिन टच करने पर हेप्टिक वाइब्रेशन के माध्यम से यूजर को बटन दबाने जैसा ही फील देंगे. इससे न केवल यूजिंग एक्सपीरियंस शानदार होगा बल्कि iPhone की ड्यूरैबिलिटी और वाटर रेज़िस्टेंस भी पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी.

आईफोन 18 में मिलेगी झलक

लीक्स के अनुसार आईफोन 18 सीरीज से इस टेक्नोलॉजी को यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगी.रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल लॉन्च होने वाले iPhone 18 मॉडल्स में कैमरा कंट्रोल बटन के डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नाइन टू फाइव की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी आने वाली कैपेसेटिव सेंसिंग लेयर की जगह अब प्रेशर-सेंसिंग डिजाइन का यूज किया जाएगा जो टच के साथ-साथ दबाव को भी पहचान सकेंगी. यानी यूज़र जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे बटन उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करेगी.

सबसे खास बात यह है कि ऐप्पल अपने डिवाइस लाइनअप में लगातार डिजाइन में बदलाव कर रहा है. हाल ही में लॉन्च हुए iPhone 17 Pro मॉडल्स पूरी तरह नए डिजाइन के साथ आए हैं और अब कंपनी अगले साल अपना पहला फोल्डेबल iPhone पेश कर सकती है.

