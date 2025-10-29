Advertisement
trendingNow12980021
Hindi Newsटेक

कमाल की टेक्नोलॉजी आ रही है! iPhone 20 में नहीं होंगे एक भी फिजिकल बटन, बदल जाएगा आपका फोन चलाने का अंदाज

iPhone 20: अपने नए मॉडल और डिजाइन के लिए फेमस Apple एक बार फिर नया अध्याय लिखने जा रहा है. आने वाले iPhone 20 के साथ कंपनी ऐसा बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है जो अब तक किसी भी iPhone में नहीं देखा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मॉडल में एक भी फिजिकल बटन नहीं होगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कमाल की टेक्नोलॉजी आ रही है! iPhone 20 में नहीं होंगे एक भी फिजिकल बटन, बदल जाएगा आपका फोन चलाने का अंदाज

iPhone 20: दिग्गज टेक कंपनी Apple हर साल अपने नए iPhone के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा देता है. लेकिन अब जो आने वाला है वह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. iPhone 20 को लेकर जो लीक और रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उनके अनुसार यह मॉडल यूजर्स का पूरा एक्सपीरियंस ही बदलने का काम करेगा. फिजिकल बटन पूरी तरह गायब हो सकते हैं और उनकी जगह लेगी एडवांस हैप्टिक और टच पर काम करने वाली टेक्निक. यानी फोन का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा स्मूद, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा.

ऐप्पल अपने अगले जेनरेशन के डिवाइसों में हार्डवेयर डिजाइन को लेकर बदलाव कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट अनुसार साल 2027 में iPhone अपनी 20वीं सालगिरह मनाएगा और इस मौके पर कंपनी iPhone 19 सीरीज की जगह iPhone 20 सीरीज लॉन्च कर सकती है. सबसे खास बात यह होगी कि इस सीरीज़ के मॉडल्स में फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलेंगे. सिर्फ iPhone ही नहीं बल्कि आने वाले iPad और Apple Watch में भी बटन नहीं रहेंगे. लीक रिपोर्ट्स का दावा है कि कंपनी इन बटनों की जगह एडवांस टच और हैप्टिक फीडबैक टेक्निक का इस्तेमाल करने पर सोच रही है जिससे यूजर्स को पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा.

आईफोन 20 में मिल सकती है ये Buttons
लीक हो रही रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 20 सीरीज में ऐप्पल पूरी तरह नए Solid-State Haptic Buttons ला सकता है. चीनी सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक  कंपनी ने इस तकनीक की टेस्टिंग भी कर ली है और अब इसके मास प्रोडक्शन की तैयारी जोरों पर चल रही है. आईफोन में इस बदलाव के बाद iPhone 20 में पावर, वॉल्यूम, एक्शन और कैमरा कंट्रोल जैसे सभी फिजिकल बटन नहीं होंगे. उनकी जगह ऐसे सॉलिड-स्टेट बटन होंगे जो दबाने पर फिजिकली मूव नहीं करेंगे लेकिन टच करने पर हेप्टिक वाइब्रेशन के माध्यम से यूजर को बटन दबाने जैसा ही फील देंगे. इससे न केवल यूजिंग एक्सपीरियंस शानदार होगा बल्कि iPhone की ड्यूरैबिलिटी और वाटर रेज़िस्टेंस भी पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आईफोन 18 में मिलेगी झलक
लीक्स के अनुसार आईफोन 18 सीरीज से इस टेक्नोलॉजी को यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर देगी.रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल लॉन्च होने वाले iPhone 18 मॉडल्स में कैमरा कंट्रोल बटन के डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नाइन टू फाइव की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी आने वाली कैपेसेटिव सेंसिंग लेयर की जगह अब प्रेशर-सेंसिंग डिजाइन का यूज किया जाएगा जो टच के साथ-साथ दबाव को भी पहचान सकेंगी. यानी यूज़र जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे बटन उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करेगी.

ये भी पढे़ंः Intel के CEO ने छोड़ा पद अब ₹915 करोड़ लगाकर बना रहे हैं धार्मिक AI!

सबसे खास बात यह है कि ऐप्पल अपने डिवाइस लाइनअप में लगातार डिजाइन में बदलाव कर रहा है. हाल ही में लॉन्च हुए iPhone 17 Pro मॉडल्स पूरी तरह नए डिजाइन के साथ आए हैं और अब कंपनी अगले साल अपना पहला फोल्डेबल iPhone पेश कर सकती है.

ये भी पढे़ंः मस्क की Neuralink को कड़ी टक्कर! आ रहा Merge Labs, दिमाग से बिना सर्जरी होगा कनेक्शन

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

iPhone 20iPhone 20 no physical buttonsiPhone 18

Trending news

ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही