iOS 26 के 7 सीक्रेट फीचर; जो Apple ने भी नहीं बताए, मगर आपको जरूर ट्राई करने चाहिए!

iOS 26 Hidden Features: Apple के नए अपडेट iOS 26 में यूजर्स को कई कमाल के फीचर्स मिले हैं. नए अपडेट में कई बड़े बदलावों और AI फीचर्स की झलक भी यूजर्स को देखने को मिली है. नए अपडेट को आए महीने से ज्यादा का समय हो जा रहा है लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जिन्हें ज्यादातर आईफोन यूजर्स परिचित नहीं है. यही छिपे हुए फीचर असली गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं! ये न सिर्फ आपके iPhone के इस्तेमाल का तरीका बदल देंगे बल्कि बैटरी, प्राइवेसी और परफॉर्मेंस में भी बड़ा फर्क ला सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं iOS 26 के 7 ऐसे सीक्रेट फीचर जिन्हें Apple ने भले ही हाईलाइट न किया हो लेकिन आपको अभी इन्हें ट्राई करना चाहिए.

iOS 26 अपडेट में कई शानदार बदलाव हुए हैं जिनका ज़िक्र Apple ने भी नहीं किया है! लेकिन जो यूजर्स के एक्सपीरियंस मे बड़ा बदलाव ला सकते है. आइए जानते हैं इन स्मार्ट फीचर्स के बारे में.

अपना स्नूज टाइम खुद सेट करें

नए अपडेट के बाद अब आप तय कर सकते हैं कि आपका अलार्म आपको कितनी देर और सोने देगा. इसके लिए lock ऐप में किसी भी अलार्म को खोलें, नीचे स्क्रॉल करके Snooze Duration पर जाएं और 1 से 15 मिनट के बीच कोई भी समय चुनें. यह सेटिंग हर अलार्म के लिए अलग से लागू होगी.

मैसेजेज में अब लगाइए कस्टम बैकग्राउंड

iOS 26 में अब आप अपनी चैट को दे सकते हैं एक नया पर्सनल टच. बस किसी कॉन्टैक्ट का चैट ओपन करें. ऊपर नाम पर टैप करें और Backgrounds ऑप्शन सेलेक्ट करें. यहां से आप अपनी पसंद का कलर, ग्रेडिएंट, फोटो या फिर AI द्वारा बनाया गया डिजाइन सेट कर सकते हैं .

बिना GarageBand के रिंगटोन बनाएं

कस्टम रिंगटोन सेट करने के लिए अब आपको Mac या किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है. Files ऐप में 30 सेकंड से कम की किसी भी ऑडियो क्लिप को ओपन करें Share > Use as Ringtone पर टैप करें. यह तुरंत Settings > Sounds & Haptics > Ringtone में ऐड हो जाएगा. यही तरीका Voice Memos रिकॉर्डिंग पर भी काम करता है.

Messages में केवल जरूरी टेक्स्ट कॉपी करें

अगर आपको मैसेज के किसी बबल में से सिर्फ कोई कोड या पता जैसा जरूरी हिस्सा ही कॉपी करना है तो अब आप ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए मैसेज थोड़ी देर दबाकर रखें Select आप्शन आएगा उसे चुनें फिर टेक्स्ट को ड्रैग करके ठीक उतना ही हिस्सा कॉपी करें जितना आपको चाहिए.

Maps में देखें कि आप कहां-कहां गए थे

Apple Maps अब आपके हाल के स्थानों की एक प्राइवेट लिस्ट रखता है जिसमें विज़िट की डेट भी शामिल होती हैं. इसे Maps > Profile icon > Places > Visited Places में देख सकते हैं. यह डेटा आपके iPhone पर ही लोकल लेवल पर स्टोर रहता है और Apple के साथ शेयर नहीं होता है.

चार्जिंग में लगने वाला सही टाइम जानें

अपने iPhone को चार्ज पर लगाएं और आपको लॉक स्क्रीन पर ही अनुमानित चार्जिंग टाइम दिखने लगेगा. यह 80 प्रतिशत और फुल चार्ज दोनों के लिए समय बताएगा. यही जानकारी Settings > Battery में भी मौजूद है. यह फीचर तुरंत टॉप-अप करने की प्लानिंग में बहुत मददगार है.

कमाल का है ये फीचर

नए अपडेट के साथ ही नया Adaptive Power सेटिंग भी यूजर को मिल गई है जो अपने आप परफॉर्मेंस और बैटरी यूज को कंट्रोल करती है. यह ब्राउजिंग या म्यूजिक सुनते समय एनर्जी बचाती है और गेमिंग या रिकॉर्डिंग जैसे बड़े कामों के लिए पूरी पावर देती है. यह स्मार्ट है चुपचाप काम करती है और आपको बार-बार मैनुअल स्विचिंग की जरूरत नहीं है.

