Charging Port ही हुआ गायब; iPhone Air 2 के इन 'लीक फीचर्स' को जानकर आप अपना पुराना फोन फेंक देंगे!

iPhone Air 2 Leak: स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी Apple एक बार फिर तहतला मचाने वाली है! इस साल की अपनी सीरीज के साथ Apple ने सबसे पतला फोन iPhone Air 2 लॉन्च किया है. जो यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. इसी बीच अब कंपनी के अगले सीरीज में आने वाला iPhone Air 2 की डिजाइन और फीचर्स की पहली झलक ऑनलाइन लीक हो चुकी है! मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा जिसमें मिलेगा 48MP का डुअल कैमरा सेटअप, दमदार A20 Bionic चिप और नया मैट बैक फिनिश. लीक सामने आने के बाद टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि iPhone Air 2 डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों में एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है.

चीनी टिप्स्टर Digital Chat Station ने Weibo पर iPhone Air 2 की पहली झलक शेयर की है. लीक तस्वीरों के अनुसार फोन ल्ट्रा-स्लिम डिजाइन, डुअल कैमरा सेटअप, और मैट बैक फिनिश के साथ आ सकता है. इस साल लॉन्च हुए iPhone Air में सिर्फ एक कैमरा है, जिसको लेकर यूजर्स ज्यादा कैमरे की मांग कर रहे हैं. लेकिन iPhone Air 2 में यूजर्स को दो कैमरे 48MP + 12MP मिल सकता है.

चार्जिंग पोर्ट होगा गायब?

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone Air 2 की मोटाई सिर्फ 5.6mm होगी. यानी यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा. इसमें अल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम और मजबूत ग्लास बॉडी मिलेगी. फोन में कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं होगा यानी यह पूरी तरह MagSafe और वायरलेस ट्रांसफर पर आधारित होगा.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

लीक के मुताबिक, iPhone Air 2 में 6.5-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले होगा जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसके साथ ही A20 Bionic चिप और नया N2 AI प्रोसेसर होगा जो Apple Intelligence फीचर्स को सुपरफास्ट बनाएगा.

कैमरा फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार iPhone Air 2 में बैक साइट दो कैमरा होगा जो 48MP मेन कैमरा और 12MP सेकेंडरी कैमरा होगा. इसके साथ ही सेल्फी के लिए इस फोन में 18MP सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा मिलेगा. यह कैमरा सेटअप खासतौर पर क्रिएटर्स और ट्रैवलर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

क्या होगी कीमत?

iPhone Air 2 को Apple एक प्रीमियम और मिनिमलिस्ट डिवाइस के रूप में पेश किया जा सकता है. इसका हल्का, स्लिम डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस इसे स्टाइल और टेक दोनों का परफेक्ट कॉम्बो बनाता है. इस साल सितंबर में लॉन्च हुए पहले जेनरेशन के iPhone Air की कीमत 256GB मॉडल के लिए ₹1,19,900 से शुरू हुई थी. हालांकि इस फोन की कीमत को लेकर अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है. इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED ProMotion डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स ब्राइटनेस और A19 Pro चिप के साथ दमदार परफॉर्मेंस दी गई है. अब नए लीक संकेत देते हैं कि Apple iPhone Air 2 में कंपनी डिजाइन को और पतला व आकर्षक बनाने के साथ-साथ इसकी कैमरा क्वालिटी और AI परफॉर्मेंस को भी बेहतर करने की तैयारी में है.

