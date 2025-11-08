Advertisement
trendingNow12993561
Hindi Newsटेक

Charging Port ही हुआ गायब; iPhone Air 2 के इन 'लीक फीचर्स' को जानकर आप अपना पुराना फोन फेंक देंगे!

 iPhone Air 2 Leak: Apple एक बार फिर अपने नए स्मार्टफोन iPhone Air 2 के साथ टेक दुनिया में हलचल मचाने वाला है! लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल लॉन्च होने वाले इस डिवाइस में चार्जिंग पोर्ट नहीं होगा और यह पूरी तरह वायरलेस चार्जिंग पर काम करेगा. इसके साथ ही iPhone Air 2 के कैमरे में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Charging Port ही हुआ गायब; iPhone Air 2 के इन 'लीक फीचर्स' को जानकर आप अपना पुराना फोन फेंक देंगे!

iPhone Air 2 Leak: स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज टेक कंपनी Apple एक बार फिर तहतला मचाने वाली है! इस साल की अपनी सीरीज के साथ Apple ने सबसे पतला फोन  iPhone Air 2 लॉन्च किया है. जो यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. इसी बीच अब कंपनी के अगले सीरीज में आने वाला iPhone Air 2 की डिजाइन और फीचर्स की पहली झलक ऑनलाइन लीक हो चुकी है! मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा जिसमें मिलेगा 48MP का डुअल कैमरा सेटअप, दमदार A20 Bionic चिप और नया मैट बैक फिनिश. लीक सामने आने के बाद टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि iPhone Air 2 डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों में एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है.

चीनी टिप्स्टर Digital Chat Station ने Weibo पर iPhone Air 2 की पहली झलक शेयर की है. लीक तस्वीरों के अनुसार फोन ल्ट्रा-स्लिम डिजाइन, डुअल कैमरा सेटअप, और मैट बैक फिनिश के साथ आ सकता है. इस साल लॉन्च हुए iPhone Air में सिर्फ एक कैमरा है, जिसको लेकर यूजर्स ज्यादा कैमरे की मांग कर रहे हैं. लेकिन  iPhone Air 2 में यूजर्स को दो कैमरे 48MP + 12MP मिल सकता है.

चार्जिंग पोर्ट होगा गायब?
लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone Air 2 की मोटाई सिर्फ 5.6mm होगी. यानी यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा. इसमें अल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम और मजबूत ग्लास बॉडी मिलेगी. फोन में कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं होगा यानी यह पूरी तरह MagSafe और वायरलेस ट्रांसफर पर आधारित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
लीक के मुताबिक, iPhone Air 2 में 6.5-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले होगा जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसके साथ ही A20 Bionic चिप और नया N2 AI प्रोसेसर होगा जो Apple Intelligence फीचर्स को सुपरफास्ट बनाएगा.

कैमरा फीचर्स
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार  iPhone Air 2 में बैक साइट दो कैमरा होगा जो 48MP मेन कैमरा और 12MP सेकेंडरी कैमरा होगा. इसके साथ ही सेल्फी के लिए इस फोन में 18MP सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा मिलेगा. यह कैमरा सेटअप खासतौर पर क्रिएटर्स और ट्रैवलर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

ये भी पढे़ंः हर टाइम लैपटॉप में चार्जिंग पिन लगाए रखना सही है या गलत? जान लीजिए सच्चाई

क्या होगी कीमत?
iPhone Air 2 को Apple एक प्रीमियम और मिनिमलिस्ट डिवाइस के रूप में पेश किया जा सकता है. इसका हल्का, स्लिम डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस इसे स्टाइल और टेक दोनों का परफेक्ट कॉम्बो बनाता है. इस साल सितंबर में लॉन्च हुए पहले जेनरेशन के iPhone Air की कीमत 256GB मॉडल के लिए ₹1,19,900 से शुरू हुई थी. हालांकि इस फोन की कीमत को लेकर अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है. इसमें 6.5 इंच का Super Retina XDR OLED ProMotion डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स ब्राइटनेस और A19 Pro चिप के साथ दमदार परफॉर्मेंस दी गई है. अब नए लीक संकेत देते हैं कि Apple iPhone Air 2 में कंपनी डिजाइन को और पतला व आकर्षक बनाने के साथ-साथ इसकी कैमरा क्वालिटी और AI परफॉर्मेंस को भी बेहतर करने की तैयारी में है.  

ये भी पढ़ेंः बैन हो रहा है WhatsApp का ये सीक्रेट फीचर! 15 तारीख के बाद नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

iPhone AiriPhone Air 2iPhone Air 2 price

Trending news

टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम