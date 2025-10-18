Advertisement
Apple के लिए काम कर गई टिम कुक की रणनीति! iPhone Air ने चीन में मचाया तहलका, मिनटों में ही...

Apple के iPhone 17 मॉडल को दुनियाभर में खूब पसंद किया गया है. हालांकि, चीन के लोगों को इसका लंबा इंतजार कर पड़ा है. वहीं, हाल ही में इसे चीन की मार्केट में भी उतार दिया गया है, जहां उम्मीद से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली है.

Oct 18, 2025
Apple की 17 सीरीज की लॉन्चिंग से पहले ही दुनियाभर में धूम देखने को मिली. खासतौर इसके साथ लॉन्च हुए Apple के पहले iPhone Air मॉडल ने सभी का ध्यान खींचा. हालांकि, इस डिवाइस को अब चीन में भी लॉन्च कर दिया गया है. वहीं, बताया जा रहा है कि चीन में प्री-ऑर्डर की शुरुआत होते ही कुछ मिनटों में यह iPhone Air मॉडल सोल्ड आउट हो गए. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये जानकारी Apple Store की चीनी वेबसाइट पर दिख रहे शिपिंग टाइम्स से मिली है. वहीं, अमेरिका में इसे सितंबर, 2025 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वहां इसकी ऐसी डिमांड नहीं देखने को मिली थी.

अमेरिका में नहीं मिला था चीन जैसा प्यार
अमेरिका में iPhone Air मॉडल्स सबसे फास्ट डिलीवरी के उपलब्ध कराए गए थे. हालांकि, इसके लिए इतनी मांग ही नहीं थी, जबकि iPhone 17 Pro Max की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली. Apple अपने किसी भी डिवाइस के प्रोडक्शन नंबर को सार्वजनिक नहीं करता, इसलिए यह साफ नहीं हो पाया कि चीन के लिए iPhone की कितनी यूनिट्स तैयार की गई थीं. दूसरी ओर, iPhone 17 Pro Max की प्री-ऑर्डर विंडो के दौरान चाइनीज ई-कॉमर्स साइट JD.com ने दावा किया कि उसने पहले ही मिनट में पिछले साल की पहले दिन की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

चीन को करना पड़ा लंबा इंतजार
बता दें कि चीन में Apple को अपने iPhone Air की लॉन्चिंग के लिए बाकी देशों की तुलना में ज्यादा इंतजार करना पड़ा. इसकी वजह है कि फोन में फिजिकल सिम का न होना. दरअसल, चीन में अब तक eSIM डिजाइन वाले फोन का इस्तेमाल नहीं किया गया था और इसी वजह से iPhone Air की लॉन्चिंग में कुछ रेगुलेटरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. हालांकि, बाद में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने इन परेशानियों को सुलझा लिया है. इसके बाद से फोन के लिए प्री-ऑर्डर दिए जाने लगे.

क्या ये टिम कुक की थी स्टैटजी?
iPhone Air को प्रमोट करने के लिए Apple के CEO टिम कुक चीन भी पहुंच गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव होकर इस फोन का प्रमोशन किया. यहां उन्होंने चीन के सरकारी अधिकारियों से मुलाकात भी की. कह सकते हैं कि उनकी अधिकारियों से मिलने और चीन जाने की स्ट्रैटजी की वजह से iPhone Air और iPhone 17 सीरीज की बिक्री में एक उछाल देखने को मिला.

चीन में दिखा जबरदस्त क्रेज
iPhone Air के ग्लोबल लॉन्च के करीब एक महीने बाद जब यह चीन में बिक्री के लिए पहुंचा, तो बीजिंग, शंघाई और तियानजिन जैसे बड़े शहरों में Apple स्टोर्स के बाहर कस्टमर्स की लंबी लाइनें लग गई. वहीं, रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि ऑनलाइन ऑर्डर्स की डिलीवरी में एक से दो हफ्तों की देरी हो रही थी.

सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है ये मॉडल
दूसरी ओर iPhone 17 के बाकी मॉडल्स पहले ही चीन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ProMotion डिस्प्ले वाले बेस मॉडल्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए ऑर्डर करते वक्त कुछ देर के लिए तो Apple की चीनी वेबसाइट क्रैश भी हो गई थी.

iPhone 16 के लिए निकालने पड़े थे ऑफर्स
बता दें कि प्री-ऑर्डर के दौरान एक ऑनलाइन रिटेलर ने करीब 50 लाख बुकिंग्स रजिस्टर कर दीं. इनमें से लगभग 37 लाख JD.com पर  बुकिंग्स हुईं, जहां साल की शुरुआत में Apple ने iPhone 16 सीरीज की बिक्री बढ़ाने के लिए भारी-भरकम डिस्काउंट देने पड़े थे, वहीं अब iPhone 17 लाइनअप और iPhone Air की मांग बिना किसी ऑफर के ही काफी ज्यादा देखने को मिल रही है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

