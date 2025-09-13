कौन सा iPhone खरीदना होगा आपके लिए फायदे का सौदा? Apple CEO टिम कुक ने खुद बता दिया!
Hindi Newsटेक

कौन सा iPhone खरीदना होगा आपके लिए फायदे का सौदा? Apple CEO टिम कुक ने खुद बता दिया!

iPhone 17 Series: iPhone Air या iPhone 17 Pro: Apple ने जैसे ही iPhone 17 सीरीज मार्केट में उतारी वैसे ही कस्टमर के बीच सबसे बड़ी दुविधा यही बन गई कि आखिर कौन सा मॉडल खरीदें. खासकर iPhone Air और iPhone 17 Pro ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. अब इस पर खुद Apple CEO टिम कुक और डिजाइन टीम ने अपनी राय दी है, आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:21 PM IST
कौन सा iPhone खरीदना होगा आपके लिए फायदे का सौदा? Apple CEO टिम कुक ने खुद बता दिया!

iPhone 17 Series: Apple ने इस साल चार नए iPhones लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी प्री-बुकिंग भी शुरू हो गई है. Apple के नई सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अब तक के सबसे पतले iPhone Air की. आम यूजर्स तो शायद iPhone 17 ही खरीदेंगे, लेकिन जिनके पास बजट है उनके मन में तरह-तरह के सवाल आ रहे होंगे, कि कौन सा फोन लेना बेस्ट होगा? सबसे पतला और हल्का Air या फिर कैमरा और फीचर्स से लैस Pro? अगर आपके भी मन में इस तरह का सवाल आ रहा है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. Apple के CEO Tim Cook ने खुद ही इसका जवाब दे दिया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब आप iPhone Air को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो यह उड़ जाएगा…   

डिजाइन टीम ने भी ये कहा
Apple की डिजाइन चीफ Molly Anderson ने भी माना कि कंपनी ने कस्टमर को एक नई मुश्किल में डाल दिया है! उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि यह एक कठिन चुनाव है. उनका कहना है कि Air मात्र 6 मिमी मोटाई के साथ बेहद पतला है. लंबे समय से Apple का सपना था एक ऐसा iPhone बनाना जो सबसे पतला फोन हो. वहीं Pro सीरीज उन लोगों के लिए है जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक रखते हैं. Apple के मालिक Tim Cook ने भी साफ कहा कि iPhone अब सिर्फ डिवाइस नहीं, बल्कि स्टाइल का हिस्सा बन चुका है. जब कोई प्रोडक्ट आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो उसे आपके स्टाइल को भी दिखाना चाहिए.

फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी में अंतर

अब बात करें प्रैक्टिकल चीजों की. iPhone Air की शुरुआती कीमत है ₹1,19,900. जो शानदार डिजाइन के साथ आता है, लेकिन फीचर्स की थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है. इसमें सिर्फ एक कैमरा मिलता है और बैटरी 27 घंटे तक चलती है. वहीं अगर आप iPhone 17 Pro लेते हैं तो इसकी शुरुआती कीमत ₹1,34,900 है. इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 8x ज़ूम मिलता है और लंबी बैटरी लाइफ 39 घंटे तक रहती है.

डिजाइन चीफ Molly Anderson के अनुसार फर्क तभी महसूस होगा जब लोग इन दोनों फोन्स को अपने हाथ में लेंगे. लोग सच में कंफ्यूज होंगे. Air का हल्कापन, स्टाइलिश डिजाइन और वजन न होने जैसा एक्सपीरियंस बिलकुल अलग है.

कुल मिलाकर दोनों फोन्स के बीच किस फोन को सेलेक्ट करें ये इस बात पर निर्भर है कि आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है. अगर आप हर फीचर वाला फोन चाहते हैं या फिर ऐसा iPhone जो जेब में रखते ही लगे कि आपके पास कुछ रखा ही नहीं है तो आप iPhone Air लें. वहीं अगर आप ज्यादा बैटरी पॉवर, स्मार्ट कैमरे और अच्छी वीडियो चाहते हैं तो आप  iPhone 17 Pro खरीद सकते हैं.

