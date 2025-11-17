Advertisement
Selfie में पीछे का Text उल्टा आता है? बस 10 सेकंड में फोन की ये सीक्रेट सेटिंग बदलें और प्रॉब्लम भूल जाएं!

Selfie Text Reverse Fix: कई स्मार्टफोन यूजर्स को सेल्फी लेते समय एक समस्या का सामना करना पड़ता है बैकग्राउंड में लिखा टेक्स्ट उल्टा दिखाई देना. इससे न केवल फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी कम प्रोफेशनल लगती है. लेकिन इस समस्या का समाधान आपके फोन में ही छिपा हुआ है. महज 10 सेकंड में आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं. 

Nov 17, 2025, 11:08 AM IST
Selfie Text Reverse Fix trick: क्या आप भी जब अपने स्मार्टफोन से सेल्फी क्लिक करते हैं तो अक्सर फोटो में पीछे दिख रहा टेक्स्ट उल्टा दिखाई देता है? तो परेशान होने की बात नहीं है. इस समस्या का समाधान मिल गया है. बस फोन की कुछ सेटिंग्स में बदलाव करके आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं. सेटिंग में बदलाव करते ही आपकी सेल्फी बिल्कुल सही ओरिएंटेशन में दिखाई देने लगती है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं यह फीचर क्या है और इसे कैसे बंद करें.
आपका फोन चाहे एंड्रॉयड हो या फिर iPhone दोनों में ऐसी सेटिंग मौजूद होती है जिससे आप सेल्फी फोटो और वीडियो में पीछे लिखा हर टेक्स्ट बिल्कुल सही दिशा में कैप्चर कर सकते हैं. बस कैमरा सेटिंग्स में एक छोटा-सा ऑप्शन बदलना होता है. इसे ऑफ करते ही आपकी सेल्फी में बैकग्राउंड के सारे शब्द उल्टे नहीं बल्कि बिलकुल सीधे दिखाई देने लगते हैं.

iPhone यूजर्स के लिए
अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको इस सेटिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा.
सेटिंग में नीचे स्क्रॉल करते ही Camera नाम का ऑप्शन दिखाई देगा.
इसमें Mirror Front Camera या Mirror Front Photos का ऑप्शन होगा, बस इस ऑप्शन को  Off कर दें.
अब सेल्फी सही आएगी. सबकुछ सीधा दिखेगा, टेक्स्ट बिलकुल सही दिखेगा.

Android यूजर्स के लिए
वहीं अगर आप Android यूजर्स हैं तो आपको सीधे अपने फोन में कैमरा ओपन करना है.
यहां आपको सेल्फी मोड ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको सेटिंग्स खोजना होगा.
सेटिंग में Mirror Selfie, Flip Selfie, या Save as Previewed जैसा ऑप्शन मिलेगा.
उस ऑप्शन को Off कर दें.

लैपटॉप या कंप्यूटर पर 
लैपटॉप या कंप्यूटर पर कई बार कैमरा प्रीव्यू में फोटो उल्टी दिखती है, लेकिन सेव सही होती है. तो जरूरी है कि आप सेव हुई फोटो को एक बार जरूर चेक कर लें.
अगर कोई Mirror ऑप्शन नहीं है तो Snapseed, PicsArt, Photoshop जैसे ऐप से फोटो को फ्लिप कर सकते हैं.
आप चाहें तो Open Camera  या ProCamera जैसे किसी दूसरे ऐप्स का भी यूज कर सकते हैं.

