iPhone की बैटरी बार-बार खत्म होती है? बस ये छिपी सेटिंग्स बदल दें और बैटरी लाइफ हो जाएगी दोगुनी

अगर आपके iPhone की बैटरी भी तेजी से खत्म होती है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कुछ ऐसे छिपे हुए सेटिंग्स (Hidden Settings) हैं, जिन्हें बदलकर आप अपने iPhone की बैटरी लाइफ को दोगुना कर सकते हैं.

Nov 10, 2025, 07:45 AM IST
iPhone यूजर्स के साथ सबसे आम समस्या होती है- बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाना. कई यूजर्स को दिनभर में बार-बार चार्जर या पावर बैंक लेकर घूमना पड़ता है. अगर आपके iPhone की बैटरी भी तेजी से खत्म होती है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ ऐसे छिपे हुए सेटिंग्स (Hidden Settings) हैं, जिन्हें बदलकर आप अपने iPhone की बैटरी लाइफ को दोगुना कर सकते हैं.

बैकग्राउंड ऐप्स – बैटरी खत्म होने की सबसे बड़ी वजह
जैसे Android फोन में कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, वैसे ही iPhone में भी कई ऐप्स बिना उपयोग किए बैटरी खर्च करते रहते हैं. यूजर्स अक्सर इन ऐप्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. लेकिन अगर आप Background App Refresh को बंद कर देते हैं, तो आपकी बैटरी की खपत काफी कम हो जाएगी.

कैसे करें सेटिंग:
अपने iPhone की Settings में जाएं → फिर General पर टैप करें → अब Background App Refresh चुनें → यहां आप उन ऐप्स को बंद कर सकते हैं, जिन्हें लगातार अपडेट रहने की जरूरत नहीं. सिर्फ जरूरी ऐप्स के लिए इसे चालू रखें. इससे आपकी बैटरी लाइफ काफी बढ़ जाएगी.

Auto-Brightness फीचर बंद करें
Auto-Brightness फीचर अपने आप स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करता है, लेकिन इसके चलते बैटरी लगातार खर्च होती रहती है. अगर आपको इसकी बहुत जरूरत नहीं है, तो इसे बंद करना बेहतर है.

इसे बंद करने के लिए:
Settings → Accessibility → Display & Text Size → यहां जाकर Auto-Brightness को ऑफ कर दें. इससे स्क्रीन अनावश्यक रूप से ब्राइट नहीं होगी और बैटरी की बचत होगी.

Reduce Motion सेटिंग ऑन करें
iPhone में एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिखाने के लिए Motion फीचर इस्तेमाल होता है, जो बैटरी का काफी हिस्सा खा जाता है. इसे कम करके आप बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं.

इसे सेट करने के लिए:
Settings → Accessibility → Motion → अब Reduce Motion को ऑन कर दें. इससे स्क्रीन पर कम एनिमेशन दिखेगा और बैटरी पर बोझ कम पड़ेगा.

Raise to Wake बंद करें
Raise to Wake फीचर iPhone को जैसे ही उठाते हैं, स्क्रीन अपने आप ऑन कर देता है. यह फीचर सुविधाजनक है लेकिन बैटरी लगातार खत्म करता है. इसे बंद करके आप बैटरी की उम्र बढ़ा सकते हैं.

ऐसे करें बंद:
Settings → Display & Brightness → Raise to Wake → इसे ऑफ कर दें. अब आपका फोन केवल तब ऑन होगा जब आप खुद स्क्रीन ऑन करेंगे.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

iPhone battery drain fix iPhone hidden settings

