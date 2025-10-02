Advertisement
क्या 80% चार्ज करने से ज्यादा चलती है iPhone की बैटरी? महिला ने सामने रख दी पूरी की पूरी सच्चाई

iPhone यूजर ने इस बात का पता लगाने के लिए एक साल तक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या सिर्फ 80% तक चार्ज करना बैटरी के लिए सही रहता है या नहीं. इस प्रयोग ने टेक्नोलॉजी फोरम्स पर काफी चर्चा छेड़ दी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:39 AM IST
iPhone battery health: जब बात आती है iPhone की बैटरी हेल्थ की, तो हर किसी की अलग राय होती है. कुछ लोग कहते हैं कि फोन को हमेशा चार्ज पर लगा रखो, तो कुछ कहते हैं कि कभी-कभी पूरा चार्ज करना ठीक नहीं होता. हाल ही में एक iPhone यूजर ने इस बात का पता लगाने के लिए एक साल तक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या सिर्फ 80% तक चार्ज करना बैटरी के लिए सही रहता है या नहीं. इस प्रयोग ने टेक्नोलॉजी फोरम्स पर काफी चर्चा छेड़ दी है.

एक साल तक 80% चार्जिंग का प्रयोग
सितंबर 2024 से इस महिला ने तय किया कि वह अपने iPhone 16 Pro Max को कभी भी 80% से ज्यादा चार्ज नहीं करेगी. उसने कभी भी पूरा चार्ज नहीं किया और न ही “इस बार एक बार पूरा कर लेती हूं” जैसी कोई छूट दी. पूरे एक साल बाद उसके फोन की बैटरी की अधिकतम क्षमता 94% थी, जबकि चार्ज साइकिल्स की संख्या 299 थी.

दिलचस्प बात यह है कि उसने बताया कि यह रिजल्ट उसके पिछले प्रयोग के लगभग बराबर था, जिसमें उसने iPhone 15 Pro Max के साथ भी वही नियम अपनाया था और बैटरी की क्षमता भी 94% पर खत्म हुई थी. उसने कहा कि उसने कोशिश की कि बैटरी की चार्जिंग 20% से 80% के बीच रहे, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करना मुश्किल था.

चार्जिंग की सख्ती से हुई परेशानियां
फोन को सिर्फ 80% तक चार्ज रखने का नियम घर में तो आसान था, लेकिन बाहर इसका पालन करना मुश्किल था. कैमरा, GPS, और MagSafe बैटरी पैक जैसे उपकरणों का इस्तेमाल फोन को जल्दी गर्म कर देता था और बैटरी तेजी से खत्म हो जाती थी. उसने माना कि कभी-कभी 80% चार्ज काफी नहीं होता था.

फोन की बैटरी की कैलिब्रेशन के दौरान फोन अपने आप पूरी तरह चार्ज हो जाता था, जो थोड़ी राहत देता था. लेकिन कुल मिलाकर, उसने कहा कि यह कड़ाई से नियम अपनाना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था.

क्या सच में फायदा हुआ?
उसने निष्कर्ष निकाला कि इतनी सावधानी रखने के बाद भी उसके iPhone की बैटरी की हालत सामान्य चार्जिंग की तुलना में ज्यादा बेहतर नहीं हुई. वायरलेस चार्जिंग से निकलने वाली गर्मी और रोजमर्रा के उपयोग का असर भी बैटरी की स्थिति पर पड़ता है.

फिर भी, उसने iPhone 17 Pro Max ले लिया है और अब नए साल में उसका भी ऐसा ही एक साल का प्रयोग शुरू किया है. इस बार वह देखना चाहती है कि नया फोन और बेहतर डिजाइन बैटरी की लाइफ पर कितना असर डालता है.

मिथक या मायने?
बैटरी चार्जिंग के कई मिथक लंबे समय से चले आ रहे हैं, जैसे कि फोन को रातभर चार्ज नहीं करना चाहिए या हमेशा बैटरी को 100% तक नहीं पहुंचाना चाहिए. Apple खुद “Optimized Charging” की सलाह देता है ताकि बैटरी धीमे-धीमे बूढ़ी हो. लेकिन इस प्रयोग से पता चलता है कि कड़ाई से 80% तक चार्जिंग करने से ज्यादा फायदा नहीं होता.

