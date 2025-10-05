क्या आपने भी सेल में से खरीदा है iPhone? लग सकती है मोटी चपत, कहीं नकली तो नहीं आ गया आपका डिवाइस!

ई-कॉमर्स साइट्स पर चलने वाली सेल का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस दौरान गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज के साथ-साथ ग्रोसरी जैसे सामान पर भी भारी-भरकम छूट मिल जाती है. इतना ही नहीं, सेल में Android और iPhone पर भी काफी छूट मिल जाती है. इस बार जो सेल आ रही हैं उनमें सबसे ज्यादा iPhone 16 सीरीज के लिए धूम देखने को मिली है. खासतौर पर iPhone 16 Pro Max सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं. हालांकि, ऑनलाइन iPhone मंगवाने पर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि सेल में भारी डिस्काउंट पर खरीदा फोन कहीं नकली तो नहीं आ गया. अगर आपने भी सेल में से iPhone मंगवाया है तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास आने वाला फोन असली है या नकली. इसके लिए आज हम आपको तीन ट्रिक्स बताने जा रहे हैं. चलिए जानते हैं...

बहुत काम का होता है IMEI और सीरियल नंबर

ऐसे में अगर आपको iPhone ओपन-बॉक्स डिलीवरी में मिलता है तो सबसे पहले बॉक्स पर दिए गए सीरियल नंबर को ध्यान से चेक कर लें. आप इस नंबर को Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर डालकर आप यह पता लगा सकते हैं कि डिवाइस पहले से एक्टिवेट तो नहीं किया गया. अगर वेबसाइट पर दिखे कि फोन पहले ही एक्टिव हो चुका है तो आप डिलीवरी लेने से तुरंत इनकार कर सकते हैं. वहीं अगर 'Device Not Activated' लिखा आता है तो इसका मतलब है कि फोन बिल्कुल नया है. इसके अलावा आप IMEI के जरिए भी पता लगा सकते हैं. अक्सर लोग फोन के IMEI नंबर को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बहुत काम का होता है. खासतौर पर उस समय जब आपने ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया है.

मॉडल नंबर में जरूर देखें ये कोड

आप मॉडल नंबर के आधार पर भी पता कर सकते हैं कि आपको जो डिवाइस मिला है वो असली या नकली. दरअसल, हर मॉडल नंबर के आगे कुछ कोड दिए गए होते हैं, जो काम के होते हैं. यह आपके फोन के सारे राज खोल सकते है. उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझे-

1. आपके मॉडल नंबर की शुरुआत M से होती है तो ज्यादातर मामलों में यह डिवाइस नए होते हैं

2. F से शुरू होने वाले मॉडल रीफर्बिश्ड होते हैं.

3. अगर मॉडल की शुरुआत N से हो रही है तो इसका मतलब है कि यह रिप्लेसमेंट डिवाइस है.

4. P से शुरू होने का मतलब है कि यह पर्सनलाइज्ड डिवाइस है.

सबसे जरूरी बात ध्यान रखें कि हर मॉडल नंबर के अंत में H/NA होना अनिवार्य है. इसका मतलब होता है कि यह कोई डमी मॉडल नहीं है, बल्कि इसे भारत में बेचने के लिए बनाया गया है.

ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) खोल देगा राज

iPhone की असली पहचान उसके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS से की जाती है, जिसे Apple ने खुद बनाया है. इसकी बनावट और काम करने का तरीका Android से पूरी तरह अलग होता है. कई बार ठग Android का ऐसा बदला हुआ वर्जन इस्तेमाल करते हैं जो ऊपर से iOS जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी हकीकत कुछ और होती है. ऐसे में सबसे पहले अपने iPhone की सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर को चेक कर लें. अगर उसमें Google Play Store जैसा कोई आइकन दिखे या नोटिफिकेशन पैनल Android जैसा लगे तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है. ध्यान दें कि अगर डिवाइस iOS पर नहीं चल रहा है तो वह iPhone नहीं, बल्कि नकली फोन है.