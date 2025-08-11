क्यों मिलता है iPhone में कॉल रिसीव का डबल ऑप्शन, वजह जानकर बोलेंगे थैंक यू Apple
क्यों मिलता है iPhone में कॉल रिसीव का डबल ऑप्शन, वजह जानकर बोलेंगे थैंक यू Apple

iPhone Call Receive Option: क्या आप भी iPhone यूज करते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया हो कि आईफोन में कॉल रिसीव करने के दो अलग-अलग तरीके मिलते हैं, जो बाकी फोन्स से इसे बिल्कुल हटके बनाता है. लेकिन कभी सोचा है कि Apple ने iOS में ये दो ऑप्शन क्यों दिए है? आइए जानते हैं पीछे का कारण...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:22 PM IST
क्यों मिलता है iPhone में कॉल रिसीव का डबल ऑप्शन, वजह जानकर बोलेंगे थैंक यू Apple

iPhone Call Receive Two Options: iPhone के मुकाबले ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में कॉल उठाने का तरीका एक जैसा ही होता है. लेकिन आईफोन की बात करें तो इसमें कॉल रिसीव का फीचर थोड़ा अलग होता है. iOS में आपको दो अलग-अलग तरीके दिए जाते हैं. पहला- बटन पर टैप करके कॉल रिसीव या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. दूसरा- स्क्रीन पर स्लाइड करके कॉल पिक करने की सुविधा मिलती है. आखिर Apple ने अपने यूजर्स को ये दो ऑप्शन्स क्यों दिए है? जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प वजह.

iPhone में कॉल रिसीव का स्लाइड टू आंसर ऑप्शन 
पहले आईफोन में भी कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट करने का तरीका एंड्रॉइड जैसा ही था. लेकिन एप्पल ने यूजर्स की परेशानियों को देखते हुए iOS वर्जन में कॉल पिक करने के दो ऑप्शन्स देने का फैसला किया.

कई यूजर्स की शिकायत थी कि फोन बैग में होने से या काफी बार गलती से टच होने पर भी कॉल अपने आप रिसीव हो जाती थी. लोगों की इसी परेशानी को खत्म करने के लिए Apple ने Slide to Answer ऑप्शन को ऐड किया. इसकी मदद से कॉल तभी उठेगी, जब आप स्क्रीन को स्वाइप करेंगे. 

टैप कॉल रिसीव का फीचर
आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, जब आप iPhone यूज कर रहे होते हैं तो स्लाइड टू आंसर फीचर नहीं दिखता है. इसके बदले टैप करके कॉल रिसीव का ऑप्शन आता है. जिसमें हरे बटन से कॉल उठाने और लाल बटन से कॉल काटने का विकल्प मिलता है. इसकी मदद से आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, खासकर जब आप फोन पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हो. 

लेकिन जब आपका फोन लॉक होता है, तब स्लाइड टू आंसर का ऑप्शन दिखाई देता है. ताकि गलती से स्क्रीन टच हो जाने पर कॉल खुद ही रिसीव न हो जाए. यानि ये फीचर्स आपके काम को और भी आसान बनाता है और कॉल पिक करने की समस्या से भी बचाता है.

ज़ी न्यूज़ डेस्क

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.

 

