अब आसमान से आएगा iPhone, सीधा घर पे करेगा लैंड, जानें 10 मिनट में कैसे होगी एयर डिलीवरी!

Amazon Prime Air Drone Delivery Service: ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने एक नई डिलीवरी सर्विस शुरू की है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा. इस सर्विस को प्राइम एयर नाम दिया गया है. इसका मकसद सामान को बहुत तेजी से, यहां तक कि एक घंटे से भी कम समय में डिलीवर करना है. ये सर्विस खासकर फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिलीवरी का तरीका बदल देगी. इस सर्विस की मदद से जब भी कोई यूजर आइटम ऑर्डर करेगा तो वह सामान ड्रोन की मदद से सीधा यूजर के घर पर लैंड करेगा. आइए आपको इस सर्विस के बारे में डिटेल में बताते हैं.

10 मिनट में आएगा iPhone

अभी ये सर्विस अमेरिका के कुछ शहरों, जैसे टेक्सास और एरिजोना में शुरू हुई है. यहां के ग्राहक अब फास्ट डिलीवरी का मजा ले सकते हैं. इन शहरों में iPhone, Samsung Galaxy फोन्स, AirPods, AirTags, स्मार्ट रिंग और वीडियो डोरबेल जैसे सामान Amazon के नए MK30 ड्रोन से डिलीवर किए जा रहे हैं. ये ड्रोन कभी-कभी तो सिर्फ 10 मिनट में सामान पहुंचा देते हैं.

X पर किया पोस्ट

Amazon ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी है. कंपनी ने बताया "Amazon से ड्रोन डिलीवरी में अच्छी खबर है: प्राइम एयर ने अब लिथियम-आयन बैटरी वाले मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे फोन, एयरटैग और यहां तक कि ग्रिलिंग थर्मामीटर को भी अपनी डिलीवरी लिस्ट में शामिल कर लिया है."

उन्होंने आगे कहा "टेक्सास और एरिजोना में ड्रोन डिलीवरी के लिए चुने गए इलाकों में ग्राहक अब प्राइम एयर के नए MK30 ड्रोन की वजह से ऑर्डर करने के 60 मिनट या उससे भी कम समय में इन चीजों को अपने दरवाजे पर पा सकते हैं."

