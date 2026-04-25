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Hindi Newsटेकवो एक फैसला जिससे Apple की साख दांव पर लगी! टिम कुक ने 14 साल बाद अब खुद किया कुबूल; बोले हुई थी बड़ी चूक

वो एक फैसला जिससे Apple की साख दांव पर लगी! टिम कुक ने 14 साल बाद अब खुद किया कुबूल; बोले 'हुई थी बड़ी चूक'

Apple 2012 Controversy: अक्सर हमें लगता है कि Apple जैसी बड़ी कंपनी से कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन खुद कंपनी के बॉस टिम कुक ऐसा नहीं मानते हैं. Apple के CEO टिम कुक ने करीब 14 साल बाद एक बड़ा खुलासा करते हुए स्वीकार किया है कि एक ऐसा फैसले ने कंपनी की साख दांव पर लगा दी थी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:49 AM IST
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वो एक फैसला जिससे Apple की साख दांव पर लगी! टिम कुक ने 14 साल बाद अब खुद किया कुबूल; बोले 'हुई थी बड़ी चूक'

Apple Maps Failure: क्या आपको भी लगता है कि टेक जगत में अपनी परफेक्शन और फिनिशिंग के लिए फेमस कंपनी Apple कभी फेल नहीं हुई? अगर हां तो Apple के सीईओ टिम कुक का नया बयान आपको हैरान कर देगा! iphone बनाने वाली कंपनी के सीईओ टिम कुक ने खुद स्वीकार किया है कि उनके नेतृत्व में लिया गया एक फैसले से कंपनी की साथ दांव पर लग गई थी. आइए जानते हैं वो कौन सा फैसला था, जिससे Apple जैसी बड़ी कंपनी की साख दांव पर लग गई थी और कंपनी ने उस फैसले को कैसे सही किया.

Apple के सीईओ टिम कुक ने एक हाल ही में इंटरनल टाउन हॉल मीटिंग के दौरान कंपनी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया. कुक ने खुद माना कि Apple Maps का लॉन्च उनके नेतृत्व में कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुक ने अपनी लीडरशिप के टर्निंग पॉइंट्स और अहम फैसलों पर चर्चा करते हुए इस विफलता का जिक्र किया.

विवादों भरा रहा था साल 2012 का लॉन्च

साल 2012 में एप्पल ने साल 2012 में गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए अपना एप्पल मैप्स लॉन्च किया था. लेकिन यह फैसला कंपनी के लिए भारी पड़ा. लॉन्च होते ही यूजर्स ने इसमें भारी खामियों की शिकायत की थी. यूजर्स शिकायत करने लगे कि ऐप में लोकेशन गलत दिखाई दे रही थी और नेविगेशन बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं था. मैप्स में कई जगहों की तस्वीरें अजीबोगरीब ढंग से टेढ़ी-मेढ़ी नजर आ रही थीं. कई बड़े लैंडमार्क और शहर नक्शे से पूरी तरह गायब थे. इस स्थिति ने एप्पल की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि उस समय गूगल मैप्स कहीं ज्यादा सटीक और स्मूथ सर्विस दे रहे थे.

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कंपनी में मची थी हलचल, मांगनी पड़ी थी माफी

रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का मैप ज्यादातर हिस्सों में ठीक से काम नहीं कर रहा था. यूजर्स को गलत रास्ते, जगहों के गलत नाम बता देता था. एप्पल मैप्स की इस कमी का असर कंपनी पर पड़ा. उस समय iOS सॉफ्टवेयर देख रहे स्कॉट फॉरस्टॉल को इस मामले के बाद कंपनी छोड़नी पड़ी थी. टिम कुक ने खुद सार्वजनिक रूप से इस गलती के लिए माफी मांगी थी और यूजर्स को सलाह दी थी कि जब तक मैप्स सही न हो जाए, वे दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करें.

(ये भी पढ़ेंः AI Cold War: आखिर क्या है डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी, जिससे चीन कर रहा बिना मेहनत 'नकल'!

एप्पल ने लिया सबक...

टिम कुक के मुताबिक, इस पूरे मामले ने एप्पल के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया. उन्होंने कहा कि इंटरनल टेस्टिंग में मैप्स ठीक काम कर रहा था, लेकिन दुनिया के सामने आने पर फेल हो गया. अब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को तब तक लॉन्च नहीं करती जब तक वह यूजर की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा न उतरे. आज एप्पल मैप्स में काफी सुधार हो चुका है.

(ये भी पढ़ेंः DeepSeek V4: AI की जंग में चीन ने फिर दिखाया दम! 10 लाख टोकन वाली पावर से क्या...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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