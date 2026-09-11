/Dubai जाओ, फ्री में घूमकर नया iPhone Duo ले आओ! क्यों विदेश से फोन खरीदना भारतीय ग्राहकों को पड़ रहा है सस्ता!

अगर आप भी नया iPhone लेने की सोच रहे थे, तो यह खबर आपको चौंका सकती है. Apple ने अपने लेटेस्ट फोल्डेबल फोन iPhone Duo को भारत में लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है. अमेरिका और दुबई के मुकाबले भारत में यह फोन लगभग ₹1.4 लाख तक महंगा मिल रहा है. आलम यह है कि सोशल मीडिया पर लोग मजाक बना रहे हैं कि दुबई जाकर फोन खरीदो और अपनी पूरी ट्रिप फ्री में निकाल लो. आइए जानते हैं कि Apple के इस फैसले से मार्केट में क्या तहलका मचा है.
Apple ने अपना पहला फोल्डेबल डिवाइस iPhone Duo मार्केट में उतार दिया है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत ₹4,49,900 तक जाती है. वही अगर अमेरिका की बात करें तो वहां यह फोन करीब ₹1.92 लाख में मिल रहा है. दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में भी यह काफी सस्ता है. विदेश में टैक्स रिफंड मिलने के बाद यह अंतर और ज्यादा बढ़ जाता है.
कीमतों में इतना बड़ा गैप देखकर इंटरनेट पर यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि अमेरिका से भारत आ रहे स्टूडेंट्स अगर दो iPhone Duo साथ ले आएं, तो उन्हें बेचकर उनकी फ्लाइट का किराया फ्री हो जाएगा. वहीं कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि जितने रुपये में iPhone Duo का फोलियो कवर मिल रहा है, उतने में भारत में एक अच्छा एंड्रॉइड फोन आ जाता है.
मार्केट रिसर्च फर्म IDC India और Counterpoint Research ने भारत के लिए Apple का सेल्स आउटलुक घटा दिया है. रिसर्चर्स का मानना है कि कैलेंडर ईयर 2026 में भारत में iPhones की यूनिट सेल्स में गिरावट दर्ज की जा सकती है. भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब सालाना आधार पर Apple के आईफोन्स की बिक्री कम होगी. हालांकि फोन महंगे होने की वजह से कंपनी का कुल रेवेन्यू 6 से 7 फीसदी बढ़ सकता है.
Apple ने सिर्फ नए फोन ही महंगे नहीं किए हैं, बल्कि पुराने मॉडल्स के दाम भी बढ़ा दिए हैं. नए iPhone 18 Pro और Pro Max भारत में अमेरिका की तुलना में 45% तक महंगे हैं. वहीं पुराने मॉडल्स जैसे iPhone 17 और 17e की कीमतों में 20 से 29% तक की बढ़ोतरी की गई है. इससे उन ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है जो नया मॉडल महंगा होने पर पुराना आईफोन खरीदने की सोच रहे थे.
Counterpoint Research के डायरेक्टर तरुण पाठक के मुताबिक iPhone Duo का शुरुआती लॉट भारत में मेक इन इंडिया के तहत नहीं बन रहा है. यह पूरी तरह से इम्पोर्ट होकर भारत आ रहा है. विदेश से आने वाले फोन पर 17% इम्पोर्ट ड्यूटी, 18% GST और 5-6% तक का रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट का असर पड़ता है. इन सब मिलकर फोन की कीमत में 40% से ज्यादा का नेट इम्पैक्ट आता है, जिससे यह भारत में बहुत महंगा हो जाता है.
All India Mobile Retailers Association (AIMRA) ने इस प्राइस डिफरेंस पर गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि जो अमीर भारतीय अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, वे अब फोन भारत से खरीदने के बजाय बाहर से खरीदेंगे. इससे भारत के ऑफिशियल Apple स्टोर्स और लोकल दुकानदारों का बिजनेस खराब होगा. इसके अलावा लोग ग्रे मार्केट (ब्लैक मार्केट) से बिना बिल के फोन खरीदेंगे, जिससे सरकार को टैक्स का नुकसान भी होगा.