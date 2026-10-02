/3 लाख रुपये का फोन और लाखों की वेटिंग! जानिए Apple iPhone Duo के वो फीचर्स जिसने इंटरनेट पर लगा दी आग

अगर आपको लगता है कि 3 लाख रुपये का फोन कौन खरीदेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं. Apple ने जैसे ही अपने पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo का ऐलान किया, टेक दुनिया में भूचाल आ गया. 9 सितंबर को लॉन्च हुए इस सुपर प्रीमियम फोन की कीमत सुनकर भले ही लोगों के होश उड़ गए हों, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. 23 अक्टूबर से इस फोन की सेल शुरू होने वाली है और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि महंगे होने के बावजूद लोग इसे हाथों-हाथ लेने के लिए बेताब हैं. चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर Apple का यह नया गेम-चेंजर मार्केट में क्या धमाल मचाने वाला है.
Apple के दीवानों के लिए 9 सितंबर का दिन बहुत खास था जब कंपनी ने अपने पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo की झलक दिखाई. इस फोन की शुरुआती कीमत लगभग 3 लाख रुपये रखी गई है, जो कि किसी भी आम यूजर के लिए बहुत बड़ी रकम है. जब कीमत का खुलासा हुआ तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और लोग कहने लगे कि इसे खरीदने के लिए दो-तीन गुर्दे बेचने पड़ेंगे. लेकिन टेक इंडस्ट्री का गणित कुछ अलग ही इशारा कर रहा है.
काउंटरपॉइंट रिसर्च (Counterpoint Research) की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इतनी भारी-भरकम कीमत के बावजूद इस फोन की डिमांड आसमान छू रही है. अनुमान लगाया गया है कि अकेले साल 2026 में Apple लगभग 60 लाख (6 Million) iPhone Duo यूनिट्स की डिलीवरी करने वाला है. 23 अक्टूबर से यह फोन मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा और कंपनी को पूरी उम्मीद है कि इसका स्टॉक मिनटों में खाली हो जाएगा.
फोल्डेबल स्मार्टफोन का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है. साल 2019 में जब Samsung ने अपना पहला Galaxy Fold लॉन्च किया था, तब से लेकर आज तक फोल्डेबल फोन की दुनिया पर साउथ कोरियन कंपनी का ही राज रहा है. लेकिन Apple की एंट्री से पूरा सीन बदलने वाला है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, अपने पहले ही फोल्डेबल फोन के साथ Apple ग्लोबल फोल्डेबल मार्केट का 25 परसेंट हिस्सा अपने नाम कर सकता है. इस रेस में Samsung फिलहाल 38 परसेंट मार्केट शेयर के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है, जबकि चाइनीज कंपनी Huawei 22 परसेंट के साथ तीसरे पायदान पर खिसक सकती है. अगर काउंटरपॉइंट की यह रिपोर्ट सच साबित होती है, तो आते ही सीधे दूसरे नंबर पर कब्जा जमाना Apple के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी.
स्मार्टफोन इंडस्ट्री में फोल्डेबल फोन्स का क्रेज दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ रहा है. जब 2019 में पहला फोल्डेबल फोन आया था, तब से लेकर 2026 के आखिर तक दुनिया भर में कुल मिलाकर 100 मिलियन (10 करोड़) से ज्यादा फोल्डेबल फोन्स बिक चुके होंगे. यानी इस आंकड़े तक पहुंचने में इंडस्ट्री को पूरे 8 साल का समय लग गया.
लेकिन अब सीन बिल्कुल बदल चुका है. युवाओं के बीच इन फोन्स का स्टाइल स्टेटमेंट और मल्टीटास्किंग फीचर्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 100 मिलियन फोल्डेबल फोन्स बिकने में 8 साल नहीं, बल्कि सिर्फ 3 साल का समय लगेगा. यानी 2029 तक मार्केट में फोल्डेबल फोन्स की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी.
Apple का मार्केट में उतरना पूरी फोल्डेबल इंडस्ट्री के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा. सिर्फ Apple ही नहीं, बल्कि Samsung और Huawei के नए फोल्डेबल मॉडल्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. इस ओवरऑल डिमांड के चलते 2027 तक ग्लोबल फोल्डेबल शिपमेंट्स में साल-दर-साल (YoY) 37 परसेंट की भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है.
जब iPhone Duo को पूरे 12 महीनों की बिक्री का समय मिलेगा, तब असली खेल शुरू होगा. रिसर्च में यह भी अनुमान जताया गया है कि 2027 तक अकेला Apple फोल्डेबल फोन मार्केट के 40 परसेंट हिस्से पर राज कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो Samsung का सालों पुराना किला पूरी तरह से ढह सकता है.
Apple की एंट्री को देखकर बाकी टेक ब्रांड्स भी शांत नहीं बैठने वाले हैं. फोल्डेबल मार्केट में अब हर कंपनी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है. खबरें हैं कि Xiaomi बहुत जल्द अपना नया Xiaomi 18 Fold मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहा है.
इसके अलावा Motorola, Honor, Google, Vivo और Oppo जैसी दिग्गज कंपनियां भी नए और इनोवेटिव डिजाइन वाले फोल्डेबल फोन्स पर रात-दिन काम कर रही हैं. ये कंपनियां ज्यादा चौड़े डिस्प्ले और बेहतर ड्यूरेबिलिटी वाले फोन्स ला रही हैं. जिस तरह से हर ब्रांड इस रेस में कूद रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में फोल्डेबल फोन कोई अजूबा नहीं रहेगा, बल्कि हर दूसरे युवा की जेब में चमचमाता हुआ नजर आएगा.