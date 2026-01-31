Advertisement
trendingNow13092165
Hindi Newsटेकअब चेहरा पढ़ेगा iPhone! Apple ला रहा ऐसा AI जो बिना आवाज भी समझ जाएगा आपके मन की बात? जानिए क्यों है खास

अब चेहरा पढ़ेगा iPhone! Apple ला रहा ऐसा AI जो बिना आवाज भी समझ जाएगा आपके मन की बात? जानिए क्यों है खास

एप्पल अब ऐसे टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रही है जहां आपका iPhone आपकी आवाज के साथ-साथ आपके चेहरे के इशारों को भी समझ सके. इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप धीरे बोल कर या ज्यादा शोर वाली जगहों पर भी फोन से बात कर सकते हैं. इसके लिए कंपनी ने इजरायल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Q.ai को खरीद लिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब चेहरा पढ़ेगा iPhone! Apple ला रहा ऐसा AI जो बिना आवाज भी समझ जाएगा आपके मन की बात? जानिए क्यों है खास

अगर आप भीड़भाड़ वाली जगह पर हैं या किसी ऐसी मीटिंग में जहां आप जोर से बोल नहीं सकते. तब आप बस धीरे से अपने होंठ हिलाते हैं या फुसफुसाते हैं, और आपका आईफोन समझ जाता है कि आपने क्या कहा. सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन एप्पल इसे हकीकत बनाने की तैयारी कर चुका है. इसके लिए Apple कंपनी जल्द अपने iPhone में नया फीचर ऐड करने जा रही है. इस नए फीचर के बाद अब iPhone सिर्फ आपकी आवाज नहीं, बल्कि आपके चेहरे के इशारों को भी समझ सकेगा. इसके लिए कंपनी ने इजरायल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Q.ai को खरीद लिया है. 

AI स्टार्टअप Q.ai को Apple ने खरीदा
एप्पल ने हाल ही में इजरायल के एक बड़े एआई (AI) स्टार्टअप Q.ai को खरीद लिया हैं. यह डील करीब 1.6 बिलियन डॉलर (लगभग 13,000 करोड़ रुपये) से लेकर 2 बिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है. बीट्स (Beats) के बाद यह एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी डील है. इस डील के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है आने वाले समय में आईफोन पूरी तरह बदलने वाला है. 

चेहरे के एक्सप्रेशन​ से पढ़ेगा आपके शब्द
Q.ai की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'फेशियल स्किन माइक्रोमूवमेंट्स' टेक्नोलॉजी है. यह टेक्नोलॉजी चेहरे की त्वचा और मांसपेशियों में होने वाली हलचलों को पहचान लेती है. आसान भाषा में कहें तो अगर आप बिना आवाज निकाले सिर्फ शब्द बोलने का नाटक भी करते हैं, तो एप्पल की यह एआई तकनीक आपके चेहरे के हाव-भाव देखकर पहचान लेगी कि आपने क्या बोला है? Q.ai ऐसी तकनीक पर काम करती है जो मशीन लर्निंग की मदद से डिवाइस को आवाज बेहतर तरीके से समझने में सक्षम बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- Google Maps का नया अवतार! अब बिना फोन चलाए पता चल जाएगा आपका रास्ता, जानें कैसे

शोर में भी साफ समझ
अक्सर भीड़ वाली जगहों ट्रैफिक या मेट्रो जैसी जगहों पर फोन से बात करना मुश्किल हो जाता है. यह तकनीक ऐसे माहौल में भी आवाज को अलग करके साफ समझने में मदद कर सकती है. यहां तक कि फुसफुसाकर बोले गए शब्द भी डिवाइस पकड़ सकेगा. यानी माइक्रोफोन से ज्यादा दिमाग AI लगाएगा.  इसकी खास बात यह है कि इसको आप शोरगुल वाले माहौल में भी यूज कर सकते हैं. इस टेक्नोलॉजी के बाद भीड़, ट्रैफिक या तेज आवाज के बीच भी आपका डिवाइस आपकी बात समझ सकेगा.

सिर्फ बातें नहीं, सेहत का भी रखेगा ख्याल
इस टेक्नोलॉजी का दायरा सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है. कंपनी के पेटेंट के मुताबिक, यह एआई सिस्टम इंसान की भावनात्मक स्थिति (Emotional State), दिल की धड़कन और सांस लेने के तरीके का भी अंदाजा लगा सकता है. इसका मतलब अब आपका फोन जान जाएगा कि आप गुस्से में हैं, खुश हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है. 

सिर्फ फोन नहीं और भी डिवाइस में होगा यह AI
कंपनी यह टेक्नोलॉजी सिर्फ iPhone तक सीमित नहीं रखने वाली है. Apple इसको लेकर अपने हेडसेट और पहनने वाले डिवाइस पर भी काम कर रहा है. यह टेक्नोलॉजी विजन प्रो (Vision Pro) हेडसेट और एयरपॉड्स (AirPods) में भी आ सकती है. विजन प्रो जैसे डिवाइस में जहां हाथों का इस्तेमाल कम होता है, वहां चेहरे के इशारों से कमांड देना गेम-चेंजर साबित होगा. इसका मतलब आने वाले समय में हल्का सा चेहरा घुमाना, आंख झपकाना या होंठ हिलाना भी कमांड बन सकता है. 

क्यों खास है यह डील?
दिलचस्प बात यह है कि Q.ai के फाउंडर वही अविद मेजेल्स (Aviad Maizels) हैं, जिन्होंने 2013 में अपनी कंपनी 'प्राइमसेंस' एप्पल को बेची थी. उसी तकनीक की मदद से आईफोन में फेस आईडी (FaceID) आया था. अब मेजेल्स की नई कंपनी एप्पल को 'फेस रीडिंग' के अगले स्तर पर ले जा रही है. आने वाले समय में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अब ऐसी मशीनें बनाना चाहती हैं जो इंसानों को 'महसूस' कर सकें. एप्पल का फोकस ऐसे सिस्टम पर है जो नैचुरल तरीके से काम करें और इंसानों जैसी बातचीत करें. अगर यह टेक्नोलॉजी आम हो गई तो फोन चलाने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. 

यह भी पढ़ें:- क्या Starlink लॉन्च करने जा रहा बिना सिम वाला स्मार्टफोन? एलन मस्क ने दिया बड़ा हिंट

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

iPhone Facial Expression TechnologyappleiPhoneApple AI features

Trending news

मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन