iPhone FAQ: किस राज्य में बिकते हैं सबसे ज्यादा iPhones? कौन सा कलर पहली च्वाइस? सबकुछ जानिए यहां

Which State Buys the Most iPhones in India: क्या आपने सोचा है कि भारत में कौन-सा राज्य सबसे ज़्यादा iPhone खरीदता है? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद इस सूची में टॉप करेंगे. लेकिन हकीकत कुछ और है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे आगे है महाराष्ट्र.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:54 AM IST
हर साल Apple के नए iPhone लॉन्च का देशभर में बेसब्री से इंतज़ार होता है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत में कौन-सा राज्य सबसे ज़्यादा iPhone खरीदता है? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद इस सूची में टॉप करेंगे. लेकिन हकीकत कुछ और है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे आगे है महाराष्ट्र.

महाराष्ट्र बना iPhone खरीदने में सबसे बड़ा बाज़ार
Tata के मालिकाना हक वाले Croma की एक स्टडी के अनुसार, सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच भारत में बिके iPhones में से लगभग 25% से ज़्यादा अकेले महाराष्ट्र में खरीदे गए. इसमें मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों के साथ पूरे राज्य का योगदान शामिल है. दूसरे नंबर पर रहा गुजरात (11%) और तीसरे स्थान पर दिल्ली (10%).

भारतीय यूज़र्स की चॉइस- Pro नहीं, Regular iPhone
रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतीय यूज़र्स प्रैक्टिकल चॉइस करना पसंद करते हैं. लगभग 86% लोगों ने रेगुलर iPhone मॉडल खरीदे, जबकि महंगे Pro वेरिएंट्स को कम ही लोगों ने चुना. यही नहीं, स्टैंडर्ड साइज वाले iPhones की मांग सबसे ज़्यादा रही, जबकि बड़े Plus और Pro Max मॉडल्स की बिक्री काफी कम रही.

स्टोरेज – 128GB रहा लोगों की पहली पसंद
इंडिया में iPhone का सबसे पसंदीदा स्टोरेज वेरिएंट रहा 128GB, जिसे हर तीन में से एक खरीदार ने चुना. इसके बाद 256GB वर्ज़न को लोगों ने पसंद किया. वहीं, बहुत कम लोगों ने 512GB या 1TB जैसे प्रीमियम स्टोरेज ऑप्शन को चुना. इससे साफ है कि भारतीय यूज़र्स ज़रूरत और बजट का संतुलन बनाए रखना जानते हैं.

कलर – क्लासिक शेड्स का दबदबा
जहां Apple हर साल नए-नए रंग लॉन्च करता है, वहीं भारतीय यूज़र्स की पसंद अब भी क्लासिक कलर्स ही हैं. ब्लैक सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, उसके बाद ब्लू और व्हाइट का नंबर आता है. यह ट्रेंड दिखाता है कि भारतीय खरीदारों के लिए सादगी ही सबसे अहम है.

अपग्रेडिंग और सिक्योरिटी – स्मार्ट च्वाइस
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि हर पांच में से एक यूज़र ने अपने पुराने iPhone को एक्सचेंज करके नया iPhone लिया. इतना ही नहीं, कई लोगों ने AppleCare प्लान भी चुना ताकि उनका डिवाइस लंबे समय तक सुरक्षित रहे. इससे यह साफ है कि भारतीयों के लिए iPhone सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट है.

FAQs

Q1. भारत में सबसे ज़्यादा iPhone कौन-सा राज्य खरीदता है?
महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा iPhone खरीदने वाला राज्य है.

Q2. भारतीय खरीदार किस मॉडल को ज़्यादा पसंद करते हैं?
ज्यादातर लोग रेगुलर iPhone खरीदते हैं, Pro मॉडल्स कम पसंद किए जाते हैं.

Q3. भारत में कौन-सा स्टोरेज वेरिएंट सबसे लोकप्रिय है?
128GB वर्ज़न सबसे ज़्यादा खरीदा गया है.

Q4. भारतीय यूज़र्स कौन-सा रंग ज़्यादा पसंद करते हैं?
ब्लैक, ब्लू और व्हाइट सबसे पसंदीदा कलर हैं.

Q5. क्या भारत में लोग iPhone अपग्रेड करना पसंद करते हैं?
हां, हर पाँच में से एक व्यक्ति पुराने iPhone को एक्सचेंज करके नया मॉडल लेता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

iPhone 17

