Apple ने जिस पर किया केस, उसने ही LEAK कर दिया iPhone Fold का डिजाइन! खोल डाले कंपनी के राज

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं और अब एक बड़े लीकर ने इसके डिजाइन से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की है. दिलचस्प बात यह है कि यह वही लीकर है, जिस पर Apple ने इसी साल की शुरुआत में केस किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अगले साल iPhone 18 सीरीज के साथ अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर सकता है. इस सीरीज में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max शामिल होंगे. वहीं, बेस iPhone 18 मॉडल के 2027 की स्प्रिंग में आने की बात कही जा रही है.

Jon Prosser ने फिर खोले Apple के राज

YouTuber Jon Prosser, जो सालों से Apple प्रोडक्ट्स को लीक करते आ रहे हैं, उन्होंने एक नया वीडियो जारी किया है. इससे पहले 2025 में iOS 26 के लीक को लेकर Apple उनसे नाराज हो गया था और कंपनी ने उन पर कानूनी कार्रवाई भी की थी. इसके बावजूद Prosser ने फोल्डेबल iPhone से जुड़े लगभग सभी पुराने दावों की पुष्टि कर दी है. उन्होंने वीडियो में फोल्डेबल iPhone के रेंडर्स भी दिखाए हैं, हालांकि यह नहीं बताया कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली.

iPhone 18 फैमिली का हिस्सा होगा फोल्डेबल मॉडल

Prosser के मुताबिक, Apple का फोल्डेबल फोन iPhone 18 फैमिली का हिस्सा होगा, जिसमें कुल तीन फोन शामिल किए जाएंगे. Apple फैंस जो पहले से iPhone Fold से जुड़ी अफवाहों पर नजर रखे हुए हैं, उन्हें Prosser के दावे काफी हद तक जाने-पहचाने लगेंगे. लेकिन इस बार सबसे बड़ा फोकस डिजाइन और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर है.

बिना क्रीज वाली फोल्डेबल डिस्प्ले

iPhone Fold की सबसे बड़ी खासियत इसकी फोल्डेबल डिस्प्ले बताई जा रही है, जिसमें बीच में क्रीज नजर नहीं आएगी. अभी तक बाजार में मौजूद ज्यादातर फोल्डेबल फोन्स में स्क्रीन के बीच में मोड़ की लाइन साफ दिखाई देती है. Prosser का दावा है कि Apple ने इसका हल एक खास मेटल प्लेट से निकाला है, जो डिस्प्ले पर पड़ने वाले दबाव को बराबर बांट देती है. इसके साथ ही फोन में लिक्विड मेटल से बना मजबूत हिंज दिया जाएगा.

क्या नाम होगा iPhone Ultra?

Prosser के अनुसार, Apple अपने इस फोल्डेबल फोन को iPhone Ultra नाम दे सकता है, हालांकि Apple ने अब तक इस नाम का इस्तेमाल किसी iPhone के लिए नहीं किया है. अभी तक अफवाहों में इसे iPhone Fold कहा जाता रहा है, क्योंकि यह Samsung Galaxy Z Fold और Google Pixel Fold जैसे डिवाइसेज से मिलता-जुलता है. हालांकि डिजाइन के मामले में iPhone Fold थोड़ा अलग होगा. इसका आस्पेक्ट रेशियो दूसरे बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन से छोटा होगा. अनफोल्ड होने पर यह ज्यादा iPad जैसा दिखेगा, जबकि बाकी फोल्डेबल फोन लगभग स्क्वायर शेप में खुलते हैं.

डिस्प्ले साइज और मोटाई की जानकारी

लीक के मुताबिक, iPhone Fold की कवर स्क्रीन 5.5 इंच की होगी. फोल्ड होने पर फोन की मोटाई करीब 9mm होगी. जब इसे पूरी तरह खोला जाएगा, तो यह 7.8 इंच का टैबलेट बन जाएगा, जिसकी मोटाई सिर्फ 4.5mm होगी. यह इसे अब तक के सबसे पतले फोल्डेबल डिवाइसेज में शामिल कर सकता है.

कैमरा, सिक्योरिटी और बैटरी

Prosser का कहना है कि फोल्डेबल iPhone में कुल चार कैमरे होंगे. पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा और दो सेल्फी कैमरे होंगे, एक हर स्क्रीन के लिए. उन्होंने यह नहीं कहा कि अंदर वाला कैमरा अंडर-डिस्प्ले होगा. सिक्योरिटी के लिए Face ID नहीं मिलेगा, बल्कि ऊपर की तरफ Touch ID बटन दिया जाएगा. फोन में दो हाई-डेंसिटी बैटरी सेल्स होने की बात भी कही गई है, हालांकि बैटरी कैपेसिटी को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई.

कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

Prosser के मुताबिक, iPhone Fold ब्लैक और व्हाइट कलर में अगले साल सितंबर में लॉन्च हो सकता है. इसकी कीमत 2000 डॉलर से 2500 डॉलर के बीच हो सकती है. यह कीमत पहले सामने आई अफवाहों से मेल खाती है और इसे Apple का अब तक का सबसे महंगा iPhone बना सकती है.