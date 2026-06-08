/iPhone Fold की पहली तस्वीर आई सामने! दो कैमरे के साथ दिखी छोटी सी स्क्रीन, आप भी देखें

स्मार्टफोन मार्केट में कदम-कदम पर फोल्डेबल फोन का जलवा है, लेकिन Apple अब तक इस रेस से बाहर था. मगर अब टेक जगत में तहलका मचाने के लिए Apple का पहला फोल्डेबल फोन आ रहा है. इंटरनेट पर 'iPhone Fold' या 'iPhone Ultra' के नाम से मशहूर इस डिवाइस की पहली डमी यूनिट की तस्वीरें लीक हो गई हैं. मशहूर टिपस्टर सोनी डिक्सन ने सोशल मीडिया पर इसकी झलक शेयर की है. इस लीक ने यह साफ कर दिया है कि Apple का यह फोल्डेबल फोन मार्केट में आते ही तबाही मचाने वाला है. आइए जानते हैं कि यह फोन दिखने में कैसा है और इसमें क्या खास मिलने वाला है.
लीक हुई डमी यूनिट की तस्वीरों से पता चलता है कि Apple का पहला फोल्डेबल फोन एक चौड़े पासपोर्ट जैसे फॉर्म फैक्टर में आएगा. यह डिजाइन काफी हद तक गूगल पिक्सेल फोल्ड से मिलता-जुलता है. फोन के बैक पैनल पर एक क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो कैमरे साफ देखे जा सकते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि टिपस्टर के मुताबिक, Apple इस फोन को शायद केवल एक ही कलर यानी व्हाइट (सफेद) ऑप्शन में लॉन्च करेगा. इसके अलावा, एक अन्य लीक में दावा किया गया है कि इसके वॉल्यूम बटन पारंपरिक साइड की जगह फोन के टॉप पर दिए जा सकते हैं.
बात करें इसके स्क्रीन साइज की, तो अंदर की मुख्य डिस्प्ले 7.8-इंच की OLED स्क्रीन हो सकती है. यह साइज इसे आईपैड मिनी के बेहद करीब ले जाता है और यह अब तक का सबसे बड़ा आईफोन डिस्प्ले होगा. अंदर की स्क्रीन पर सेल्फी कैमरे के लिए टॉप-लेफ्ट में एक पंच-होल कटआउट नजर आ रहा है. स्क्रीन के बीच की क्रीज (फोल्ड होने वाली लाइन) को कम करने के लिए Apple एक विशेष तकनीक पर काम कर रहा है. वहीं बाहर की तरफ 5.5-इंच की छोटी OLED डिस्प्ले मिलेगी. प्राइवेसी के लिए इसमें फ्रंट पर Face ID की जगह साइड-माउंटेड पावर बटन में ही Touch ID दिया जा सकता है.
रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन अनफोल्ड होने पर सिर्फ 4.7mm और फोल्ड होने पर 9.23mm मोटा होगा. यह मोटाई इसे मार्केट के सबसे पतले फोल्डेबल फोन्स की लिस्ट में खड़ा कर देगी. फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 48-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 48-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिल सकता है. इसमें कोई अलग से टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है. इसके अलावा, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ 18-मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे मिलने की उम्मीद है.
इस फोल्डेबल फोन में Apple का अगला सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर यानी A20 Pro चिपसेट दिया जाएगा, जो 2nm प्रोसेस पर आधारित होगा. बेहतरीन मल्टीटास्किंग के लिए इसमें 12GB रैम और 1TB तक का इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है. फोन को ठंडा रखने के लिए वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया जा सकता है. बैटरी के मामले में भी यह फोन सबसे आगे रहने वाला है. इसमें 5,400mAh से लेकर 5,800mAh की विशाल बैटरी मिल सकती है, जो आईफोन के इतिहास की सबसे बड़ी बैटरी होगी. सॉफ्टवेयर के मोर्चे पर, आज WWDC 2026 में पेश होने वाला iOS 27 खास तौर पर इसके लिए मल्टीटास्किंग फीचर्स लेकर आएगा.
कहा जा रहा है कि Apple इस क्रांतिकारी डिवाइस को इसी साल सितंबर में लॉन्च कर सकता है. यह लॉन्चिंग आईफोन 18 प्रो सीरीज के साथ की जाएगी. गौर करने वाली बात यह है कि 1 सितंबर से जॉन टर्नस एप्पल के नए सीईओ के रूप में कमान संभाल रहे हैं, इसलिए यह उनके नेतृत्व में पहला बड़ा लॉन्च होगा. कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 2,000 डॉलर से 2,400 डॉलर के बीच हो सकती है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1,91,000 रुपये से लेकर 2,29,000 रुपये के आसपास बैठेगी.