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iPhone Fold की पहली तस्वीर आई सामने! दो कैमरे के साथ दिखी छोटी सी स्क्रीन, आप भी देखें

Apple के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन यानी iPhone Fold की डमी यूनिट ऑनलाइन लीक हो गई है. जानें इसके पासपोर्ट साइज डिजाइन, डिस्प्ले, ए20 प्रो चिपसेट और संभावित कीमत की पूरी डिटेल.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 08, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:13 AM IST
iPhone Fold की पहली तस्वीर आई सामने! दो कैमरे के साथ दिखी छोटी सी स्क्रीन, आप भी देखें
Image Credit: iPhone Fold की डमी यूनिट ऑनलाइन लीक हो गई है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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