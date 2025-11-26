दुनिया के पहले iPhone Fold की कीमत हुई LEAK! बैटरी होगी सबसे तगड़ी, फायदे सुनकर झूम उठेंगे फैन्स

iPhone Fold को लेकर कई वर्षों से अफवाहें चल रही थीं, लेकिन अब नई लीक ने इस डिवाइस की सबसे साफ झलक पेश कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple 2026 में iPhone 18 Pro सीरीज के साथ अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च कर सकता है. जहां Android कंपनियां तेजी से फोल्डेबल फोन लॉन्च करती रहती हैं, वहीं Apple चाहता है कि उसका पहला मॉडल पूरी तरह पॉलिश्ड और प्रीमियम हो. लीक यह भी बताती हैं कि Apple इस प्रोजेक्ट को एक बड़े निवेश की तरह देख रहा है, न कि किसी प्रयोग के रूप में.

24MP का हाई-टेक अंडर-डिस्प्ले कैमरा

JP Morgan की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक iPhone Fold में 24MP का अंडर-डिस्प्ले कैमरा मिल सकता है. यह वही कैमरा होगा जो अंदर की बड़ी स्क्रीन पर लगाया जाएगा. यह अपग्रेड इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अभी बाजार में मौजूद कई Android फोल्डेबल फोन सिर्फ 4MP या 8MP के अंडर-डिस्प्ले कैमरे का इस्तेमाल करते हैं. Apple ने ऐसा करके उन तकनीकी समस्याओं को भी हल कर दिया है जिनकी वजह से हाई-क्वालिटी अंडर-डिस्प्ले कैमरा बनाना मुश्किल रहा है- जैसे कम रोशनी में खराब परफॉर्मेंस और तस्वीरों में कम क्लैरिटी. अगर यह सच होता है, तो iPhone Fold दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन बन जाएगा जिसमें इतनी उच्च-गुणवत्ता वाला अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिया गया हो.

iPhone में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी

बैटरी को लेकर भी महत्वपूर्ण लीक सामने आई हैं. मशहूर एनालिस्ट मिंग-ची कूओ का कहना है कि Apple हाई-डेंसिटी बैटरी सेल्स का इस्तेमाल करेगा. वहीं कोरियाई रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी बैटरी 5,400 mAh से 5,800 mAh के बीच हो सकती है. चाइनीज लीकर इंस्टेंट डिजिटल ने दावा किया है कि iPhone Fold की बैटरी “पक्के तौर पर 5,000 mAh से ज्यादा” होगी. अगर यह सही साबित होता है, तो यह iPhone इतिहास की सबसे बड़ी बैटरी होगी. यह बैटरी उन फोल्डेबल्स जैसी होगी जिनमें बड़ी ऊर्जा खपत होती है, जैसे vivo X Fold 5 या Honor Magic V5.

डिस्प्ले और Touch ID की संभावित वापसी

विभिन्न रिपोर्ट्स कहती हैं कि iPhone Fold में 7.8-इंच की बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन और 5.5-इंच की कवर स्क्रीन हो सकती है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि Apple शायद फिर से Touch ID वापस ला सकता है. क्योंकि पतली कवर डिस्प्ले में Face ID को फिट करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए कंपनी Touch ID को दोबारा पेश कर सकती है.

चार कैमरों वाला सेटअप

iPhone Fold में कुल चार कैमरे होने की उम्मीद है. इसमें बाहरी स्क्रीन पर एक होल-पंच सेल्फी कैमरा होगा, अंदर की डिस्प्ले के नीचे हाई-रेजोल्यूशन 24MP कैमरा होगा और पीछे की तरफ डुअल 48MP कैमरा सेटअप मिलेगा. इस तरह यह फोल्डेबल फोन प्रीमियम कैमरा परफॉर्मेंस देने की पूरी क्षमता रखता है.

सबसे महंगा iPhone होगा

MacRumors ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि iPhone Fold की कीमत 2,000 से 2,500 अमेरिकी डॉलर के बीच हो सकती है. भारतीय कीमत के हिसाब से यह लगभग 1.7 लाख रुपये से 2.1 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

इतनी कीमत स्पष्ट दिखाती है कि Apple पहले अपने फोल्डेबल को अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट में उतारेगा, न कि आम उपभोक्ताओं के लिए.

2026 के लिए मार्केट की उम्मीदें

इतनी जल्दी बड़े फीचर्स लीक होना दिखाता है कि Apple के पहले Foldable को लेकर लोगों में कितना उत्साह है. अगर Apple सुचारू फोल्डिंग मैकेनिज्म, बेहतरीन अंडर-डिस्प्ले कैमरा, विशाल बैटरी और प्रीमियम डिजाइन देने में सफल होता है, तो iPhone Fold 2026 के सितंबर में घर-घर पहुंच सकता है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक Apple की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे अटकल ही माना जाएगा.