/iPhone Fold Unboxing Leak: 9 सितंबर के इवेंट से पहले इंटरनेट पर मचा तहलका, देखिए कैसा दिखता है पहला मुड़ने वाला iPhone

एप्पल के किसी भी नए फोन का इंतजार टेक वर्ल्ड में हमेशा से ही धमाकेदार होता है. लेकिन इस बार का क्रेज अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है. एप्पल 9 सितंबर को अपना बड़ा इवेंट करने जा रहा है, जिसका नाम है "Surprise and Shine". इस इवेंट से ठीक दो दिन पहले इंटरनेट पर "iPhone Fold Unboxing" का एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. मशहूर टेक यूट्यूब चैनल Unbox Therapy ने एप्पल के संभावित फोल्डेबल फोन का एक चीनी प्रोटोटाइप यानी मॉक-अप दुनिया के सामने दिखाया है. इस VIDEO को 19 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. चलिए जानते हैं कि इस वायरल अनबॉक्सिंग में ऐसा क्या दिखा जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं.
एप्पल के 9 सितंबर वाले इवेंट का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस इवेंट में कंपनी iPhone 18 Pro और Pro Max के साथ अपना पहला मुड़ने वाला फोन भी ला सकती है. लेकिन इवेंट से पहले ही Unbox Therapy चैनल के होस्ट लुईस हिल्सेंटेगर (Lewis Hilsenteger) ने अपने एक वीडियो में इस फोल्डेबल आईफोन का एक मॉडल दिखाया है. लुईस का कहना है कि चीन से आने वाले ये मॉक-अप्स अब पहले से काफी ज्यादा सटीक और हाई क्वालिटी बनने लगे हैं. हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया कि यह एप्पल का फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक लीक के आधार पर बना मॉडल है.
वीडियो में दिखाया गया iPhone Fold का मॉडल बाकी फोल्डेबल फोन्स की तरह ही बुक-स्टाइल डिजाइन के साथ आता है. यानी यह बीच में लगे हिंज (Hinge) से मुड़ता है और खुलने पर एक टैबलेट जैसा बन जाता है.
बाहरी डिस्प्ले: फोन जब बंद रहता है, तो बाहर की तरफ 5.5 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है. इससे आप फोन को खोले बिना भी नॉर्मल मैसेजिंग या कॉलिंग कर सकते हैं.
अंदर की स्क्रीन: फोन को खोलते ही 7.8 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले सामने आता है, जो वीडियो देखने, गेमिंग करने और मल्टीटास्किंग के लिए एकदम परफेक्ट है.
इस प्रोटोटाइप के पिछले हिस्से पर दो कैमरा लेंस देखने को मिले हैं. इसके अलावा वॉल्यूम बटन ऊपर की तरफ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है हिंज के पास दिए गए दो नए बटन्स ने.
लुईस हिल्सेंटेगर का कहना है कि ये बटन्स फोन को मोड़ने के मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हो सकते हैं. या फिर फोन बंद होने पर फोटो और वीडियो लेने के शॉर्टकट बटन हो सकते हैं. हालांकि इनका असली काम क्या होगा, यह तो एप्पल ही ऑफिशियल इवेंट में बताएगा.
इस लीक वीडियो में जो सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज थी, वो थी अंदर वाली स्क्रीन के बिल्कुल बीचों-बीच बनी एक गहरी लाइन यानी क्रीज (Crease). आज के समय में सैमसंग और बाकी ब्रांड्स भी अपनी स्क्रीन की क्रीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं.
यूट्यूबर का कहना है कि एप्पल जैसा ब्रांड कभी भी ऐसी गहरी लाइन वाला फोन मार्केट में नहीं उतारेगा. लीक्स की मानें तो एप्पल काफी समय से ऐसी स्क्रीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे मोड़ने वाली जगह पर कोई क्रीज नजर न आए. इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में यह क्रीज काफी कम या पूरी तरह गायब हो सकती है.
एप्पल के प्रोडक्ट्स कभी भी सस्ते नहीं होते, और जब बात कंपनी के पहले फोल्डेबल फोन की हो तो कीमत का आसमां छूना तय है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पहले फोल्डेबल आईफोन की शुरुआती कीमत $2,000 (लगभग 1.65 से 1.75 लाख रुपये) या उससे भी ज्यादा हो सकती है. यह कीमत इसे एप्पल के इतिहास का सबसे महंगा आईफोन बना देगी.
एप्पल का 'Surprise and Shine' इवेंट 9 सितंबर को होने जा रहा है. इस इवेंट में केवल फोल्डेबल फोन ही नहीं, बल्कि कई और धमाकेदार प्रोडक्ट्स एंट्री मारने वाले हैं.
iPhone 18 Pro & Pro Max: इनमें नया A20 Pro चिप, बेहतर कैमरे और नया डार्क चेरी कलर मिल सकता है.
Apple Watch Series 12 & Ultra 4: स्मार्टवॉच सेगमेंट में नए हेल्थ फीचर्स और फास्टर प्रोसेसर मिलेंगे.
AirPods 5: म्यूजिक लवर्स के लिए बेहतर साउंड और एक्टिव नॉयज कैंसिलेशन वाले नए एयरपॉड्स पेश किए जा सकते हैं.
इस लीक अनबॉक्सिंग वीडियो ने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. भले ही यह एक चीनी मॉक-अप मॉडल है, लेकिन इससे यह तो साफ हो गया है कि एप्पल का पहला फोल्डेबल फोन कैसा दिख सकता है. अब बस 2 दिन का इंतजार और है, जिसके बाद 9 सितंबर को एप्पल खुद अपनी इस नई और क्रांतिकारी डिवाइस से पर्दा उठाएगा.