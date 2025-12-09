इस देश में iPhone यूजर्स बिना नेटवर्क भी भेज पाएंगे मैसेज, कैसे काम करेगी ये सैटेलाइट सर्विस?

Apple ने जापान के iPhone यूजर्स के लिए एक बेहद खास फीचर लॉन्च किया है, जो फोन के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. कंपनी ने घोषणा की है कि अब जापान में रहने वाले iPhone यूजर्स बिना मोबाइल नेटवर्क या वाई-फाई के भी मैसेज भेज सकेंगे. Apple ने इस फीचर को Messages via Satellite नाम दिया है, और यह iPhone 14 या इससे नए मॉडल्स पर काम करेगा. इसी के साथ Apple Watch Ultra 3 पर भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी. यह फीचर खासकर खराब नेटवर्क वाले या पूरी तरह ऑफलाइन इलाकों के लिए बनाया गया है.

कैसे काम करेगा सैटेलाइट मैसेज फीचर

इस फीचर का आइडिया काफी सरल है. अगर कोई iPhone यूजर जापान में मैसेज भेजना चाहे और उसके आसपास मोबाइल नेटवर्क न हो, तो फोन तुरंत स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा. यह प्रॉम्प्ट यूजर को बताएगा कि उसे नजदीकी सैटेलाइट से कनेक्ट होना है. जैसे ही फोन सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, यूजर iMessage और सामान्य SMS दोनों भेज और प्राप्त कर सकेगा. इसमें इमोजी और Tapback जैसे फीचर भी उपलब्ध रहेंगे, ताकि चैटिंग का अनुभव सामान्य मैसेजिंग जैसा ही बना रहे. सबसे खास बात यह है कि ये सभी मैसेज end-to-end encrypted होंगे, यानी यूजर की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी.

पहले से मौजूद SOS फीचर से कैसे अलग है नया मैसेजिंग विकल्प

Apple पहले से ही जापान में Emergency SOS via Satellite उपलब्ध कराता है. इसके जरिए यूजर्स बिना नेटवर्क के भी इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं. इसके अलावा, Find My ऐप के जरिए लोकेशन शेयर करने की सुविधा भी सैटेलाइट के जरिए संभव है. लेकिन नया Messages via Satellite इन दोनों फीचर्स से कहीं ज्यादा एडवांस है, क्योंकि यह रोजमर्रा के मैसेज भेजने की सुविधा देता है. यानी सिर्फ इमरजेंसी स्थिति ही नहीं, बल्कि सामान्य बातचीत भी अब बिना नेटवर्क के की जा सकती है.

किन डिवाइसेस पर चलेगा यह फीचर

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए iPhone यूजर्स के फोन में iOS 18 या उससे नया वर्जन होना जरूरी है. वहीं, Apple Watch Ultra 3 के लिए watchOS 26 या इससे ऊपर का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए. Apple का कहना है कि सैटेलाइट मैसेजिंग फिलहाल सभी कम्पेटिबल iPhone और Apple Watch यूजर्स के लिए मुफ्त रहेगी. इसका मतलब है कि किसी तरह की एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज या सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

दूर-दराज इलाकों के लिए यह फीचर क्यों है गेम-चेंजर

इस फीचर के आने से जापान के यूजर्स के लिए कम्युनिकेशन काफी भरोसेमंद हो गया है. अगर कोई व्यक्ति पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहा हो, किसी दूरदराज इलाके में फंसा हो, या अचानक नेटवर्क बंद हो जाए—तो भी वह मैसेज भेज सकता है. यह फीचर उन परिस्थितियों में बेहद उपयोगी साबित होगा जहां सामान्य नेटवर्क अक्सर फेल हो जाता है. Apple का कहना है कि यह कदम iPhone को ऐसी डिवाइस बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है जो कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद साबित हो.

क्या दुनिया के बाकी देशों में भी आएगा यह फीचर?

Apple ने अभी इस फीचर को सिर्फ जापान के लिए रोलआउट किया है. लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसे अन्य देशों में भी उपलब्ध करा सकती है. अगर यह फीचर भविष्य में दुनिया के और भी देशों में लॉन्च किया जाता है, तो यह मोबाइल कम्युनिकेशन को पूरी तरह नए स्तर पर ले जा सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां नेटवर्क कमजोर रहता है. फिलहाल यह सुविधा जापान के iPhone यूजर्स को सबसे पहले मिल रही है.