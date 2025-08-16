iPhone यूजर्स ध्यान दें! फोन में दिखें ये 6 संकेत, तो समझ जाइए खतरे की घंटी
iPhone यूजर्स ध्यान दें! फोन में दिखें ये 6 संकेत, तो समझ जाइए खतरे की घंटी

iPhone is Damaged: iPhone अपने दमदार फीचर्स, बेटहतरीन कैमरा क्वालिटी और प्रीमियम डिजाइन के लिए जाना जाता है जो इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाती है. लेकिन समय के साथ आईफोन भी खराब हो सकता है. फोन खराब होने के इन संकेतों को 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं. चलिए जानते हैं, iPhone तकनीकी समस्या होने पर क्या संकेत देता है?

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:57 AM IST
iPhone यूजर्स ध्यान दें! फोन में दिखें ये 6 संकेत, तो समझ जाइए खतरे की घंटी

iPhone gives Signs before get Damaged:  iPhone का दीवाना तो हर कोई होता है क्योंकि यह अपने कैमरा क्वालिटी, शानदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम डिजाइन जैसे कई दमदार फीचर्स के लिए हमेशा चर्चा में रहता है. लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह आईफोन भी समय के साथ धीरे-धीरे खराब हो सकता है. या फिर तकनीकी प्रॉब्लम आ सकती है. ध्यान देने की बात यह है कि iPhone डैमेज होने से पहले कुछ संकेत देता है. 90% लोग इन पर गौर ही नहीं करते हैं. अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो रिपेयर के मोटे खर्चे से बचा जा सकता है.

बैटरी तेजी से ड्रेन होना
अगर कभी आपके आईफोन में पहले के मुकाबले तेजी से बैटरी खत्म होने लगे तो यह सिर्फ फोन के अधिक इस्तेमाल से नहीं हो सकता है. यह बैटरी में खराबी या मदरबोर्ड में किसी तरह की समस्या का संकेत भी हो सकता है. iPhone की सेटिंग्स में जाकर Battery Health को जरूर चैक करें. अगर बैटरी हेल्थ 80%  से नीचे हो जाती है तो बैटरी को रिप्लेस करवा लें.

ओवरहीटिंग की समस्या
iPhone का थोड़ा बहुत गर्म होना नॉर्मल है, अक्सर चार्जिंग के समय या हेवी ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए. लेकिन आपका फोन बिना हेवी यूज के ही ओवरहीट होने लगे तो यह प्रोसेसर, बैटरी या इंटरनल सर्किट में प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है. लंबे समय तक आईफोन के ज्यादा गर्म होने से इसके पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है.

अचानक से iPhone का Restart होना
आईफोन का बिना किसी वजह के खुद से ही रीस्टार्ट होना एक बेहद जरूरी संकेत है. यह बैटरी, मदरबोर्ड या फिर iOS सिस्टम में किसी तरह की गड़बड़ी से हो सकता है. ऐसी प्रॉब्लम बार-बार होने पर तुरंत सर्विस सेंटर पर दिखाना चाहिए.

ऐप क्रैश और स्टोरेज की समस्या
अगर आपको iPhone में काफी स्टोरेज होने के बाद भी ऐप्स क्रैश या फोन हैंग हो रहा हैं तो ये इंटरनल स्टोरेज चिप की समस्या का संकेत हो सकता है. इस गंभीर प्रॉब्लम को नजरअंदाज करना आपके फोन के लिए भारी पड़ सकता है.

स्क्रीन फ्लिकर या टच रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम
iPhone यूज करते समय अगर स्क्रीन बीच-बीच में फ्लिकर होने लगे या फिर टच रिस्पॉन्स स्लो हो जाए  तो फोन की डिस्प्ले कनेक्शन या इंटरनल चिप में खराबी हो सकती है. ज्यादातर लोग इसे Software Bug समझकर ध्यान नहीं देते हैं. लेकिन यह हार्डवेयर फेल होने का शुरूआती इशारा हो सकता है.

चार्जिंग की झंझट
अगर आपकी चार्जिंग केबल और एडेप्टर बिलकुल ठीक है फिर भी iPhone चार्ज होने में समस्या हो रही है तो यह बैटरी कनेक्शन या चार्जिंग पोर्ट में खराबी का संकेत है. अक्सर धूल या नमी के कारण भी चार्जिंग पोर्ट को नुकसान हो सकता है.

ऐसे बचें इन समस्या से
अगर आपको ऊपर बताएं गए कोई भी संकेत अपने iPhone में दिखें तो तुरंत डेटा बैकअप ऑन कर दें और Apple के सर्विस सेंटर में जाकर फोन चैक करवाएं. इन छोटे-छोटे इशारों को समय रहते समझ लेने से आपका फोन और भी लंबे समय तक चलेग और मोटे खर्चे से भी बचाएगा.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

iPhoneDamaged Warning Alerts

