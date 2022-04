iPhone Hacks: इस ट्रिक से पलक झपकते ही बढ़ जाएगी आपके आईफोन की बैटरी लाइफ

iPhone Battery Life can be Increased by these Hacks: आज के समय में मार्केट में कई सारी स्मार्टफोन निर्माता ब्रांड्स काम कर रही हैं. लेकिन फिर भी, अगर हम टॉप कंपनियों की बात करेंगे, तो एप्पल (Apple) का नाम जरूर लिया जाएगा और शायद सबसे पहले लिया जाएगा. एप्पल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, iPhones में वैसे तो हर तरह के फीचर्स दिए गए हैं लेकिन ज्यादातर यूजर्स की यह शिकायत रहती है कि फोन की बैटरी लाइफ काफी कम है. एक टेक वीडियो में iPhone की बैटरी लाइफ (Battery life) को बढ़ाने का फॉर्मूला दिया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. आइए देखें कैसे आप भी इस ट्रिक से अपने iPhone की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं..

iPhone की बैटरी लाइफ को बढ़ाने की ट्रिक

विदेश के एक टिकटॉकर, जिसका एप हैंडल, @kaansanity है, समय-समय पर कई सारे अनोखे स्मार्टफोन और टेक ट्रिक्स शेयर करता रहता है जिन्हें कई लोग देखते और पसंद भी करते हैं. उसने एक ऐसा वीडियो निकाला जो लोगों का उसका पसंदीदा वीडियो हो गया है. इस वीडियो में उसने iPhone की बैटरी लाइफ को बढ़ाने की ट्रिक बताई है. इस वीडियो में टिकटॉकर ने स्टेप बाइ स्टेप इन्स्ट्रक्शन्स शेयर किए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फोन को लंबे समय तक बिना चार्जिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं.

बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

वीडियो के मुताबिक आपको सबसे पहले अपने iPhone को अनलॉक करके फोन की सेटिंग्स में जाना होगा. सेटिंग्स में आपको ‘जनरल’ के ऑप्शन पर क्लिक करके ‘बैकग्राउन्ड एप रिफ्रेश’ को ऑफ करना होगा. फिर इसके बाद दोबारा सेटिंग्स के मेन पेज पर जाना होगा.

यहां मेन पेज पर आपको ‘एक्सेसिबिलिटी’ का ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ‘मोशन’ को सिलेक्ट करें और उसमें ‘रिड्यूस मोशन’ ऑप्शन को ऑन करें. ‘मोशन’ के ही कॉलम में आपको ‘ऑटो-प्ले मैसेज इफेक्ट्स’ और ‘ऑटो-प्ले वीडियो प्रीव्यूज’ नाम के दो और ऑप्शन्स दिखाई देंगे. इन दोनों को ऑफ कर दें.

फिर करें ये

इसके बाद फिर मेन सेटिंग्स पेज को खोलें, ‘प्राइवेसी’ पर क्लिक करें, फिर ‘लोकेशन सर्विसेज’ को सिलेक्ट करें और फिर नीचे तक स्क्रॉल करने पर आपको ‘सिस्टम सर्विसेज’ का ऑप्शन दिखेगा. ‘सिस्टम सर्विसेज’ में आपको ‘लोकेशन-बेस्ड एप्पल ऐड्स’ के ऑप्शन को बंद करना होगा. इसी में आपको नीचे ‘iPhone एनालिटिक्स’, ‘रूटिंग एंड ट्राफिक’ और ‘इम्प्रूव मैप्स’ के ऑप्शन्स दिखेंगे, इन्हें भी ऑफ कर दें. इस तरह, अपने फोन की सेटिंग्स में थोड़े बदलाव करने से आप अपने iPhone की बैटरी लाइफ को आसानी से बढ़ा सकेंगे.