अब iPhone होगा और भी एडवांस, Apple ने जारी किया iOS 26.1 बीटा अपडेट! जानिए कैसे करें इंस्टॉल

iPhone New Update: iPhone यूजर्स के लिए अच्छी और बड़ी खबर है. Apple अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दे दिया है. iPhone यूजर्स के लिए यह तोहफा नए iOS 26.1 बीटा अपडेट के रूप में आया है. कंपनी ने इस अपडेट को फिलहाल डेवलपर्स और टेस्टर्स के लिए रोलआउट कर दिया है, जिसमें कई नए फीचर्स, लैंग्वेज सपोर्ट, डिजाइन में बदलाव और बग फिक्स शामिल हैं. बता दें कि कंपनी ने इसी महीने में नया अपडेट iOS 26 जारी किया था और अब कंपनी इसका अगला वर्जन iOS 26.1 डेवलपर बीटा रोलआउट करना शुरू कर दिया है.

जानिए क्या मिलेंगे नए फीचर्स

Apple के इस नए अपडेट iOS 26.1 बीटा में सबसे बड़ा बदलाव Apple Intelligence या लैंग्वेज सपोर्ट का होगा. यह AI फ्रेमवर्क एडवांस टेक्स्ट जनरेशन और स्मार्ट असिस्टेंस जैसी सुविधाओं को पावर करता है. अब इसमें नई भाषाओं का सपोर्ट जुड़ा है, जिनमें चीनी (Traditional), डेनिश, डच, नॉर्वेजियन, पुर्तगाली, स्वीडिश, तुर्किश और वियतनामी शामिल हैं. इसका मतलब है कि आने वाले अपडेट्स में ज्यादा देशों और भाषाओं में Apple का AI यूज किया जा सकेगा.

Live Translation फीचर हुआ एडवांस

इसके साथ ही Apple ने इस साल दिखाए गए Live Translation फीचर को और भी एडवांस बनाया है. अब इसमें चीनी, इटैलियन, जापानी और कोरियन भाषा का सपोर्ट जोड़ा गया है. आईफोन का यह फीचर AirPods के साथ काम करता है और Apple ने यह साफ किया है कि यह फीचर AirPods Pro 3, AirPods 4 और AirPods Pro 2 के साथ iPhones पर भी काम करेगा.

फोन ऐप में भी अब Liquid Glass डिजाइन

AI और ट्रांसलेशन टूल्स के साथ ही अपडेट में कुछ छोटे UI में भी बदलाव देखने को मिलेंगे. अब Phone ऐप का कीपैड Apple की Liquid Glass इंटरफेस की तरह नजर आएगा. वहीं Photos ऐप में वीडियो क्लिप्स के लिए स्मूथ प्लेबैक का ऑप्शन जोड़ा गया है. इसके साथ ही iOS 26 के स्टेबल वर्जन में रिपोर्ट किए गए बग्स को भी फिक्स किया गया है जिससे परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी बेहतर हो सके.

अब जानिए कैसे करें इंस्टॉलेशन

डेवलपर बीटा को इंस्टॉल करने के लिए आपको Apple के ऑफिशियल बीटा प्रोग्राम में शामिल होना होगा. इसके बाद iPhone में Settings में जाकर वहां General सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद Software Update में Beta Updates पर जाकर अपडेट इंस्टॉल किया जा सकता है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple ने साफ कहा है कि बीटा वर्जन में बग्स हो सकते हैं, इसलिए इसे सिर्फ सेकेंडरी डिवाइस पर इंस्टॉल करें. साथ ही इंस्टॉल करने से पहले अपने डेटा का बैकअप जरूर ले लें.

